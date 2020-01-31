Отзыв о франшизе LensVens: Зарабатывать до 100 тысяч в месяц без офиса и сотрудников - реально!

Крупнейшая в нашей стране сеть Instagram-магазинов LensVens shop работает с 2017 года. Популярную франшизу создала команда калининградской компании Jast Holding, которая специализируется на построении франчайзинговых сетей. Сегодня различные проекты Jast Holding приносят стабильную прибыль более чем 400 партнерам в 80 городах России и других стран.

Под брендом LensVens представлены онлайн-магазины спортивной обуви от ведущих мировых производителей. Фактически это бизнес-аккаунты Instagram с обновляемым ассортиментом и настроенной рекламой. Все франчайзи сразу получают готовую бизнес-модель с высокой доходностью. Около 80% работы команда Jast Holding берет на себя: проводит обучение, разрабатывает все типы контента, решают вопросы с логистикой, поддержкой, подбирает и направляет поток клиентов, используя самые безопасные и эффективные инструменты, и так далее.

Нам удалось связаться с одним из партнеров компании LensVens - Иваном Ткачуком из Петропавловска-Камчатского и задать ему несколько вопросов о том, как на практике работает проект.

- Иван, как давно вы занимаетесь франшизой LensVens?

- С 1 июля 2018 года. Начинал в разгар чемпионата мира по футболу.

- Почему выбрали именно это направление?

- В интернет-продажах меня привлекли, прежде всего, низкие издержки. Не нужно открывать или арендовать офис, нанимать сотрудников и платить за хранение товара на складе. Не буду скрывать, лично на мое решение купить франшизу серьезно повлиял и низкий входной порог - от 50 тысяч рублей для запуска проекта. По большому счету, все, что тебе нужно - это смартфон с быстрым интернетом и Instagram.

- Насколько вы довольны работой с компанией Jast Holding? Все-таки вы - в Петропавловске-Камчатском, они - в Калининграде. Между вами 7 тысяч километров и 10 часов разницы...

- Многим это, наверное, показалось бы авантюрой, но мое убеждение состоит в том, что в современном мире расстояния уже давно не играют никакой роли. Я, разумеется, изучал информацию об этой компании, даже общался с другими ее партнерами, прежде чем заключить договор. На сегодняшний день мы работаем с Jast Holding уже полтора года, и все это время они строго выполняют условия. Никаких нареканий с моей стороны нет.

- Насколько тяжело было начинать?

- Совсем не тяжело, главное - желание. Многое зависит прежде всего от тебя самого. Если нет жажды и рвения изучать новый бизнес, можно прогореть в любом деле.

- Сколько времени вы уделяете своему бизнесу?

- На старте приходилось больше погружаться в разные вопросы, поскольку дело для меня было новое. Сейчас трачу не больше 2-3 часов в день, этого хватает.

- Какие подводные камни можете выделить?

- Честно говоря, не могу припомнить ничего такого особенного. Ребята из Jast Holding предоставляют обучающие материалы и персонального менеджера, который готов решить любую проблему. Постоянно растет ассортимент, сокращаются сроки доставки товара по России в среднем до 3-4 дней и значительно улучшил логистику в Казахстане, Белоруссии и Украине.

- В промо-материалах указано, что средний доход по франшизе LensVens составляет 78 тысяч рублей в месяц. Насколько это близко к реальности?

- Не буду раскрывать коммерческую тайну, но конкретно в моем случае цифры сопоставимые.

- Какие дальнейшие планы?

- Спрос растет, что меня, конечно, радует. Я еще перед запуском узнал, что в Instagram более 1 млрд активных пользователей в месяц. Россия по этому показателю занимает 1-е место в Европе и уже два года наблюдается увеличение числа активных пользователей Instagram в регионах. Рынок сформирован и готов к приходу новых игроков, таких как я. Это дает безграничные возможности для роста компании, именно поэтому онлайн набирает обороты. Но я попробую выйти и в оффлайн и, помимо магазина в Инстаграме, открою физические торговые точки в торговых центрах нашего города.

- Какую оценку можете поставить проекту LensVens?

- Максимальную по любой шкале.