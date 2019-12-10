Вице-мэр Калининграда: Завидую Минску – там на тротуарах можно разместить пешеходов, велосипедистов и мам с колясками

Во вторник 10 декабря после оперативного совещания в мэрии Калининграда замглавы администрации, председателю комитета развития дорожно-транспортной инфраструктуры Олегу Кутину задали сразу несколько вопросов по велосипедной инфраструктуре. В частности, журналисты поинтересовались, почему городские власти не предусмотрели строительство велодорожек на улице Киевской, о сдаче первой очереди которой объявили две недели назад.

- Я сам каждое утро, будучи там на объекте, был свидетелем того, что велосипедисты на грани фола - всегда едут по этому тротуару, - ответил Кутин, после чего на секунду задумался. – Давайте мы сейчас сделаем оба тротуара и посмотрим на их ширину. Может быть, на какой-то из сторон мы предусмотрим велодорожку. На сегодняшний день у нас один действующий тротуар, на котором очень интенсивное пешеходное движение.

Также Кутина спросили, возможно ли за те средства, которые выделяют по федеральной программе «Безопасные и качественные дороги», не только ремонтировать автомобильные части улиц, но и строить на них велодорожки.

- Эта программа видоизменяется, - ответил главный городской дорожник, - и это нас радует. Первоначально по ней можно было только менять покрытие. А на сегодняшний день Росавтодор, по обращению многих регионов, и нашего в том числе, принял решение об изменении этих требований. По этой программе мы теперь можем и ремонтировать тротуар, и делать освещение, думаю, что и велосипедные дорожки можем создавать, если будут позволять характеристики улиц.

Олег Кутин в гостях у радио "Комсомольская правда".Фото: Иван МАРКОВ

Кутин заметил, что в Калининграде есть и определенные проблемы с навигацией для велосипедистов, то есть часто пешеходы перемешиваются с велосипедистами там, где потоки должны быть разделены.

- С начала следующего года мы этим займемся. Разметка сейчас есть, но ее мало.

- Да ее нигде нет, - возразили журналисты.

- Коллеги, мы сейчас анализируем ситуацию, а в следующем году, когда у нас будут благоприятные погодные условия, этим займемся. Было бы хорошо выработать единый стандарт разметки, - ответил Кутин.

В заключение чиновник сообщил, что опыт улицы Флотской, где велосипедная полоса вынесена на проезжую часть, будет перенесена и на улицу Комсомольскую, на которой сейчас заканчивается ремонт.

- Мы с ГИБДД приняли решение, что попробуем сделать велодорожку на дорожном полотне, а не на тротуаре, - сообщил Кутин. – Посмотрим, как это будет работать.

Упомянув Комсомольскую улицу, где, по словам Олега Кутина, на тротуарах очень много деревьев, затрудняющих ремонт, главный дорожник вспомнил про Минск.

- Вот я в Минске недавно был в командировке. Очень красивый город. Я им позавидовал ширине тротуаров, которая там есть. Там можно на тротуаре сделать велодорожку, самокатную дорожку, дорожку для мам с колясками и дорожку для пешеходов.

- И еще дом построить, - пошутили журналисты.

- Совершенно верно! – рассмеялся чиновник.

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