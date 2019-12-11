Сеть клиник ЭКО «Геном»: 10 лет лечим бесплодие и помогаем калининградцам стать родителями

К счастью, благодаря передовым репродуктивным технологиям, диагноз «бесплодие» не звучит, как приговор. Ведь современные способы лечения позволяют преодолеть женское и мужское бесплодие различных видов и форм.

Если желанная беременность не наступает в течение года активной половой жизни, возможно, есть проблема, которая требует вмешательства специалистов. В Калининграде получить консультацию опытных врачей гинекологов, репродуктологов и урологов-андрологов, пройти комплексное обследование а, главное, получить квалифицированную помощь в решении деликатного вопроса можно в клинике репродуктивных технологий «Геном».

Первая клиника репродуктивного здоровья «Геном» открылась в Калининграде в 2009 году, и сегодня в России и в Казахстане ведут работу семь центров и филиалов. За это время специалисты клиники помогли более 3000 семей стать счастливыми родителями. И свой десятый день рождения «Геном» отметил вместе с пациентами.

«Если и праздновать день рождения клиники, то только вместе с пациентами! Ведь они — наша главная гордость, радость и мотивация. Лучшей благодарностью для нас является детский смех, когда пациенты, став родителями, приходят к нам в гости, как к старым друзьям. Мы понимаем, что рождение ребенка – заветная мечта всех наших пациентов и усердно работаем, чтобы стало больше счастливых семей, где растут здоровые, умные, красивые и любимые дети», - прокомментировала Главный врач клиники «Геном» в Калининграде – врач акушер-гинеколог-репродуктолог высшей категории, кандидат медицинских наук, Наумова Анна Михайловна.

Гостями праздника были дети, их родители, бабушки и дедушки, средства массовой информации, официальные лица области, специалисты и врачи клиники. Великолепные куклы, чудесная музыка, веселые и интересные игры, воздушные шары, сладости и фрукты были в полном распоряжении детей. Родители, не скрывая слез радости и счастья, благодарили врачей клиники за их профессионализм.

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Праздник посетила Татьяна Груничева, советник губернатора по вопросам здравоохранения: «Сейчас нет такого понятия, что бесплодие – это какой-то приговор. Каждая желающая семья может обратиться за лечением, кроме того все это проводиться в рамках системы обязательного медицинского страхования».

Особенности ЭКО в Геном

Клиника ЭКО «Геном» обладает рядом важнейших качеств, отличающих ее от других клиник репродукции. Прежде всего – это работа по системе ОМС, которая позволяет бесплатно пройти процедуру экстракорпорального оплодотворения. Второе отличие – наличие собственных лабораторий, криобанка, технологичного оборудования и материалов, чтобы обеспечить полный спектр лабораторных и аппаратных исследований.

Современное оборудование и уровень квалификации врачей позволяют поставить точный диагноз и определить оптимальный метод лечения в каждом конкретном случае.

«Важнейший показатель эффективности лечения — это высокий процент положительных исходов лечения бесплодия с помощью вспомогательных репродуктивных технологий. Результативность ЭКО в группе пациенток до 34 лет в криоциклах с ПГТ (преимплантационного генетического тестирования) достигает 70%. Средний показатель частоты наступления беременности в результате ЭКО (экстракорпоральное оплодотворение) – около 45%, что соответствует уровню ведущих ЭКО клиник мира» - прокомментировал генеральный директор клиники репродуктивных технологий «Геном» Сергей Верченко.

Чтобы поставить точный диагноз специалисты центра ЭКО «Геном» используют передовые способы диагностики. Мужчинам предлагается комплексное обследование, а также более углубленные исследования для выявления скрытых форм мужского бесплодия.

Прием ведут ведущие репродуктологи, акушеры-гинекологи, урологи-андрологи, эмбриологи. Специалисты «Геном» имеют внушительный положительный опыт преодоления различных форм женского и мужского бесплодия.

Врач акушер-гинеколог-репродуктолог высшей категории, кандидат медицинских наук, Наумова Анна Михайловна: «Цель, которую мы ставим при лечении бесплодия с помощью вспомогательных репродуктивных технологий: «Одно ЭКО – один здоровый ребёнок». Достижению цели способствует концепция «Правильное ЭКО», которая предполагает этап криоконсервации эмбрионов и проведение переимплантационного генетического тестирования. Такая тактика повышает вероятность наступления беременности с первой попытки, снижает риски осложнений беременности и рождения ребёнка с генетической патологией».

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2020 году ГЕНОМ планирует открытие нового шестиэтажного здания клиники в центре города. «Геном» приобретёт другой формат – это будет многопрофильный медицинский центр с мощным отделением вспомогательных репродуктивных технологий, современными операционными, круглосуточным стационаром, будет проводить гинекологические лапароскопические операции, а также некоторые виды урологических вмешательств, которые являются «золотым стандартом» в диагностике и лечении заболеваний, приводящих к бесплодию. Важно и то, что клиника сможет принимать намного больше пациентов.

Клиника репродуктивных технологий «Геном»

Калининград, улица Александра Невского, 90

Тел.: +7 (4012) 53-16-11, +7 (4012) 58-39-59

www.genom-eko.ru