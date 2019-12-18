2019-12-18T15:03:33+03:00
Общество

Владимир Кацман - о строительстве гостиницы рядом с памятником жертвам холокоста: Чем больше людей там будет тусоваться, тем лучше

Бизнесмен, профинансировавший строительство, уверен, что соседство скорбного мемориала и центра развлечений не вызывает противоречий
Иван МАРКОВ
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Владимир КацманВладимир КацманФото: Александр КАТЕРУША
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Во вторник 17 декабря на архитектурно-градостроительном совете в правительстве области был представлен проект многофункционального гостиничного комплекса, который может появиться в Янтарном на месте ресторана «Галера». Планируется, что примыкать этот комплекс под названием «Янтарная резиденция» будет вплотную к памятнику жертвам холокоста работы известного израильского скульптора Франка Майслера.

В качестве вариантов сосуществования мемориального и гостинично-развлекательного комплексов на совете предлагалось перенести памятник, поднять его на уровень выше, либо сделать так, чтобы отель не закрывал его своим фасадом.

«Комсомолка» связалась с бизнесменом Владимиров Кацманом, финансировавшим в 2011 году строительство мемориального комплекса памяти жертв холокоста, чтобы узнать его мнение по поводу возможного соседства.

- Мне уже пишут раввины из федерации еврейских общин, чтобы узнать о моем отношении, но я скажу так, - заявил Кацман. – Не хочу комментировать информацию, что уважаемые мною Маслов и Генне выступили за перенос.

- Это предложение было одним из вариантов. Больше интересует, как вы относитесь к соседству мемориального комплекса и гостиницы с бассейном.

- Чтобы вы понимали, евреи вообще очень веселые люди, - ответил бизнесмен. – Один раз я даже был свидетелем, как после теракта в ночном клубе, где порядка 30 человек разбросало по кускам по залу, через неделю опять был вечер танцев. Если бы мы всю жизнь, как в том анекдоте, страдали… Почему евреи не пьют аспирин? Потому что он убивает боль. Так вот, если бы мы постоянно страдали, то этому страданию не было бы начала и конца. А евреи – веселые люди. И жизнь ничто не может остановить.

Проект гостинично-развлекательного комплекса у шахты Анна в Янтарном. Памятник жертвам холокоста - слева Фото: Иван МАРКОВ

Проект гостинично-развлекательного комплекса у шахты Анна в Янтарном. Памятник жертвам холокоста - слеваФото: Иван МАРКОВ

По словам Кацмана, памятник – это всего лишь объект, обозначивший скорбное место. Но это не значит, что рядом с ними должна останавливаться жизнь.

- Подобные памятники в Израиле и в других странах мира находятся в самой массе людской. И они должны там находиться. Мне, как инвестору, установившему этот памятник, даже приятно будет, если там будет жизнь, а не как сейчас. Эта уродливая «Ладья» деревянная, в которой мы греемся, когда раз в год вспоминаем это событие (имеется в виду марш смерти, закончившийся в Пальмникене в январе 1945 года – Ред.) поле Марша жизни, конечно, уродливая. Это абсолютно дурацкое во всех отношениях место. Издевательство, китч какой-то. Если там будет интересный проект с увязыванием ландшафта, то он не будет противоречить памятнику.

Кацман уверен, что журналисты неправильно поняли руководителя службы охраны объектов культурного наследия Евгения Маслова, и что никто не собирается переносить мемориал.

- Я уверен в здравомыслии инвесторов, которые собираются заниматься этим проектом, а также во властях. Тут разных мнений быть не может, - добавил он.

Кроме того, Кацман заметил, что строить рядом со скорбным местом жилой дом было бы бессмысленно, так как не каждый согласится покупать там квартиру.

- Со стороны памятника лучше бы был отель, - заметил он. – Поэтому пусть делают! Чем больше людей будет тусоваться вокруг, тем больше людей посмотрят в сторону памятника и прочтут то, что на нем написано. Так будет лучше для памяти.

Кацман также отметил, что «какое-то время арендовал» участок земли, на котором планируется построить гостиницу.

- Мы тогда говорили с главой Алексеем Заливатским о том, что если там что-то появится, то власти учтут, что рядом находится место памяти, - заключил бизнесмен.

ИСТОЧНИК KP.RU

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