Банк «Открытие» получил в 2019 году 44 млрд рублей чистой прибыли и нарастил все ключевые показатели бизнеса

Активы банка за вычетом резерва выросли за год в 1,7 раза и превысили 2, 3 трлн рублей. Кредитная организация также существенно нарастила все ключевые показатели по всем видам бизнеса и свои доли на рынке.

В планах кредитной организации на 2020 год - рост всех ключевых показателей бизнеса темпами выше рыночных. Розничное кредитование планируется увеличить на 46% и довести портфель почти до 500 млрд рублей, а число клиентов до 3,5 млн человек. Корпоративное кредитование должно вырасти на 38% (кредитный портфель превысит 1,2 трлн рублей), кредитование МСБ - на 90%.

Михаил Задорнов, президент-председатель правления банка «Открытие»: «Цель номер один для банка в 2020 году - подготовка к IPO, которое должно состояться в 2021 году. Эта работа уже ведется в тесном контакте с нашим акционером. Мы должны сделать банк максимально привлекательным как для клиентов, так и для потенциальных инвесторов--российских и иностранных. Для этого мы будем активно развивать все направления бизнеса, сохраняя статус универсального федерального банка и используя синергию с компаниями группы «Открытие». Устойчивая прибыль всех сегментов нашего бизнеса, внедрение самых современных финансовых технологий, повышение доступности финансовых услуг по всей России—вот наши ключевые задачи. У нас есть все необходимые человеческие и финансовые ресурсы, чтобы выполнить наши амбициозные стратегические задачи, сохранить и укрепить свои лидирующие позиции на российском банковском рынке».

ПАО Банк «ФК Открытие»