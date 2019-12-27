2019-12-27T11:59:13+03:00
Новости компаний

Банк «Открытие» запускает сервис SwatchPAY! для своих клиентов

Банк «Открытие» совместно с Mastercard и швейцарским часовым брендом Swatch предложил своим клиентам новый сервис бесконтактных платежей SwatchPAY!.
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Теперь держатели карт Mastercard банка «Открытие» смогут быстро и удобно оплачивать любые покупки в одно касание часами Swatch.

В соответствии с партнерским соглашением, сервис SwatchPAY! доступен только держателям карт Mastercard. Его поддерживают 6 моделей из специальной коллекции SwatchРAY! (18+), оснащенные спрятанными под циферблатами модулями NFC. Чтобы воспользоваться услугой, необходимо установить приложение SwatchPAY! (доступно на iOS и Android) на свой смартфон и привязать к часам карту Mastercard банка «Открытие» в магазинах Swatch, отсканировав ее через камеру смартфона или введя данные вручную. Более подробная информация доступна на сайте Mastercard.

«Оплата покупок с помощью гаджетов пользуется все большей популярностью у наших клиентов – это быстро, удобно и безопасно. Появление нового платежного инструмента от едва ли не самого популярного во всем мире часового бренда позволит увеличить число клиентов, делающих выбор в пользу бесконтактных платежей. Россия традиционно открыта для самых смелых финансовых инноваций, и мы уверены, что наши клиенты по достоинству оценят новый сервис», - отметил Дмитрий Бочеров, начальник управления транзакционного бизнеса банка «Открытие».

ПАО Банк «ФК Открытие»

ИСТОЧНИК KP.RU

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