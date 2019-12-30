2019-12-30T16:50:04+03:00
Новости компаний

Банк «Открытие» предоставил факторинговое финансирование на 5,5 млрд рублей «ИКС Холдинг»

Сотрудничество банка и холдинга предполагает пул сделок по финансированию входящих в «ИКС Холдинг» поставщиков крупнейших российских телекоммуникационных компаний под уступку прав денежного требования к дебиторам
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«ИКС Холдинг» представляет собой единую экосистему из более чем 25 ИТ-компаний, включающую холдинги «Цитадель», «Форпост», YADRO, «Криптонит» и Nexign.

Общее число сотрудников, работающих в компаниях холдинга, превышает 6 000 человек, география бизнеса охватывает все регионы России, а также ряд стран ближнего и дальнего зарубежья.

Основные задачи холдинга -- инвестиции, управление и консолидация на рынке телеком-медиа и технологий.

Залогом начала успешного взаимодействия ПАО Банк «ФК Открытие» и «ИКС Холдинга» являются привлекательные условия финансирования и гибкий подход к требованиям клиента.

«Факторинговый бизнес в «Открытии» растет опережающими темпами за счет высокого качества клиентского сервиса, гибких процессов, позволяющих настраивать факторинговые решения под задачи клиента, и онлайн-технологий обслуживания, обеспечивающих высокую скорость выплаты финансирования. Подобное отношение к потребностям клиента позволяет «Открытию» укреплять лидирующие позиции на рынке не только в направлении корпоративного кредитования» - прокомментировала Екатерина Чиркова, вице-президент, директор департамента по работе с клиентами корпоративного и инвестиционного блока банка «Открытие».

ИСТОЧНИК KP.RU

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