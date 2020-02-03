Жители Балтийской косы требуют объявить ее национальным парком: минприроды готовит документы

Балтийская коса должна получить статус особо охраняемой природной территории федерального значения - заповедника или национального парка. За такое решение проголосовали участники публичных слушаний, которые прошли в Общественной палате Калининградской области. С необходимостью спасать уникальную территорию согласились все присутствующие на слушаниях чиновники, депутаты и экологи. Правда, новый статус коса может получить только через федеральные органы власти. Уже в этом году косу постараются включить в перечень 24 новых национальных парков федерального значения. Зачем менять статус косы и чем это обернется для любителей отдыхать там, выяснили в эфире программы «Говорит Калининград» на радио «Комсомольская правда».

Угроза Балткосе - это бездействие, отсутствие какого-либо статуса 00:00 00:00

"Контроля нет никакого"

- Балтийская коса - не менее уникальный природный объект, чем Куршская. Когда-то она была заказником и природа охранялась, но статус был снят в 2004 году, - рассказала директор «Парково-музейного комплекса «Старый Люнет» Валерия Надымова. - Количество туристов на косе растет изо дня в день (только за 2018-й год, по данным Балтийской судоходной компании, косу посетили 66 тысяч человек). Я уверена, что сейчас нас за год посещает не менее 100 тысяч туристов. При этом природа уничтожается, ведь у нас нет ни инспекторов, ни охраны, ни штрафов. В мае прошлого года сгорело более 28 гектаров лесной подстилки, а вместе с ней погибли вылупившиеся птенцы и мелкие млекопитающие.

Собрав подписи для обращения к властям, жители Балтийской косы обозначили несколько главных проблем. Одна из них - мусор, который оставляют приезжие. Платить за вывоз приходится обитателям поселка. Вторая - машины, на которых приезжают отдыхающие. Они разрушают авандюну, из-за чего дома на первой линии поселка рядом с фортом Западным постоянно затапливает (вместе с подвалами, в которых находятся котельные установки и электроподстанции). Военный пенсионер Константин Бобков, живущий на косе с 1983 года, укрепляет берег самостоятельно, так как помощи ждать не откуда.

- Уже 20 лет нет лесхоза, который этим раньше занимался. Местные власти занимают позицию «мы вас не трогаем, и вы нас не трогайте». Контроля нет никакого. Варимся в собственном соку. Отдыхающие заезжают на автомобилях на дюны прямо с парома, ездят нетрезвыми. Я обращался в ГИБДД, но инспекторы здесь появляются только в хорошую погоду. И отвечают, что у них нет правового воздействия, - жалуется пенсионер.

Ангары на косе сносить ни в коем случае нельзя, их необходимо использовать как туристический объект.Фото: Алексей ДЕНИСЕНКОВ

Особый статус - это плата за въезд?

После общественных слушаний региональные власти начали готовить документы для заявки на включение Балтийской косы в перечень 24 новых национальных парков федерального значения. Это надо сделать до конца года. Станет ли посещение косы платным, пока не обсуждается. По словам Валерии Надымовой, местные выступают за ограниченный доступ лишь в дальние уголки.

- Мы бы хотели, чтобы территория уникального леса, авандюн и близлежащая акватория находилась под контролем Минприроды России. Но важно понимать, что в отличии от Куршской косы, на Балтийской особо охраняемая территория будет находиться за пределами поселка и авиабазы, куда основная масса туристов не так часто попадает, - говорит директор парково-музейного комплекса. - Также будет вестись научная работа. У нас тоже идут большие миграционные потоки перелетных птиц, а ими никто пока не занимается.

Конечно, любители дикого отдыха отнеслись к новостям настороженно. Многие приезжают с другой стороны залива на своих лодках, чтобы ловить рыбу. Другие каждое лето спасаются на косе от городской суеты.

- Жителям косы нужно определиться: они против туристов или против мусора? - говорит калининградка Анастасия Кондратьева. - Возможно, нужно брать с приезжающих какой-то мусорный налог. А бороться с туристом, как с классовым врагом, не стоит. Мне бы не хотелось, чтобы это стало вариантом Куршской косы, где люди не совсем понимают, на что идут деньги, изымаемые у шлагбаума, а директор каждый год жалуется, что инспекторы не могут выловить всех, кто мусорит и разжигает костры. Мне бы хотелось, чтобы дикая природа была доступна всем горожанам. А уж как это организовать, пусть думают великие умы.

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