Калининградскому АВТОТОР - 25 лет!

1993-1994 гг. «ВОРОТА» В БУДУЩЕЕ

Когда после распада Советского Союза Калининградская область оказалась эксклавом, наша промышленность сразу же столкнулась с огромными логистическими и финансовыми трудностями. Разрушилась кооперация с заводами, расположенными на территории других советских республик, начались остановки производства, задержки зарплат и пенсий, неуплата налогов...

В начале 1993 года с просьбой помочь организовать структурную перестройку калининградской экономики глава администрации региона Юрий Маточкин обратился к руководителю международного фонда «Интерприватизация» Владимиру Щербакову. В последнем правительстве СССР Щербаков был первым зампредседателя Совета министров, а до этого занимался экономикой ВАЗа и КамАЗа. Главной задачей созданного им международного фонда было оказание помощи регионам России и странам СНГ в адаптации к новым рыночным условиям, поэтому обращению из Калининградской области там ничуть не удивились.

Подготовить соглашение с нашим регионом было поручено входящей в структуру «Интерприватизации» компании «Машинвест», где работали высококлассные специалисты с опытом работы в различных областях автомобильной отрасли.

Среди наших предприятий, активно пытавшихся перейти на новые рыночные рельсы, был завод «Калининградбуммаш», расположенный в поселке имени Александра Космодемьянского. В годы СССР это градообразующее предприятие обеспечивало 25 тысяч жителей поселка электричеством, водой и теплом. Чтобы выйти из кризиса, руководство решило освоить производство фонтанной устьевой арматуры для нефтяной промышленности с помощью кредита. К сожалению, из-за неудачного маркетинга продажи пошли слабо. Заводу не хватало средств, чтобы погасить кредиты, выплатить налоги и зарплату. Поскольку половина акций «Калининградбуммаша» принадлежала государству, власти предложили объявить банкротство, что позволило бы распродать имущество и рассчитаться с кредиторами. Сотни людей в этом случае лишились бы работы.

Именно в этот момент Владимир Щербаков поручил «Машинвесту» найти решение проблемы. И компания неожиданно для всех предложила организовать на площадках завода производство легковых автомобилей - товара, ориентированного не на промышленные нужды, а на индивидуального покупателя.

Смелый проект удачно вписывался в концепцию только что образованной в Калининградской области Свободной экономической зоны. «Машинвест» оперативно подготовил бизнес-план. Название нового предприятия - АВТОТОР - образовали из слов «авто» и немецкого «tor», что означает «ворота».

25 ноября 1994 года компания была официально зарегистрирована.

АВТОТОР начал свою работу с производства автомобилей KIA.

1994-1997 гг. ИСПЫТАНИЕ НА ПРОЧНОСТЬ

Еще одно важное для истории АВТОТОРА событие произошло в том же 1994 году в Татарстане. Президент республики Минтимер Шаймиев предложил Владимиру Щербакову поучаствовать в запуске проекта по производству автомобилей компании General Motors в Елабуге. Но прийти к единому с американцами мнению о производственной линейке сотрудники «Интерприватизации» не смогли, и в итоге в Татарстане решили сотрудничать с General Motors самостоятельно. Как вспоминает Владимир Щербаков, один из руководителей американского концерна тогда сказал на прощание: «Если вы такие умные - постройте свой завод». И даже подсказал, где купить конвейерную линию по сходной цене - в греческом городе Волос простаивал завод Nissan, и новейшее оборудование выставили на продажу.

Площадку для выпуска первых «калининградских» автомобилей решили организовать на территории Прибалтийского судостроительного завода «Янтарь». Юрий Маточкин предложил передать АВТОТОР опустевший корпус алюминиевого литья № 58 площадью 20 тыс. кв. метров. Здание было построено в 1914 году и с тех пор ни разу не ремонтировалось.

Некоторые несущие колонны сгнили у основания и висели на фермах, деревянная крыша протекала, а сам корпус не отапливался более десяти лет. Требовалось не только срочно все восстановить, но и переделать цех под автомобильное производство. Генеральное проектирование поручили институту «Гипроавтопром», руководитель которого Михаил Шерман проектировал КамАЗ, АЗЛК, Ижавто и другие отечественные заводы.

Не менее сложной задачей было найти партнера-автопроизводителя, который согласился бы поставить свои модели на конвейер в Калининграде. Обратились к руководителям большинства мировых концернов - по иронии судьбы, ко всем, кроме BMW и KIА, с которыми тогда просто не было никаких связей. Практически везде ответили вежливым отказом. Заинтересовался только Volkswagen, однако его огромная структура поворачивалась слишком медленно.

Тогда вспомнили о KIA, ведь именно эта компания в течение трех лет искала выход на российский рынок. Первое же обращение в начале 1996 года встретило положительный ответ руководителей компании KIA Intertrade. Уже в ноябре были подписаны соглашения, в том числе по поставке комплектующих для производства сначала автомобилей Avella, а затем и почти всего модельного ряда.

К апрелю 1997 года были пройдены все необходимые испытания и смонтировано сердце завода - конвейер. 17 мая открытие завода АВТОТОР посетил председатель Правительства России Виктор Черномырдин.

Среди более чем трехсот гостей был и новый губернатор Калининградской области Леонид Горбенко, который, надо сказать, жестко критиковал проект АВТОТОР. Но с приездом премьер-министра отношение региональных властей кардинально изменилось. Черномырдин заявил, что правительство считает проект образцом правильного построения экономики Калининградской области, и гарантировал его поддержку. И за 6 месяцев 1997 года в Калининграде произвели уже 1 679 автомобилей.

17 мая 1997 года открытие завода АВТОТОР посетил председатель Правительства России Виктор Черномырдин.

1998 - 2018 гг. НОВЫЕ ВЫЗОВЫ И НОВЫЕ ПАРТНЕРЫ

Едва успев встать на ноги, АВТОТОР столкнулся с перебоями в поставках комплектующих - у KIA Motors начались трудности в связи с Азиатским финансовым кризисом. Тем не менее технические службы обеих сторон выполнили технологическую подготовку производства новых моделей Sportage и Besta. В июне 1998 года Совет директоров АВТОТОР принял решение о создании цехов сварки и окраски кузовов на территории завода «Калининградбуммаш». Проект предусматривал реконструкцию корпуса № 4, где ранее собиралась военная техника. Строительство велось собственными силами, что обеспечило работников зарплатой. На предприятии отремонтировали протекающую кровлю, утеплили окна, заменили полы, установили оборудование.

Ситуация осложнилась не только августовским дефолтом в России, но и тем, что в конце 1998 года Высшим коммерческим судом Республики Корея KIA Motors была переведена под судебную защиту (корейский вариант банкротства). Комплектующих для автопроизводства в Калининграде не было, как не было средств на их подготовку. В результате в 1999 году завод существенно сократил производство. Чтобы избежать массовых увольнений и обеспечить базовый уровень зарплаты работникам, совет директоров АВТОТОР под председательством Владимира Щербакова принял несколько неординарных решений. Во многом благодаря этому удалось сохранить коллектив предприятия - на АВТОТОР до сих пор работают те, кто стоял у истоков автомобильного производства в Калининградской области 23 года назад.

Была проведена работа по поиску новых партнеров для использования уже созданных мощностей в Калининграде. Еще в сентябре 1997 года на ежегодной конференции автомобилестроителей в Москве состоялось знакомство с представителями BMW. Месяц спустя представители баварского концерна посетили Калининград и осмотрели обе площадки АВТОТОР. Высокий уровень организации производства моделей KIA - от инструкций на рабочих местах и униформы рабочих до чистоты в цехах и, конечно, качества автомобилей - произвел на гостей сильное впечатление.

И вот 15 марта 1999-го в Москве состоялось торжественное подписание соглашения о сотрудничестве. К середине августа 1999 года производство было полностью подготовлено и испытано, рабочие прошли обучение на предприятиях в Мюнхене, была внедрена собственная система качества BMW. (Позже вся система управления качеством была предъявлена для оценки органу по сертификации TÜV Management Service GmbH. В результате АВТОТОР был выдан сертификат о соответствии требованиям стандарта ISO 9001:2000.)

22 октября 1999 года с конвейера АВТОТОР сошел первый официальный BMW, произведенный в Калининграде. Предприятие стало безубыточным. Было принято решение перебазировать выпуск автомобилей KIA на площадку в поселке имени Космодемьянского. В 2000 году было выпущено уже 1 347 автомобилей KIA и 1 429 автомобилей BMW и Defender (марка Land Rover тогда принадлежала BMW). И это на фоне продолжавшегося в стране промышленного спада!

В 2002 году делегация АВТОТОР провела переговоры в автомобильной столице мира - американском Детройте - с руководством компании «Дженерал Моторс». Было принято решение об организации на АВТОТОР производства автомобилей GM. Первой моделью, сошедшей с конвейера, стал внедорожник Hummer-2, производство которого началось в 2004 году.

Разразившийся 2008 году кризис, как и 10 лет до этого, создал АВТОТОР немало проблем. При помощи профсоюза удалось вновь максимально сохранить трудовой коллектив, что впоследствии принесло свои плоды. С окончанием кризиса именно высококвалифицированные кадры обеспечили новый рост производства. К 2011 году калининградский завод вышел на второе место в России по объемам продукции, выпустив 222 091 автомобиль. Тогда же на площадке в поселке Переславское Зеленоградского района начался выпуск коммерческих автомобилей Hyundai, а потом и грузовиков Ford.

В 2014 году очередной кризис лишил АВТОТОР более половины объема производства - компания «Дженерал моторс» покинула нашу страну и отозвала у партнеров все заказы. Уже в 2016 году спад был преодолен, и АВТОТОР стал наращивать объемы. По итогам 2018 года компания произвела свыше 203 тысяч автомобилей, а весной 2019 года с конвейера завода сошел двухмиллионный автомобиль.

22 октября 1999 года с конвейера сошел первый официальный BMW, произведенный в Калининграде.

2019 - 2028 гг. ВЫХОД НА ДРУГУЮ ОРБИТУ

Год 25-летия АВТОТОР ознаменовался новым этапом в развитии компании. В июне 2019 года был подписан Специальный инвестиционный контракт (СПИК) с Министерством промышленности и торговли РФ и правительством Калининградской области. В ближайшие 10 лет завод должен провести масштабные работы по углублению технологических процессов, локализации и существенному увеличению объема выпуска продукции по полному циклу, наращиванию экспорта и созданию новых рабочих мест. Минимальный объем инвестиций составит 12,5 млрд рублей.

Планируется, что к 2028 году по полному циклу будет выпускаться 80 процентов продукции АВТОТОР. Для этого уже строится новый производственный корпус со сварочным комплексом мощностью 50 тысяч кузовов автомобилей в год. Также создаются собственные инженерно-технический центр и центр цифровых технологий. С 2020 года АВТОТОР предполагает начать реализацию собственной жилищной программы. Развернется строительство жилых домов, в которых часть квартир будет предоставляться приглашенным специалистам в качестве служебных, а часть - нуждающимся сотрудникам с правом льготного выкупа после определенного срока работы на заводе.

Сегодня средняя заработная плата на предприятиях АВТОТОР в 2018 году составила 47,5 тыс. рублей, что превышает средний показатель по региону на 49,2 процента. Премии, в том числе 13-я зарплата, а также выплаты по случаю знаменательных событий и достижения плановых и экономических показателей увязаны со стажем работы. АВТОТОР обеспечивает высокий уровень социальных гарантий и льгот, общий объем которых по коллективному договору насчитывает 52 наименования, включая финансовую помощь при рождении ребенка, вознаграждение работникам, уходящим на пенсию, и многие другие выплаты. При приобретении первого жилья компания помогает погашать процентную ставку как молодым специалистам, так и работникам со стажем.

Уже много лет автоторовцы вместе отдыхают и отмечают праздники, посещают концерты, участвуют в городских событиях и многочисленных спортивных мероприятиях. Компания учредила турнир по мини-футболу «Зимний мяч АВТОТОР», который стал международным. АВТОТОР поддерживает самые масштабные и заметные проекты в области культуры, спорта, образования, духовного воспитания, помогает в реализации программ адресной помощи тяжелобольным, ветеранам, людям с ограниченными возможностями здоровья и т. д. Только в 2018 году расходы компании на социальные программы и благотворительность составили более 1,5 миллиарда рублей.

Не меньшее внимание компания уделяет созданию благоприятной среды для своих работников и жителей всего региона. Сейчас АВТОТОР завершает реализацию проекта по строительству спортивно-физкультурного комплекса в микрорайоне имени Космодемьянского. Уникальное спортивное сооружение площадью 42 тыс. м² компания строит на собственные средства, инвестировав около 2 миллиардов рублей. Комплекс включает в себя полноразмерное футбольное поле, 50-метровый плавательный бассейн олимпийского класса, многофункциональный спортивный зал для занятий разными видами спорта. Можно не сомневаться, что новый дворец спорта станет местом притяжения не только для жителей микрорайона, где проживает большинство работников завода, но и для калининградцев и жителей близлежащих населенных пунктов.

ТОЛЬКО ЦИФРЫ

55,1% составляет доля АВТОТОР в общем объеме товарной продукции Калининградской области.

50% вагонооборота Калининградской железной дороги и более 70% контейнерной перевалки морских портов приходится на продукцию компании.

Более 250 региональных поставщиков задействованы в производственном процессе АВТОТОР.

Около 4 тысяч человек составляет количество работников АВТОТОР.

Более 30 тысяч жителей области сегодня имеют работу благодаря деятельности калининградского автомобильного концерна (на каждое рабочее место в автопроме приходится 8-10 рабочих мест в смежных отраслях).

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