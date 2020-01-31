Почему в Калининграде строят все больше жилья, но оно не дешевеет?

Гостем программы «Прямая линия» на радио «Комсомольская правда» стал министр строительства и ЖКХ Калининградской области Сергей Черномаз. Он подвел итоги 2019 года и рассказал о перспективах 2020-го.

Министр: в этом году цены на жильё продолжат расти 00:00 00:00

- Если брать последнюю трехлетку, количество вводимых квадратных метров жилья растет каждый год. В 2019-м ввели больше, чем было запланировано - 973 тысячи квадратных метров. Планку на 2020-й поставили на уровне 980 тысяч квадратных метров, - рассказал Черномаз.

По словам министра, застройщики продолжают игнорировать новые земли, чтобы не вкладываться в развитие территории. Грубо говоря, продолжают строить там, где уже есть социальная инфраструктура. При этом серьезных проблем с продажей жилья не наблюдается.

- В этом году увеличение маткапитала, выплаты за первенца, безусловно, оживят рынок, - прогнозирует Черномаз. - Если сложить все выплаты, которые может получить гражданин (стимулирование ипотечной ставки, финансирование молодой семьи, сертификаты, все прочее), то в некоторых случаях стоимость 30-40% стоимости квартиры можно отбить. Конечно, нужно готовить и собирать документы, но эффект безусловно будет положительным.

Министр строительства и ЖКХ Сергей Черномаз.Фото: Александр КАТЕРУША

Так что в 2020 году квартиры точно не подешевеют. Стройматериалы растут в цене, а по новым правилам застройщики не получат доступа на скроу-счета к деньгам дольщиков до окончания строительства. Естественно, все эти затраты они будут вкладывать в стоимость. Тем не менее, ни один крупный застройщик с калининградского рынка в прошлом году не ушел. А на вопрос: «Довольны ли вы качеством вводимого жилья?» министр ответил уклончиво: «Не всегда».

Вне областного центра самая активная застройка в области сейчас идет в Гурьевске, Зеленоградске и Светлогорске. Спрос продолжает диктовать предложение, но правительство пытается обратить внимание бизнеса и на программу переселения из аварийного фонда, так как под это выделяют бюджетные деньги. Сейчас такие стройки удалось наладить в Черняховске и Гусеве.

Что касается газификации, то в том же Черняховске закончили с третьей пусковой очередью газопровода, продолжают шестую и седьмую - для исторической части города. В 2019 году запустили строительство газопроводов в Озерске, Нестерове, Краснознаменске и Правдинске: их будут разбивать на пусковые очереди и поэтапно вводить в работу. Министр признает, что подрядчики не всегда справляются, но их стараются стимулировать.

И в этом году наконец-то должны разобраться с обманутыми дольщиками, которые ждут своего жилья больше десяти лет. Речь идет о клиентах четырех компаний: «Вивагс», «Ганза-сервис», «Альфастрой» и «Регион сервис».

- Разрешение на строительство получено, финансирование выделено. В этом году и документально, и физически приступим к завершению строительно-монтажных работ, - пообещал Сергей Черномаз.

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