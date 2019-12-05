2019-12-05T17:06:11+03:00
Новости компаний

Банк «Открытие» запустил робота для работы с малым и средним бизнесом

«Открытие» запустил первого в банке робота по имени Анфиса. Она занимается обработкой заявок на выпуск бизнес-карт МСБ
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Робота тестировали с сентября, и, успешно пройдя все тестовые испытания, Анфиса официально приступила к работе. Она работает в трех системах – ЦФТ, 3-Card, Sugar CRM – и выполняет рутинные действия сотрудников бэк-офиса: заходит в информационные системы и заполняет поля для выпуска бизнес - карт. Но делает это в разы быстрее, что позволяет сократить время на обработку заявок и уменьшить трудозатраты.

Результаты Анфисы по итогам пилота:

– время на обработку одной заявки на выпуск именной карты сократилось в 3,5 раза;

– время на обработку одной заявки на выпуск моментальной карты сократилось в 2,5 раза;

«Робот RPA (Robotic process automation) – это многообещающая технология с большим потенциалом, которая уже сегодня позволяет пользователям не обладающими знаниями IT настраивать компьютерное программное обеспечение или «робота» для эмуляции действий человека в системах. Роботизация рутинных, повседневных задач позволит не ждать недели, месяцы долгих интеграций, а в кратчайшие сроки сократить операционные затраты, увеличить скорость и качество клиентского сервиса.

Одно из ключевых преимуществ программного робота RPA, это безошибочное решение задач в формате 24/7», – прокомментировал руководитель проекта отдела развития технологий и автоматизации процессов блока МСБ банка «Открытие» Егор Молодчин.

По словам руководителя направления отдела оптимизации процессов операционного блока банка «Открытие» Ульяны Чучевой, благодаря роботизации банки могут повысить свою эффективность – снизить стоимость бизнес-процессов, увеличить их скорость за счет быстрых автоматизированных решений и предоставить клиентам более качественный сервис.

«В 2020 году в рамках проекта «Роботизация бизнес-процессов операционного блока и блока малого и среднего бизнеса на платформе RPA» мы планируем роботизировать ряд процессов на платформе UIPATH и тем самым повысить качество ввода данных», – подчеркнула она.

ПАО Банк «ФК Открытие»

ИСТОЧНИК KP.RU

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