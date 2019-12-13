Банк «Открытие»: Банк России отметил ускорение инфляции в рыночном сегменте сферы услуг

По итогам последнего в 2019 г. заседания Совет директоров Банка России принял решение снизить с 16 декабря ключевую ставку на 0,25 п.п. до уровня до 6,25%. Решение было достаточно неожиданным, учитывая тот факт, что рыночного консенсуса в отношении величины снижения ключевой ставки не существовало. В то же время, начавшийся в четверг рост мировых и российских рынков увеличивал вероятность сокращения ключевой ставки на 50 б.п. Так, индекс S&P500 в четверг вырос на 0,9%, валюты развивающихся рынков укрепились со среды в среднем на 0,6%. Однако российские активы показали опережающий рост: по сравнению с закрытием среды рубль по состоянию на 13.00 укрепился на 1,4%, индекс Мосбиржи вырос на 1,0%, а индекс РТС прибавил 3,3%.

Несмотря на очередное понижение прогноза по инфляции по итогам 2019 г. с 3,2-3,7% до 2,9-3,2% г/г и преобладанием в настоящий момент дезинфляционных рисков над проинфялционными, Банк России отметил ускорение инфляции в рыночном сегменте сферы услуг, которое может быть «одним из признаков оживления потребительского спроса». Рост капитальных расходов бюджета и увеличение годовых темпы роста оборота розничной торговли не изменил прогноз по темпам роста ВВП в 2019 г. (0,8-1,3%), однако сдвинул ожидания в сторону верхней границы. Данные факторы будут также оказывать проинфляционную поддержку, сдерживая замедление инфляции в первом полугодии 2020 г. и способствуя ее ускорению во втором. Прогнозы Банка России на 2020 г. в отношении инфляции (3,5-4%) и темпов роста экономики (2-3%) остались без изменения.

В отношении внешнеэкономической конъюнктуры Банк России смягчил формулировку, заменив ожидания дальнейшего замедления темпов роста мировой экономики на ожидания сохранения пониженных темпов. Не исключено, что на это повлияло заявление Д. Трампа о «почти подписанном» соглашении с Китаем, что снизило вероятность дальнейшей эскалации 15 декабря американских пошлин на импорт из Китая и неблагоприятного развития ситуации на мировых финансовых рынках.

Динамика среднесрочных 5-летних российских гособлигаций, как и в предыдущие заседания, выступили хорошим ориентиром для монетарной политики. Доходность пятилетних ОФЗ снизилась с наблюдаемого с конца октября уровня 6,2% до уровня 6,1% только 12 декабря – в последний день перед заседанием Банка России. С учетом сократившегося спреда до 10-15 бп. между ключевой ставкой и ставкой RUONIA, которая выступает операционным ориентиром денежно-кредитной политики, выбор ключевой ставки в размере 6,25% выглядит достаточно обоснованным с точки зрения среднесрочных ставок.

Снижение ключевой ставки сопровождалось снижением до уровня 6,25% ставок по специализированным инструментам рефинансирования, таким как поддержка малого и среднего бизнеса, несырьевого экспорта, лизинга и военной ипотеке. Согласно положениям Банка России ставки по таким инструментам устанавливаются на минимальном из двух значений уровне: 6,5% или текущему уровню ключевой ставки.

Решение Банка России дало лишь короткий - в течении получаса - позитивный отклик в динамике индекса РТС и курса рубля. Однако, по прошествии часа с момента объявления решения доходности гособлигаций, индекс РТС и курса рубля вернулись на уровни, предшествующие решению Банка России.