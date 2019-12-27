2019-12-27T13:04:31+03:00
Новости компаний

Банк «Открытие» подключился к сервису Кошелёк Pay

Банк «Открытие» открыл для своих клиентов сервис Кошелёк Pay, о запуске которого ранее объявили Mastercard и приложение «Кошелёк».
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Новый платежный сервис позволит клиентам «Открытия» загрузить банковские карты в смартфон и быстро, удобно и безопасно оплачивать покупки в одно касание.

Кошелёк Pay доступен на устройствах с операционной системой Androind версии 5.0 и выше с технологиями NFC и HCE и вскоре станет доступен на носимых устройствах держателей не только Android, но и iOS-смартфонов. Чтобы воспользоваться сервисом, необходимо установить приложение «Кошелёк» и активировать в нем свои платежные карты Mastercard.

«Цифровизация — одно из ключевых направлений развития клиентского сервиса в «Открытии», — говорит Дмитрий Бочеров, руководитель управления транзакционного бизнеса банка «Открытие». — Приложение «Кошелёк» уже много лет заменяет клиентам пластиковые дисконтные карты, теперь для клиентов «Открытия» появится возможность использовать также и цифровую банковскую карту в том же приложении».

«Наша стратегическая цель — полностью избавить пользователя от пластика и собрать все необходимые ему карты в одном месте, в его смартфоне. Запуск сервиса Кошелёк Pay — важный шаг на пути к ней: теперь пользователи могут перенести в приложение не только дисконтные, но и банковские карты, и использовать их для удобной и безопасной оплаты покупок по всему миру», — отмечает Кирилл Горыня, генеральный директор приложения «Кошелёк».

«С Mastercard у россиян становится больше возможностей для того, чтобы удобно и просто оплачивать покупки. Мы не только приносим мировые технологии, но и способствуем появлению и развитию российских сервисов, и Кошелёк Pay – именно такое решение, созданное на базе платформы токенизации Mastercard и сертифицированное по высоким международным стандартам. Мы рады, что этот платежный инструмент теперь стал доступен и клиентам банка «Открытие»», — комментирует Дмитрий Тартышев, директор по развитию цифрового бизнеса Mastercard в России.

ПАО Банк «ФК Открытие»

Пользоваться Кошелёк Pay могут лица в возрасте от 14 лет. Лица от 14 до 18 лет должны получить от родителя, опекуна или иного законного представителя разрешение на использование Кошелёк Pay и принятие настоящих Условий.

ИСТОЧНИК KP.RU

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