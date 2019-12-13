2019-12-13T16:51:54+03:00
Новости компаний

Банк «Открытие»: Банк России отметил ускорение инфляции в рыночном сегменте сферы услуг

Комментарий Максима Петроневича, старшего экономиста ПАО Банк «ФК Открытие», в связи со снижением ключевой ставки
Поделиться:
Изменить размер текста:

По итогам последнего в 2019 г. заседания Совет директоров Банка России принял решение снизить с 16 декабря ключевую ставку на 0,25 п.п. до уровня до 6,25%. Решение было достаточно неожиданным, учитывая тот факт, что рыночного консенсуса в отношении величины снижения ключевой ставки не существовало. В то же время, начавшийся в четверг рост мировых и российских рынков увеличивал вероятность сокращения ключевой ставки на 50 б.п. Так, индекс S&P500 в четверг вырос на 0,9%, валюты развивающихся рынков укрепились со среды в среднем на 0,6%. Однако российские активы показали опережающий рост: по сравнению с закрытием среды рубль по состоянию на 13.00 укрепился на 1,4%, индекс Мосбиржи вырос на 1,0%, а индекс РТС прибавил 3,3%.

Несмотря на очередное понижение прогноза по инфляции по итогам 2019 г. с 3,2-3,7% до 2,9-3,2% г/г и преобладанием в настоящий момент дезинфляционных рисков над проинфялционными, Банк России отметил ускорение инфляции в рыночном сегменте сферы услуг, которое может быть «одним из признаков оживления потребительского спроса». Рост капитальных расходов бюджета и увеличение годовых темпы роста оборота розничной торговли не изменил прогноз по темпам роста ВВП в 2019 г. (0,8-1,3%), однако сдвинул ожидания в сторону верхней границы. Данные факторы будут также оказывать проинфляционную поддержку, сдерживая замедление инфляции в первом полугодии 2020 г. и способствуя ее ускорению во втором. Прогнозы Банка России на 2020 г. в отношении инфляции (3,5-4%) и темпов роста экономики (2-3%) остались без изменения.

В отношении внешнеэкономической конъюнктуры Банк России смягчил формулировку, заменив ожидания дальнейшего замедления темпов роста мировой экономики на ожидания сохранения пониженных темпов. Не исключено, что на это повлияло заявление Д. Трампа о «почти подписанном» соглашении с Китаем, что снизило вероятность дальнейшей эскалации 15 декабря американских пошлин на импорт из Китая и неблагоприятного развития ситуации на мировых финансовых рынках.

Динамика среднесрочных 5-летних российских гособлигаций, как и в предыдущие заседания, выступили хорошим ориентиром для монетарной политики. Доходность пятилетних ОФЗ снизилась с наблюдаемого с конца октября уровня 6,2% до уровня 6,1% только 12 декабря – в последний день перед заседанием Банка России. С учетом сократившегося спреда до 10-15 бп. между ключевой ставкой и ставкой RUONIA, которая выступает операционным ориентиром денежно-кредитной политики, выбор ключевой ставки в размере 6,25% выглядит достаточно обоснованным с точки зрения среднесрочных ставок.

Снижение ключевой ставки сопровождалось снижением до уровня 6,25% ставок по специализированным инструментам рефинансирования, таким как поддержка малого и среднего бизнеса, несырьевого экспорта, лизинга и военной ипотеке. Согласно положениям Банка России ставки по таким инструментам устанавливаются на минимальном из двух значений уровне: 6,5% или текущему уровню ключевой ставки.

Решение Банка России дало лишь короткий - в течении получаса - позитивный отклик в динамике индекса РТС и курса рубля. Однако, по прошествии часа с момента объявления решения доходности гособлигаций, индекс РТС и курса рубля вернулись на уровни, предшествующие решению Банка России.

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на еженедельную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Читайте также
Security Vision и банк «Открытие» - победители Национальной банковской премии
Проект автоматизации реагирования на инциденты кибербезопасности путем внедрения системы Security Vision IRP в банке «Открытие» стал победителем Национальной Банковской Премии – 2019 в номинации «ИТ-решение в области информационной безопасности»
Клиенты группы «Открытие» стали страховать свою жизнь в валюте в 10 раз реже
С 2015 года доля тех, кто покупает программы накопительного и инвестиционного страхования жизни (НСЖ и ИСЖ) «Росгосстрах Жизнь» (финансовая группа «Открытие») в долларах и евро, стабильно сокращалась с 29% до 3%
Банк «Открытие» в разы увеличил бизнес в Санкт-Петербурге
По итогам 9 месяцев 2019 года кредитный портфель Северо-Западного филиала банка «Открытие» превысил отметку в 61,6 млрд рублей, увеличившись с начала года в два раза, а по сравнению с началом октября 2018 года – и вовсе в 3,3 раза
Новости 24
«Начнется ад»: Андрей Ермак рассказал, почему парковку у «Янтарь холла» закрывают во время концертов
В Калининградской области экс-педагога подозревают в насилии над детдомовцами
В Калининграде полиция разыскала пропавшую 14-летнюю школьницу
В Калининграде двое подростков украли «Москвич» и сдали его на металлолом
В Калининградской области насчитали свыше 500 несоответствующих стандартам пешеходных переходов
Фильму с Павлом Прилучным, снятому в Калининграде, отказали в деньгах из бюджета
Власти заплатят 100 тыс рублей за лучший новогодний ролик о туристической привлекательности Калининградской области
Калининград занял 6 место в Airbnb-рейтинге популярных городов России
В Калининград в 2019 году приехало 200 тысяч иностранных туристов
В калининградских автобусах начинают тестировать стационарные валидаторы
В Калининградской области 31 декабря сделают выходным днем
Пистолет и 300 граммов марихуаны: Полиция и ФСБ задержали калининградца с наркотиками и оружием
В Калининграде выявлено 6 случаев лихорадки Денге
В Калининграде водитель «Хендая» сбила 12-летнюю девочку на «зебре»
В пятницу в Калининградской области из-за усиления ветра возможны перебои в электроснабжении
Под Черняховском пьяный водитель выехал на встречку и врезался в песковоз: травмирован 15-летний ребенок
Альфа-Банк запустил новогоднюю акцию для клиентов: отмена годовой комиссии по карте
В Калининградской области вступили в силу ограничения по продаже алкоголя
В мэрии Калининграда сообщили, на каких улицах нет света и воды
Каратист из Калининграда выиграл международный турнир в Японии
На Окружной водитель «Пежо» сбил пешехода-нарушителя