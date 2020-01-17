Рождественский подарок Православной гимназии: Ученики получили от АВТОТОР стилусы, чтобы писать на планшетах

Уютное кафе расположилось на втором этаже Православной гимназии при Кафедральном соборе Христа Спасителя Калининграда. Ребята и их педагоги могут купить свежую выпечку, бутерброды, соки, воду и многое другое. Сегодня в гимназии занимаются почти 400 детей, и места в трапезной всем уже не хватало. Теперь можно перекусить за столиками, расположившись в мягких креслах, а скоро в фойе установят дополнительные стойки. Таким образом, подкрепиться и набраться сил во время перемены смогут все желающие.

Обустройство кафе обошлось почти в 350 тысяч рублей. Деньги выделила компания АВТОТОР, основатель которой Владимир Щербаков и его семья оказывают поддержку гимназии уже много лет. В 2019 году общая сумма спонсорской помощи превысила 5,5 миллиона рублей. На эти деньги был оборудован кабинет промышленного дизайна, гончарная мастерская, класс робототехники и гимназический пресс-центр, где ребята выпускают собственную газету и готовят телевизионные ролики.

Больше половины спонсорских денег от АВТОТОР (2,7 миллиона) в 2019 году направили на развитие цифровой образовательной среды. В гимназии появился класс виртуальной реальности, а на многих уроках вместо учебников ребята сейчас используют планшеты. 16 января главный акционер АВТОТОР Сергей Щербаков сделал гимназистам рождественский подарок - электронные ручки-стилусы, которые позволяют от руки писать прямо на экране планшета. Когда об этом объявили на импровизированной церемонии, ребята от радости устроили овацию. А в благодарность гимназия преподнесла Сергею Щербакову его портрет, который написала одна из учениц.

- Нам бы хотелось, чтобы при всех возможностях современных гаджетов наше подрастающее поколение не утратило навык чистописания, - отметил Сергей Щербаков. - У нас была семейная мечта - помочь создать образовательное учреждение, которым можно было бы гордиться. Хочется, чтобы наши ребята становились лучшими в Калининграде, стране, мире. Будем смотреть, как внедряются технологии и развивается система образования и в дальнейшем помогать гимназии выходить на новый уровень.

Подарок привез главный акционер АВТОТОР Сергей Щербаков

- Очень рады, что у наших деток постоянно появляется что-то новое, они развиваются, - рассказала мама пятиклассника Ирина Смирнова. - Очень удобно стало с планшетами, не нужно учебники носить. Теперь у нас еще и кафе есть. Дети в восторге. От лица родителей хотелось бы поблагодарить всех спонсоров за такую поддержку!

Отметим, что семья Щербаковых учредила Балтийский православный благотворительный фонд, который опекает гимназию. На личные средства Щербаковых и средства АВТОТОР (всего около 400 миллионов рублей) были построены и оснащены мебелью и современным оборудованием два корпуса учебного заведения. Кроме того, Владимир Щербаков полностью оплачивает обучение и питание 14 детей, которые остались без попечения родителей.

- Мы очень счастливы, что у нас есть такие благотворители, - отметил архиепископ Калининградский и Балтийский Серафим. - Они всегда рядом с нами, и мы за это очень благодарны. Гимназия становится одним из лучших образовательных учреждений в нашем регионе. Хочу передать самые добрые пожелания мира и благополучия Владимиру Ивановичу Щербакову и его семье. Помогай вам Господь! Мы всегда храним вас в своем сердце.

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