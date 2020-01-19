2020-01-19T20:02:33+03:00
Происшествия

Калининградец сломал шею, прыгнув в купель на Крещение

По предварительным данным, мужчина был пьян
Александр КАТЕРУШАКирилл Алексеев
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В крещенских купаниях возле поселка Ровное приняли участие несколько десятков человек.В крещенских купаниях возле поселка Ровное приняли участие несколько десятков человек.Фото: klops.ru
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В карьере у поселка Ровное Гвардейского района в ночь на 19 января, когда праздновали Крещение, 23-летний мужчина прыгнул в купель и сломал шею. Информацию подтвердили в пресс-службе Управления МЧС по Калининградской области.

Как стало известно, в купель вниз головой нырнул житель поселка Сазоновка Полесского района. Он ударился о дно водоема и потерял сознание.

Пострадавшего вытащили из воды спасатели МЧС, которые дежурили у карьера, и передали его бригаде медиков, доставившей его в Калининград, в Больницу скорой медицинской помощи.

- Всех православных поздравил от лица жителей Полесска и после этого сиганул в купель, - рассказывает очевидец. - А потом всплыл, эмчеэсовец его вытащил, стало видно, что-то не то с парнем. Народ стал собираться...

По предварительным данным, у мужчины диагностировали перелом шейного отдела позвоночника и алкогольное опьянение.

В соцсетях после этого случая разгорелись ожесточенные баталии. Многие пользователи осудили поступок жителя Сазоновки: мол, так ему и надо, бог наказал, нечего пьяным лезть в священную купель, другие им отвечают: хоть и пьяный, но человек же!

"Очень жаль парня. Хоть бы на ноги встал и все хорошо у него было. Вы здесь осуждаете парня, что он прыгнул пьяный. Он прыгнул осознано. Страшнее, когда пьяный родитель тащит своего ребенка купаться. Вчера лично наблюдала сию картину и если бы не спасатель стоявший рядом могло бы случиться страшное", - написала Евгения Соколова.

В Калининградской области в крещенских купаниях приняли участие более 7 тысяч человек, для этого было организовано несколько специальных точек, в том числе у поселка Ровное. Это официально отведенные для празднования места, где присутствовали спасатели и врачи.

Стоит напомнить, что 11 лет назад, в марте 2009 года в третьем по величине городе Калининградской области Черняховске трагедия произошла на Масленицу. 48-летний Борис Исаев участвовал в кулинарном конкурсе, подавился блином и скончался на месте.

ИСТОЧНИК KP.RU

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