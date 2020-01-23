2020-01-23T18:34:14+03:00
Общество

Отзыв о франшизе IZIway: Instagram-магазин, который всегда в тренде

Проект калининградской компании Jast Holding завоевывает все большую популярность
Поделиться:
..
Изменить размер текста:

IZIway - одна из крупнейших российских онлайн-сетей, занимающаяся продажей одежды и обуви. В 2018 год франшизу создала команда калининградского Jast Holding, который имеет уже более 400 представителей в городах России и странах СНГ. Всем своим франчайзи компания предоставляет готовую бизнес-модель с высокой доходностью. Профессионалы Jast Holding выполняют 80% всей работы - проводят обучение, разрабатывают все типы контента, решают вопросы с логистикой, поддержкой и так далее. Остается только обрабатывать входящие заявки и получать доход.

Среди тех, кто работает с франшизой IZIway, - 42-летний предприниматель Андрей Веретинский из Сызрани. Он поделился с нами своим успешным опытом.

- Андрей, почему вы обратили внимание на сферу онлайн-продаж?

- Я давно присматривался к бизнесу в Instagram. С каждым годом сервис становится все популярнее, количество пользователей растет, соответственно и количество потенциальных клиентов для бизнеса становится все больше. Ежемесячно в Instagram продают и покупают товаров на сумму более 1 миллиарда рублей, а средний чек начинается от 5000 рублей. Когда я узнал об этом, решил, что пора попробовать . С сентября 2018 года я работаю по франшизе IZIway.

- Довольны результатами?

- На все 100 процентов. Одно из преимуществ заключается в том, что для ведения бизнеса не нужны какие-то особые знания. Я, честно говоря, мало что понимал в тонкостях работы ИП или ООО, но управляющая компания досконально проконсультировала меня, помогла подготовить всю необходимую документацию и вести бухгалтерию. Мне даже не приходится договариваться с таможней и проходить все бюрократические этапы. Ноутбук и телефон – вот, по сути, все мои рабочие инструменты.

- Остальное лежит на плечах Jast Holding?

- Именно так. У меня даже склада нет, потому что в этой схеме он не нужен. Никаких издержек абсолютно.

- Средний доход партнеров по сети IZIway составляет 118 500 рублей. Вам удалось приблизиться к этой планке?

- Да, уже чуть больше, чем через четыре месяца работы мой доход приблизился к уровню 120 тысяч. Мы очень быстро вышли на самоокупаемость, чего я, признаться, не ожидал так рано. Оптовые цены IZIway позволяют торговать одеждой и обувью по ценам ниже магазинных. Кроме того, это бизнес вне сезона – наш каталог одежды и обуви актуален для любого времени года. IZIway можно назвать в определенном смысле даже антикризисным проектом. Благодаря ценам поставщиков при любом курсе доллара и евро онлайн-магазин остается конкурентоспособным и рентабельным.

- Сколько времени отнимает у вас бизнес?

- Прием заказов идет круглосуточно, но лично мое рабочее время - пара-тройка часов в день. При этой бизнес-модели большего не требуется. Я не могу себе представить, где еще можно получать такие доходы с такой незначительной собственной загрузкой. Можно, конечно, нанять менеджера и делегировать ему магазин - знаю, что некоторые франчайзи именно так и поступают. Но мне пока интересно самому участвовать в процессе.

- Были трудности, о которых вы не подозревали до того, пока не начали реально работать по франшизе?

- Нет. Я четко представлял себе, что это за бизнес. Кроме того, Jast Holding всегда на связи, консультируют, помогают, сами расширяют линейку товаров.

- Какие дальнейшие планы?

- Увеличить доходы. Сейчас ищу в Сызрани магазины одежды и обуви, которые хотят пополнить ассортимент, и предлагаю им интересные модели с нашим прейскурантом. Уверен, в ближайшие месяцы начнутся и такие продажи.

- Какую оценку вы можете поставить проекту IZIway?

- «Отлично»!

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на еженедельную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Читайте также
Ведущие российские неврологи: Чтобы люди преждевременно не уходили из жизни, нужно лечить два главных заболевания сосудов
Врачи и исследователи рассказали «КП» о том, какие меры важно принимать для увеличения продолжительности жизни и сохранения ее качества у людей серебряного возраста
"Сам себя взорвал": Что на самом деле происходит вокруг громкого дела, пропавшего под Смоленском Влада Бахова
Наши корреспонденты попытались разобраться, что правда, а что ложь в истории загадочно исчезнувшего подростка. Почему дело дошло уже до подрыва гранаты у дома одного из свидетелей драмы [видео]
ФСБ начала оперативнее ограничивать работу анонимных почтовиков, через которые "минировали" детсады и школы
Ведомство заявило о приостановке работы в России нидерландского сервиса Startmail.com, с которого в этом году поступило более тысячи сообщений с угрозами минирования
Новости 24
В Калининграде накануне Татьяниного дня пройдет молебен
Калининградец избил до смерти знакомого в бане
Сотрудники ГИБДД задержали водителя, задавившего пешехода под Гусевом
В Калининграде на отремонтированном в декабре памятнике танкистам потекла краска
Камеры «Безопасного города» ежедневно фиксируют до 18 инцидентов в Калининградской области
В Славском районе решили построить новый храм
Работодатель засудил водителя «маршрутки», протаранившего четыре автомобиля
Минкульт РФ официально утвердил названия двух памятников в Калининграде
В Калининградской области на четверть выросло количество тяжких и особо тяжких преступлений
На ул. Суворова опрокинулся грузовой фургон
Калининградец жестоко избил битой соседа по коммуналке за грязь на общей кухне
На участке ул. Пролетарской запретят остановку транспорта
Моржи из Светлогорска выиграли 14 медалей чемпионата Белоруссии по зимнему плаванию
В Калининграде полиция разыскала объявленную в розыск 15-летнюю девушку
В разгар теплой зимы в Калининграде зацвел морозник вонючий
Калининградка упала на крыльце у входа в банк и отсудила 150 тысяч
В новом парке Пяти чувств в Гурьевске уже сломали искусственное дерево
Замначальника службы приставов привлекли к ответственности за получение дорогостоящего подарка
Троих грузчиков аэропорта «Храброво» осудили за кражи из посылок