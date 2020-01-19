Экстремал из Зеленоградска получил ожоги при погружении в концентрированный раствор соли

Экстремал из Зеленоградска Олег Резанов, многократный рекордсмен мира по плаванию в ледяной воде и выживанию на морозе, провел очередное испытание своего организма. Как рассказал Олег «Комсомолке», «Испытание огнем» прошло в Югре 19 января.

Наш земляк погрузился в ванну с концентрированным раствором соли. По его словам на морозе такая жидкость действует на тело человека как кипяток.

- Через несколько минут после погружения по телу пошли покраснение и боль. У меня теперь ожоги по всему телу. Как будто кипятком облили. Не знаю, слезет кожа или нет. Сейчас занимаюсь заживлением. Я ничем не мажусь, просто настроился: пару дней буду заживлять свое тело, - говорит Олег.

Мероприятие прошло в городе Нефтеюганске на главной площади перед елкой напротив спорткомплекса «Жемчужина Югры». Олег 7 минут находился по грудь в пластиковой емкости с соленой водой.

Температура соленой воды была -10 градусов. Она обжигала моржа.Фото: Предоставлено героем публикации

- Раствор заготовили с вечера, высыпав в воду несколько мешков соли. В итоге температура вода была -10 градусов. Ощущения совсем другие. Все сковывает и это намного сложнее чем сидеть в температуре 0 градусов. Тут вода не замерзает, а обжигает. Я старался сконцентрироваться и все время играл на варгане. Но считаю, что испытание не пройдено. Потому что задача была остаться невредимым, а я вышел с ожогами. Меня еще минут 30 трясло, тело не могло расслабиться.

Новое испытание водой с солью Олег наметил на 2021 год.

Ранее Олег тренировался и готовил организм к холоду. Накануне экстремал провел ночь в деревянном саркофаге под слоем снега в мороз.

Теперь 2 февраля он собирается «вморозиться» в лед в Якутии при температуре -50 градусов и уже ищет спонсора. Потом – лечь на один час в пары жидкого азота (-150 градусов). Это Олег планирует осуществить в Калининграде.

ИЗ ДОСЬЕ «КП»

Олег Резанов, 45 лет, морж из Зеленоградска. Прозвище - Повелитель холода. На праздновании Дня города-курорта несколько часов просидел в холодной воде, читая «Мцыри» Лермонтова.

Был участником телешоу «Я могу!» на Первом канале. На 5 минут погрузился в бассейн, наполненный льдом, получив за это 50 тысяч рублей.

После прыжка с парашютом в Якутии при -29 градусах принял решение о завершении карьеры рекордсмена, но от испытаний и походов отказываться не спешит.

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