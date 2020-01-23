Отзыв о франшизе IZIway: Instagram-магазин, который всегда в тренде

IZIway - одна из крупнейших российских онлайн-сетей, занимающаяся продажей одежды и обуви. В 2018 год франшизу создала команда калининградского Jast Holding, который имеет уже более 400 представителей в городах России и странах СНГ. Всем своим франчайзи компания предоставляет готовую бизнес-модель с высокой доходностью. Профессионалы Jast Holding выполняют 80% всей работы - проводят обучение, разрабатывают все типы контента, решают вопросы с логистикой, поддержкой и так далее. Остается только обрабатывать входящие заявки и получать доход.

Среди тех, кто работает с франшизой IZIway, - 42-летний предприниматель Андрей Веретинский из Сызрани. Он поделился с нами своим успешным опытом.

- Андрей, почему вы обратили внимание на сферу онлайн-продаж?

- Я давно присматривался к бизнесу в Instagram. С каждым годом сервис становится все популярнее, количество пользователей растет, соответственно и количество потенциальных клиентов для бизнеса становится все больше. Ежемесячно в Instagram продают и покупают товаров на сумму более 1 миллиарда рублей, а средний чек начинается от 5000 рублей. Когда я узнал об этом, решил, что пора попробовать . С сентября 2018 года я работаю по франшизе IZIway.

- Довольны результатами?

- На все 100 процентов. Одно из преимуществ заключается в том, что для ведения бизнеса не нужны какие-то особые знания. Я, честно говоря, мало что понимал в тонкостях работы ИП или ООО, но управляющая компания досконально проконсультировала меня, помогла подготовить всю необходимую документацию и вести бухгалтерию. Мне даже не приходится договариваться с таможней и проходить все бюрократические этапы. Ноутбук и телефон – вот, по сути, все мои рабочие инструменты.

- Остальное лежит на плечах Jast Holding?

- Именно так. У меня даже склада нет, потому что в этой схеме он не нужен. Никаких издержек абсолютно.

- Средний доход партнеров по сети IZIway составляет 118 500 рублей. Вам удалось приблизиться к этой планке?

- Да, уже чуть больше, чем через четыре месяца работы мой доход приблизился к уровню 120 тысяч. Мы очень быстро вышли на самоокупаемость, чего я, признаться, не ожидал так рано. Оптовые цены IZIway позволяют торговать одеждой и обувью по ценам ниже магазинных. Кроме того, это бизнес вне сезона – наш каталог одежды и обуви актуален для любого времени года. IZIway можно назвать в определенном смысле даже антикризисным проектом. Благодаря ценам поставщиков при любом курсе доллара и евро онлайн-магазин остается конкурентоспособным и рентабельным.

- Сколько времени отнимает у вас бизнес?

- Прием заказов идет круглосуточно, но лично мое рабочее время - пара-тройка часов в день. При этой бизнес-модели большего не требуется. Я не могу себе представить, где еще можно получать такие доходы с такой незначительной собственной загрузкой. Можно, конечно, нанять менеджера и делегировать ему магазин - знаю, что некоторые франчайзи именно так и поступают. Но мне пока интересно самому участвовать в процессе.

- Были трудности, о которых вы не подозревали до того, пока не начали реально работать по франшизе?

- Нет. Я четко представлял себе, что это за бизнес. Кроме того, Jast Holding всегда на связи, консультируют, помогают, сами расширяют линейку товаров.

- Какие дальнейшие планы?

- Увеличить доходы. Сейчас ищу в Сызрани магазины одежды и обуви, которые хотят пополнить ассортимент, и предлагаю им интересные модели с нашим прейскурантом. Уверен, в ближайшие месяцы начнутся и такие продажи.

- Какую оценку вы можете поставить проекту IZIway?

- «Отлично»!