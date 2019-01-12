«От классики до хай-тека»: как правильно подобрать мягкую мебель для разных интерьеров

Калининградцы, завершающие ремонт или просто решившие обновить интерьер, регулярно сталкиваются с проблемой: формальный выбор есть, но выбирать, по сути, не из чего.

Впрочем, купить мягкую мебель в Калининграде и не разочароваться в выборе всё-таки возможно. Как показывает практика, лучше всего обращаться в салоны, которые напрямую работают с известными европейскими производителями в течение долгого времени. Хороший пример подобного салона — «Финская мебель» на Зарайской, 19. Магазин уже много лет представляет в Калининграде финскую компанию Pohjanmaan и может похвастать тысячами довольных клиентов. Pohjanmaan создаёт мебель с 1964 года и известна в Европе своим внимательным отношением к процессу производства — многие действия здесь и в наши дни выполняют вручную.

Продукция Pohjanmaan, представленная в салоне «Финская мебель», — это баланс красоты, качества и комфорта. Вместе с магазином мы решили продемонстрировать разнообразие моделей финского производителя и предложить решения для разных интерьеров и сценариев использования мебели.

Для небольшой квартиры

Приобрели жильё выходного дня или обставляете свою первую квартиру, где поселились отдельно от родителей? В приоритете должна оказаться мебель, которая экономит место или предлагает несколько вариантов трансформации. Мягкая мебель в небольшой квартире должна подходить и для приёма гостей, и для отдыха вечером, и для комфортного ночного сна.

«Финская мебель» предлагает обратить внимание на модель TOKYO - она выпускается в прямом или угловом варианте. Кожаный диван впишется практически в любой интерьер, а выдвигающаяся подставка для ног обеспечит комфорт при просмотре кино. Широкие подлокотники можно использовать в качестве столика, а угловые диваны TOKYO - дополнить баром и встроенной аудиосистемой.

Спальный механизм Luxus идеален для ежедневного использования — он не только быстро раскладывается и долго служит, но и позволяет «спрятать» внутри дивана полноценный ортопедический матрас.

Для дизайна в стиле хай-тек

Грамотно подобрать мягкую мебель для «технологичного» интерьера — непростая задача. Найти мебель, которая сочетает футуристический вид и удобство при повседневном использовании, сложнее вдвойне. К счастью, компании Pohjanmaan и салону «Финская мебель» есть что предложить калининградцам.

Диваны и кресла коллекции FLIPPER оснащены хромированными ножками в стиле хай-тек, а лёгкий дизайн подлокотников и декоративная окантовка подушек делают эти модели особенно современными. Диваны FLIPPER можно укомплектовать механизмом трансформации «шагающая еврокнижка», а съёмные чехлы на подушках позволяют легко стирать их по мере необходимости.

Для классического интерьера

Кожаные диваны Pohjanmaan — торжество классического стиля. Основой такой мебели служит правильно высушенный массив древесины — этот материал прочный, благородный и долговечный. Мягкая итальянская кожа для обивки «дышит», приятна на ощупь и кажется нежной — но при этом выдерживает многочисленные тесты на износ и даже сопротивление открытому огню.

Для просторного жилья и таунхаусов

Большому дому — большой диван. Специалисты компании Pohjanmaan знают толк в создании мягкой мебели без компромиссов — максимально уютной, выглядящей солидно и дорого. Технологии производства, отточенные более чем за 50 лет, гарантируют комфорт дивана и его долговечность. Например, основой для подушек выступают стальные пружины No-Zag или пружинные блоки вместе с высококачественными, сохраняющими форму набивками.

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Лучше всего это доказывает коллекция OBELIX, уже 10 лет не теряющая своей актуальности и привлекательности. Это диван выглядит шикарно и создан для идеального отдыха. Высокая спинка анатомической формы разделена на два отсека — для головы и поясницы. В каждом из них находится свой наполнитель. Мягкие подлокотники с холлофайбером принимают форму локтя и после этого восстанавливают свой объем. Наконец, благодаря большому размеру (2,28 метра) вы всегда можете с комфортом прилечь отдохнуть, даже не раскладывая диван.

Для максимального комфорта

Финны знают толк в уюте и правильном отдыхе. Неудивительно, что компания Pohjanmaan уделяет особое внимание реклайнерам - креслам, которые адаптируются под анатомические особенности тела и позволяют добиться его максимального расслабления.

Кресла-реклайнеры функционируют в трёх режимах: сидя (кресло-качалка), полулёжа (TV-положение с подставкой для ног, как в кинотеатре) и лежа (с максимально откинутой спинкой и высоко поднятой подставкой для ног — идеально для спокойного отдыха).

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Магазин «Финская мебель»

Тел: +7 (4012) 46-35-74

Адрес: ул. Зарайская улица, 19

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