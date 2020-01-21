В Гурьевске уволилась воспитатель, закрывшая ребенка в темной комнате

Нам стали известны результаты проверки детского сада "Семицветик" в Гурьевске, где воспитатель Элеонора Груцкая (фамилия изменена - Ред.) закрыла малыша в темной комнате и забыла о его существовании.

После огласки этого вопиющего случая в СМИ, дело получило широкий общественный резонанс. Проверять дошкольное учреждение пришли сотрудники полиции, СКР, прокуратуры и минобразования. В настоящее время, как сообщила представитель СУ СКР РФ по Калининградской области Наталья Гацко, материал по "Семицветику" передан в полицию. Статья 156 УК РФ «Неисполнение обязанностей по воспитанию несовершеннолетнего» подследственность МВД. Если вина педагога по этой статье будет доказана, то ей может грозить штраф до 100 тысяч рублей или обязательные работы.

Мама потерпевшего четырехлетнего Севы Наталья Шестакова рассказывает, что после того, как она сходила на прием в министерство образования области, ее вызвали к заместителю главы администрации Гурьевска. Там были представители городского управления образования, прокуратуры и психолог из центра «Доверие».

- Чиновники обещали разобраться и попросили подойти всем недовольным родителям на беседу, - рассказала "КП" Наталья. - Через несколько дней мне позвонила следователь по делам несовершеннолетних и пригласила к себе. Позже, она попросила прийти с сыном. Затем я поехала на встречу к детскому омбудсмену Ирине Ткаченко. Омбудсмен ответила, что в курсе ситуации, недавно была в Гурьевске по другому вопросу и заодно узнала о нашем деле. Ей объяснили, что это первая подобная халатность воспитателя Груцкой. Педагога наказали выговором и лишением премии. Другой реакции по защите интересов и законных прав моего ребенка со стороны омбудсмена так и не последовало.

По словам мамы, из следственного комитета ей никто не звонил, пока она сама не поинтересовалась, кто же занимается расследованием.

- Мне перезвонили, назвали фамилию следователя и пригласили на прием, где я написала заявление. В то же время, мне позвонила сотрудник полиции по делам несовершеннолетних и сообщила, что была в управлении образования Гурьевского района, где ее заверили, что заведующая сада и воспитатель написали заявление на увольнение. И следователь дело закрывает, так как умышленного действия со стороны воспитателя не выявлено. Мол, случайность, халатность, - продолжает Наталья Шестакова.

Мама написала заявления в прокуратуру и губернатору Калининградской области, чтобы это дело взяли под контроль.

Позднее в садике "Семицветик" представители управления образования Гурьевска провели собрание для родителей группы "Малинки". В этот же день стало официально известно, что заведующая получила выговор, а воспитатель уволена «по собственному желанию».

- Я не присутствовала, была моя мама, бабушка Севы. На собрание пришли папы и мамы, большинство из которых были против воспитателя. Причем, родителей организаторы ругали и стыдили, многие факты искажали. И в итоге, вывернули ситуацию так, что это сама воспитатель Груцкая не хочет у нас работать.

Сейчас в группе "Малинки" работает новый постоянный воспитатель. Но помощника воспитателя как не было, так и нет.

Напомним, ЧП произошло 4 декабря 2019 года в группе "Малинки". Закрытый воспитателем наглухо в кромешной темноте малыш был крайне напуган и плакал. После инцидента родители пошли к заведующей детсадом с требованиями заменить воспитателя. Позднее делом заинтересовались следственные органы.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Закрыла в темной комнате и забыла. В детсаду Гурьевска воспитатель довела до истерики ребенка и его родителей

В детском саду «Семицветик» в Гурьевске воспитатель закрыла ребенка в темной комнате и забыла о нем. Об этом мама написала в соцсетях.

- В среду 4 декабря я попросила своего отца забрать моего сына Севу из детского сада. В 17.25 он поднялся в группу «Малинки» за внуком. Почти все дети, их к тому моменту осталось человек шесть, были одеты для выхода на прогулку. Когда мой папа сказал, что он пришел за Севой, воспитатель не раздумывая сказала, что его забрала мама около 17.00. На что папа ответил, что такого быть не может, и я сама попросила его забрать ребенка. Тогда она повернулась и вышла из группы. Через какое-то время привела взволнованного и перепуганного сына (ПОДРОБНЕЕ).