2020-01-31T10:42:45+03:00
Общество

Отзыв о франшизе LensVens: Зарабатывать до 100 тысяч в месяц без офиса и сотрудников - реально!

Своим опытом с нами поделился один из партнеров калининградской компании Jast Holding
Поделиться:
..
Изменить размер текста:

Крупнейшая в нашей стране сеть Instagram-магазинов LensVens shop работает с 2017 года. Популярную франшизу создала команда калининградской компании Jast Holding, которая специализируется на построении франчайзинговых сетей. Сегодня различные проекты Jast Holding приносят стабильную прибыль более чем 400 партнерам в 80 городах России и других стран.

Под брендом LensVens представлены онлайн-магазины спортивной обуви от ведущих мировых производителей. Фактически это бизнес-аккаунты Instagram с обновляемым ассортиментом и настроенной рекламой. Все франчайзи сразу получают готовую бизнес-модель с высокой доходностью. Около 80% работы команда Jast Holding берет на себя: проводит обучение, разрабатывает все типы контента, решают вопросы с логистикой, поддержкой, подбирает и направляет поток клиентов, используя самые безопасные и эффективные инструменты, и так далее.

Нам удалось связаться с одним из партнеров компании LensVens - Иваном Ткачуком из Петропавловска-Камчатского и задать ему несколько вопросов о том, как на практике работает проект.

- Иван, как давно вы занимаетесь франшизой LensVens?

- С 1 июля 2018 года. Начинал в разгар чемпионата мира по футболу.

- Почему выбрали именно это направление?

- В интернет-продажах меня привлекли, прежде всего, низкие издержки. Не нужно открывать или арендовать офис, нанимать сотрудников и платить за хранение товара на складе. Не буду скрывать, лично на мое решение купить франшизу серьезно повлиял и низкий входной порог - от 50 тысяч рублей для запуска проекта. По большому счету, все, что тебе нужно - это смартфон с быстрым интернетом и Instagram.

- Насколько вы довольны работой с компанией Jast Holding? Все-таки вы - в Петропавловске-Камчатском, они - в Калининграде. Между вами 7 тысяч километров и 10 часов разницы...

- Многим это, наверное, показалось бы авантюрой, но мое убеждение состоит в том, что в современном мире расстояния уже давно не играют никакой роли. Я, разумеется, изучал информацию об этой компании, даже общался с другими ее партнерами, прежде чем заключить договор. На сегодняшний день мы работаем с Jast Holding уже полтора года, и все это время они строго выполняют условия. Никаких нареканий с моей стороны нет.

- Насколько тяжело было начинать?

- Совсем не тяжело, главное - желание. Многое зависит прежде всего от тебя самого. Если нет жажды и рвения изучать новый бизнес, можно прогореть в любом деле.

- Сколько времени вы уделяете своему бизнесу?

- На старте приходилось больше погружаться в разные вопросы, поскольку дело для меня было новое. Сейчас трачу не больше 2-3 часов в день, этого хватает.

- Какие подводные камни можете выделить?

- Честно говоря, не могу припомнить ничего такого особенного. Ребята из Jast Holding предоставляют обучающие материалы и персонального менеджера, который готов решить любую проблему. Постоянно растет ассортимент, сокращаются сроки доставки товара по России в среднем до 3-4 дней и значительно улучшил логистику в Казахстане, Белоруссии и Украине.

- В промо-материалах указано, что средний доход по франшизе LensVens составляет 78 тысяч рублей в месяц. Насколько это близко к реальности?

- Не буду раскрывать коммерческую тайну, но конкретно в моем случае цифры сопоставимые.

- Какие дальнейшие планы?

- Спрос растет, что меня, конечно, радует. Я еще перед запуском узнал, что в Instagram более 1 млрд активных пользователей в месяц. Россия по этому показателю занимает 1-е место в Европе и уже два года наблюдается увеличение числа активных пользователей Instagram в регионах. Рынок сформирован и готов к приходу новых игроков, таких как я. Это дает безграничные возможности для роста компании, именно поэтому онлайн набирает обороты. Но я попробую выйти и в оффлайн и, помимо магазина в Инстаграме, открою физические торговые точки в торговых центрах нашего города.

- Какую оценку можете поставить проекту LensVens?

- Максимальную по любой шкале.

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на еженедельную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Читайте также
«Я вам здесь больше гадить не дам»: Кто и зачем покупает развалины дворянских усадеб
Вы не поверите, но есть странные такие люди (бывший министр культуры Мединский назвал их «сумасшедшими романтиками»), которые выкупают заброшенные, загаженные и полуразрушенные хоромы
Новости 24
Полиция установила личности воров, обокравших магазин игрушек в Калининграде
Жителя Нестерова оштрафовали на 15 тысяч за продажу бутылки самогона
Зеленоградск 4 февраля примет эстафету «Дорогами Победы»
В Калининградской области инспекторы ГИБДД выявили девять неисправных автобусов
Калининградские власти решили отремонтировать дорогу к тевтонскому замку Бальга
На неделю в Калининграде на 11 продавцов составили протоколы за незаконную торговлю
В Калининграде водитель украл из супермаркета продуктов на 180 тысяч
В Калининграде объявились мошенники, предлагающие платный перерасчет пенсий
Драмтеатр в феврале: прощальный показ и премьера
В Калининграде планируют построить два новых спортивных зала
Мэрия Калининграда не давала распоряжений об обязательном измерении температуры воспитанникам детсадов
В Калинниграде на поддержку малого и среднего бизнеса в 2019 году потратили 480 млн рублей
На ул. Аксакова в Калининграде сбили женщину, которая стояла около своей машины
Светлогорск включили в ассоциацию самых медленных городов планеты
Калининград ждут удивительно теплые выходные
Дорожники надеются на заморозки, чтобы продолжить строительство ул. Планерной в Калининграде
Под Калининградом на пешеходном переходе сбили маму с 3-летним ребенком
В Калининграде на двух улицах отключили холодную воду
На ул. Артиллерийской сбили женщину на «зебре», водитель скрылся
В Калининграде собирают деньги на лечение тяжелобольной 9-летней девочки
Праздник длинной колбасы в Калининграде вошел в топ-5 гастрономических фестивалей зимы
Две аварии у Центрального рынка создали огромные пробки на ул. Черняховского
В центре Зеленоградска на месте недостроя появится кафе на 150 мест
В Калининграде выпустят почтовую марку, посвященную штурму Кёнигсберга
В Калининграде из-за ДТП на кольце на Площади Василевского образовались пробки
Главный архитектор Калининграда: Если мы отдадим трамвайные пути автомобилистам, то мы уже не вернем трамвай
Калининградец украл у сестры золота на 100 тысяч рублей
Область выделила средства на строительство досугового центра в поселке Люблино