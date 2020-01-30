2020-01-30T11:06:38+03:00
Новости компаний

Объем выданных кредитов банка «Открытие» в сегменте малого и среднего бизнеса достиг 200 млрд рублей

С момента старта новой стратегии и перезапуска кредитования МСБ банк «Открытие» выдал 200 млрд рублей кредитов малому и среднему бизнесу. Активная клиентская база достигла 218 тысяч.
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Объем выдач кредитов МСБ перешагнул планку в 200 млрд рублей с начала 2018 года. Кредитный портфель за 2019 года вырос на 80% и составил 127 млрд рублей. Кредитование компаний малого и среднего бизнеса является приоритетным направлением и в 2020 году планируется двукратный рост кредитного портфеля.

«Реализация стратегии в сегменте малого и среднего бизнеса приведет «Открытие» в топ-3 лидеров рынка. Мы хотим стать банком-лидером в стране с точки зрения цифрового клиентского опыта. Благодаря развитию дистанционных каналов привлечения и обслуживания клиентов, внедрению современных технологий уже сейчас 60% кредитов выдается без визита предпринимателя в банк», – прокомментировала заместитель президента-председателя правления банка «Открытие» Надия Черкасова.

Банк «Открытие» получил первое место как самый выгодный банк для ИП по версии аналитического агентства Markswebb. Кредитная организация стремится построить бренд, который предлагает предпринимателям высокий уровень качественного сервиса. «Открытие» фокусируется на формировании лучшего клиентского опыта в таких приоритетных направлениях, как открытие счета, РКО, кредитование и внешнеэкономическая деятельность.

Три базовых целевых атрибута являются основной для дальнейшего роста и развития банка: надежность, современные технологи и высокий уровень сервиса.

ПАО Банк «ФК Открытие»

ИСТОЧНИК KP.RU

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