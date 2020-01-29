Литовцев напугали фотографии светящейся корюшки

«Радиация? Фосфор? Зомби?»

Сезон ловли корюшки – в самом разгаре, а Куршский залив – идеальное место охоты на главный зимний деликатес. Тысячи рыбаков выстраиваются плотной линией на косе, а с темнотой картина превращается и вовсе в фантастическую: сотни прожекторов и фонариков устремлены в воды залива. Рыбу заманивают светом. Так было и в ночь на 28 января.

Довольный рыбалкой Модестас Куйсис вернулся домой, развесил корюшку, выключил свет в подсобке, и чуть не упал. Рыба через одну-две светилась яркой синевой.

- Такого «чуда» на своей практике я ещё не видел, - публикуя фотографии в соцсетях и на форумах любителей рыбалки, написал Модестас, спрашивая, что это вообще такое? Его запись моментально разлетелась по литовскому интернету и стала маленькой сенсацией дня.

- Верните рыбу на заводик Grigeo, - посоветовали комментаторы, намекая на продолжающийся в Литве скандал с крупнейшим экологическим загрязнением из-за слива отходов производства в Куршский залив в обход городских очистных сооружений.

- Это бестии с коронавирусом, - шутили другие.

- Какая часть у нас начнет светиться, если ее съесть? - интересовались третьи.

Кто-то сразу вспомнил про радиацию, Чернобыль, зомби-апокалипсис и прочие ужасы.

- Еще в прошлом году в Балтийском море были замечены биолюминесцентные планктонные водоросли. Корюшки ими просто наелись. Это никакое не чудо, а последствия потепления климата, - привел научную гипотезу очередной комментатор.

Она съедобна!

Впрочем, еще накануне литовская продовольственно-ветеринарная служба, местный аналог нашего Россельхознадзора, объявила, что после скандала с литовским заводом, специально взяла пробы только что выловленной рыбы. В том числе и корюшки.

Ничего подозрительного не найдено, отрапортовали специалисты. Ни тяжелых металлов, ни всяких диоксидов.

У Клайпедской экоактивистки Лигиты Гирскене другие сведения.

- Мониторинг Агентства по защите окружающей среды Литвы еще в 2016 году в Куршском заливе показал, что из 35 проверок в восьми случаях ситуация была плохая, в 10 — очень плохая, а хорошей ситуация была признана только в двух случаях. Чаще всего самую плохую ситуацию обнаруживали в проливе. Проверялась и выловленная рыба. В выводах говорится, что её есть нельзя. Слишком загрязнённая, - говорила Гирскене в стенах парламента страны.

«И вода хорошая…»

Возможно, именно это и усиливает недоверие жителей, которые в социальных сетях написали на хороший книжный том различных теорий заговора. Мол, власти все врут, результаты подделывают, боятся всеобщей паники. Вот и литовское Агентство по защите окружающей среды громко вынесло свой самый последний анализ проверки воды в заливе. Пробы взяли 17 января и громогласно объявили: вода чиста, едва ли не как слеза младенца – никаких токсичных элементов.

- Я неоднократно ездил в аптеки за лекарствами от слезотечения, нечеловеческого отека и головной боли. Без таблеток иногда даже не мог к воде подойти, - рассказывал еще до последних выводов лаборантов член местной Ассоциации по защите окружающей среды Lašišos dienoraštis Кястутис Климавичюс.

Как водится, кому в этой истории верить, а главное, стоит ли лакомиться корюшкой, каждый теперь решает сам для себя.