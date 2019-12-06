Как победить боли в спине и зачем спать на трех подушках: 5 ценных советов невролога из кавказской здравницы

Как лечить спину, массируя кисти рук и зачем спать на трех подушках: на эти и многие другие вопросы ответил врач-невролог из кавказской здравницы. Руслан Сибагатуллин стал гостем программы «Говорит Калининград» на радио «Комсомольская правда».

Невролог: у 80% проблемы со спиной, просто некоторые еще не знают об этом 00:00 00:00

Главная причина появления проблем с позвоночником - вертикальные осевые нагрузки. Это и подъем тяжестей, и неудачный прыжок, регулярное искривление осанки, нарушения питания. Плохо то, что проблемы с позвоночником у россиян молодеют.

- В этом году я лечил девушку 18 лет, у которой были грыжи во всех отделениях позвоночника. Хотя не было никаких травм, - говорит Руслан Сибагатуллин. - Это общемировая тенденция. Всему виной малоподвижный образ жизни, стрессы и неправильное питание: оно ведет к избыточному весу или вымыванию из организма таких минеральных веществ, как кальций и магний. А тревоги отражаются даже на нашей позе! Люди с депрессией ходят согнувшись, с опущенной головой. Постоянная тревога вызывает мышечное напряжение, сутулость и сколиоз.

Оказывается, при проблемах с позвоночником спина может и не болеть! Так, грыжи диска (когда защемляется корешок) отдают болью в большом пальце на ноге. Дискомфортные ощущения в руках тоже отправляют нас к позвоночнику. Частые головные боли, ассиметричные, особенно несжимающего характера, могут быть связаны с проблемами в шейном отделе. Кожа головы снабжается артериями, проходящими через мышцы шейного отдела, потому при нарушении кровотока возникнут проблемы с кожей головы и волосами.

Как же сохранить здоровье позвоночника и поддержать тонус мышц спины? По мнению Руслана Сибагатуллина, нужно выполнять пять правил.

Руслан Сибагатуллин.Фото: Светлана БАРОН

Правило первое: сидите ровно, не наклоняясь вперед, назад или вбок. Сиденье занимайте полностью, но не опирайтесь на спинку, чтобы работали глубокие мышцы, которые поддерживают наш позвоночник. Облокачиваетесь? Будете быстро уставать при ходьбе. Ноги ставьте ровно, под углом 90 градусов, чтобы не пережимать венозный кровоток. Не сидите несколько часов подряд. Каждые 40 минут надо встать, пройтись, сделать зарядку, растянуть мышцы.

Правило второе: спите правильно - на спине или боку с использованием нескольких подушек, которые можно подложить под поясницу, колени и шею.

Правило третье: выполняйте простые упражнения. Если нет серьезных проблем с позвоночником, хорошо висеть на турнике. Главное не спрыгивать после этого на землю — тогда все насмарку из-за компрессии межпозвонковых дисков. Правильно: подняли ноги, повисли, опустили ноги. Если нет проблем с сосудами или смещения позвонков, полезно перекатывание головы влево, вправо, вперед-назад. При этом упражнении допускается легкое головокружение, но не забывайте дышать — задержка дыхания может повышать артериальное давление. Хороша волновая гимнастика: сидя на фитболе, поддерживайте равновесие. Таким образом тренируются так называемые позные (глубокие) мышцы у позвоночника.

Правило четвертое: проводите самомассаж. Массировать можно вообще любую точку, до которой дотянетесь. Затекшую шею сначала разотрите, улучшая кровоснабжение, потом начинайте мягкие пощипывающие движения. Не забывайте про кисти рук: они связаны со всеми органами через рефлекторные представительства. Прорабатывая кисти, можно улучшить кровоснабжение головного мозга, снизить артериальное давление. Массаж кисти должен направляться от периферии к ладони и дальше к локтю. Он не только оздоровит, но и моментально усилит бодрость.

Правило пятое: контролируйте осанку. Корсет выписывают при серьезных стадиях сколиоза, но держать спину ровной помогут современные электронные устройства-корректоры.

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