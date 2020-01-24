В год Крысы в Калининграде раскупили всех крыс

В ночь с пятницы на субботу (с 24 на 25 января) наступит новый год по лунному календарю, или Китайский Праздник весны. В программе «Говорит Калининград» на радио «Комсомольская правда» выяснили, как его правильно встретить.

Астролог: Дом, семья, традиции – главные установки года Крысы 00:00 00:00

Дикий спрос

Символ 2020 года - белая металлическая крыса. Но по словам местных продавцов-заводчиков, на этих животных сейчас такой спрос, что их надо было бронировать заранее.

- Перед новым годом купили не меньше пятидесяти, - рассказал продающий крыс калининградец Артур. - Новые поступят ближе к 31 января.

Серого грызуна в Калининграде можно приобрести буквально за копейки - от 200 до 500 рублей за особь. Кстати, домашние крысы делятся на породы: с торчащими ушами и определенным окрасом называются хаски, со свисающими ушками - дамбо. Есть особи «голубого» оттенка, а самые дорогие грызуны — лысые. Заводчик говорит, что при хорошем уходе крыса в доме живет два года. Кормить ее можно специальной едой или крупами, избегая сладкого.

Бежим за красными трусами

Каждый китаец перед новым годом в обязательном порядке приобретает нижнее белье красного цвета. Об этом в эфире рассказала россиянка Анна Че, которая уже 10 лет живет в Поднебесной. Идеальная комбинация на удачу для новогодней ночи - красные трусы и носки. Главное, чтобы белье было совершенно новым.

Вместо елки у китайцев — мандариновые деревья. Их ставят в комнате, где вся семья соберется за новогодним столом. По статистике, 400 миллионов человек ежегодно перемещаются из одной провинции в другую, чтобы встретить новый год в кругу семьи. Для этого школьникам и госслужащим дается месяц выходных.

Пельмени и 70-градусная водка

Главное блюдо новогоднего стола - пельмени, которые накануне совместно лепят все женщины. Шампанское китайцы почти не пьют - предпочитают 70-градусную «водочку» и пиво. А вот открытый в новогоднюю ночь ресторан в Китае практически не найти.

- Главный (и единственный) тост в новый год - пожелание денег и благосостояния. А на следующий день после праздника все будут дарить друг другу красные конверты с деньгами. Малознакомым людям вкладывать будут небольшие суммы. А вот от родственников можно получить неплохие деньги. Я знаю людей, которые на подарках от бабушек и дедушек за много лет накопили на оплату учебы в вузе или покупку квартиры! - рассказывает Анна. - Кроме того, всю ночь будут трещать фейерверки, хотя официально они… запрещены. Салюты продают из-под полы. Для домашних животных покупают специальные домики, которые глушат шум, потому что грохот стоит невообразимый.

В этот раз китайцы встречают новый год в некотором беспокойстве из-за распространяющегося коронавируса. По словам Анны, все вокруг скупили респираторные маски для лица, а сотрудники скорой помощи из халатов переоделись в костюмы химзащиты для поездок к пациентам с температурой. Кстати, вызов скорой помощи в Китае платный, потому во дворах домов ее можно увидеть довольно редко.

В Калининграде новый год по лунному календарю наступит в 00:09 часов 25 января. Подробнее о том, как его встретить, слушайте ЗДЕСЬ.