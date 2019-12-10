Клиенты группы «Открытие» стали страховать свою жизнь в валюте в 10 раз реже

Более 90% клиентов сегодня предпочитают рублевые полисы.

Пять лет назад 25% всех инвестиционно-накопительных программ компании1 заключались в долларах, еще 4% - в евро. Однако с 2015 года доля валютных договоров страхования жизни постепенно снижалась, и в этом году в валюте оформлено меньше 1% полисов НСЖ и порядка 2% ИСЖ.

«Инвестиционно-накопительные продукты «Росгосстрах Жизнь» чаще всего продаются через розничную сеть банка «Открытие», поэтому для них характерны такие же тренды, что и для традиционных банковских продуктов, особенно депозитов. Прошло пять лет с девальвационного шока 2014 года. Люди имеют свойство забывать плохое. Рубль уже долгое время относительно стабилен, так почему бы не купить рублевый инструмент с более высокой доходностью? Тем более, что абсолютное большинство клиентов получают доходы в рублях и планируют финансовые цели в них же», - объясняет директор по стратегическому анализу СК «Росгосстрах Жизнь» Иван Чубарь.

1 данные по компании «ЭРГО Жизнь», входящая в группу

ПАО Банк «ФК Открытие»

ООО ЖИЗНЬ»