Были профи, теперь - "бомбилы"! Почему в Калининграде стало небезопасно ездить в такси

Как пишут федеральные СМИ, в этом году в России наблюдается печальная тенденция - на 60 процентов выросло количество ДТП с участием такси. Почему в Калининграде легальных перевозчиков становится меньше и чем опасна поездка с нелегалом, выясняли в программе «Говорит Калининград» на радио «Комсомольская правда».

Таксист: Всё, что вы видите и на чём вы ездите, — нелегальные такси 00:00 00:00

Как часто такси попадают в аварии в Калининграде? Увы, но в Управлении ГИБДД Управления МВД с участием легкового транспорта, в них 87 человек погибли, 1072 получили травмы. За аналогичный период прошлого года было 955 таких аварий, в них погибли 80 человек и 1000 получили травмы. С начала года произошла 21 авария с маршрутками (в прошлом году таких происшествий было 26).

- Основные причины аварий легкового транспорта в Калининграде - несоблюдение очередности проезда, правил проезда переходов, несоответствие скоростного режима дорожным условиям, - рассказал госинспектор технического надзора управления ГИБДД по Калининградской области Павел Блинцов.

По данным отдела по контролю деятельности в области автомобильного и внеуличного транспорта министерства развития инфраструктуры Калининградской области, количество действующих разрешений на работу в такси уменьшается.

- Если в прошлом году разрешений было порядка полутора тысяч, то сейчас на территории региона действует порядка 1152 разрешений на осуществление данного вида деятельности, - рассказал начальник отдела Сергей Белевич.

Срок действия лицензии — пять лет, стоит она 2100 рублей. Разрешение выдается на юридическое лицо или индивидуального предпринимателя, в нем указывается госномер транспортного средства. К водителю предъявляются требования по стажу, не допускаются граждане с иностранными водительскими правами (кроме Киргизии и тех стран, где русский язык является официальным). Если вас везет легальный таксист, он должен иметь в машине и предъявить по вашему требованию документ формата А5 голубого цвета с указанной информацией о перевозчике, госномере транспортного средства и сроке действия разрешения. Однако в контролирующем органе отмечают, что агрегаторы такси не предъявляют никаких требований к наличию разрешений.

- Все, что вы видите на улицах - это нелегальное такси, «бомбилы», - уверяет президент ассоциации такси Калининградской области Павел Кулешов. - Лицензию получать бессмысленно, никого не наказывают. Нашел агрегатора и работай себе. Уверен, что нелегалов у нас 95 процентов.

По его мнению, в Калининграде ежедневно на линию выходит около четырех тысяч машин (а лицензий чуть больше тысячи на всю область - Ред.). И ситуация изменится только тогда, когда агрегаторов начнут штрафовать за подключение нелегалов.

- Почему «бомбилы» попадают в аварию? Никто же не понимает, в каком он состоянии едет, в каком состоянии его машина. А как ты посчитаешь количество ДТП с нелегальными такси? Это просто машина, которая кого-то подвезла. Мы содержим штат, платим налоги, а нелегалы минуют все это. Потому водителям приходится работать сутками, чтобы дешевыми поездками заработать себе на хлеб. Вообще, все идет к монополии агрегаторов. Надо именно их деятельность жестко регулировать, - говорит Кулешов.

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