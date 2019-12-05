2019-12-05T11:39:01+03:00
Новости компаний

Банк «Открытие» выступил соорганизатором выпуска облигаций ГК «О'КЕЙ»

Банк «Открытие» стал одним из организаторов выпуска облигаций группы компаний «О'КЕЙ» объемом в 5 млрд руб.
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Размещение облигаций завершилось во вторник, 3 декабря, ставка по купону составила 7,85% годовых.

Срок обращения нового выпуска долговых бумаг группы компаний «О'КЕЙ» составляет 5 лет. Купонный период – 91 день. Оферта в рамках выпуска не предусмотрена, цена размещения составила 100% от номинала. В рамках выпуска предусмотрена амортизация: по 12.5% от номинальной стоимости в даты выплаты 13-20 купонов. Ставка 1-20 купонов установлена на уровне 7,85% годовых. Выпуск удовлетворяет требованиям по инвестированию средств пенсионных накоплений и страховых резервов.

«В ходе формирования книги заявок несколько раз был снижен ориентир ставки купона, в результате чего нам удалось уменьшить процентные расходы эмитента и разместить выпуск по оптимистичному сценарию, – говорит заместитель управляющего Северо-Западным филиалом банка «Открытие» по корпоративно-инвестиционному бизнесу Александр Деревягин. – С учетом сложившейся рыночной конъюнктуры спрос крупных корпораций на размещение облигационных займов в последнее время растет и мы, конечно, готовы предложить им этот финансовый инструмент наряду с нашими кредитными решениями».

«В рамках размещения данного облигационного займа была достигнута минимальная ставка купона за всю историю размещений облигационных займов ГК «О’КЕЙ», а банк «Открытие» проявил себя как надежный и профессиональный финансовый партнер, – отметил финансовый директор ГК «О’КЕЙ» Константин Арабидис. – Мы рассчитываем, что наше взаимовыгодное сотрудничество в финансовой сфере продолжится и в 2020 году».

Организаторами размещения облигационного займа помимо ПАО Банк «ФК Открытие» также являлись АО «Альфа-Банк», АО «Газпромбанк», АО «Райффайзенбанк», Sberbank CIB (АО «СБЕРБАНК КИБ»). Агентом по размещению облигаций выступил Райффайзенбанк.

ИСТОЧНИК KP.RU

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