Какие школы Калининграда пользуются повышенным спросом у родителей первоклашек

О самых популярных школах

Неделю назад на едином портале государственных услуг в Калининграде стартовала запись в первые классы на следующий учебный год. Председатель комитета по образованию городской администрации Татьяна Петухова рассказала в эфире радио «Комсомольская правда», что в 46 школ Калининграда уже поданы 3225 заявлений от родителей первоклассников и в ближайшие дни будут оформляться приказы на их зачисление.

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- Лидерами по количеству поданных заявлений остаются школы в районах плотной жилой застройки. Это школы № 57 (ул. Флотская) и № 56, гимназия № 40. Уже на этой неделе в этих школах комиссии проанализируют документы и издадут приказ. Родители смогут ознакомиться с ним на информационных стендах в школах, - рассказала Петухова.

В случае очереди отказать придется детям, живущим по не закрепленному за школой адресу. Им предложат альтернативу. Кстати, сейчас в Калининграде учится 6780 первоклассников - на 748 человек больше, чем годом ранее. В следующем году прогнозируют, что первоклашек будет не меньше - 6,5 тысячи.

В моде - семейное обучение

Тем временем на семейное обучение переходит все больше школьников, и некоторые делают это даже в младшей школе. В начале года таких детей было 114, а сейчас уже около 200. В отличии от домашнего обучения (которое предоставляется при наличии медицинской справки), для семейного образования никаких показаний не нужно. Но ребенок обязан регулярно проходить аттестацию в школе, в которой учился.

- Думаю, тут дело не в доверии школе, а в тенденциях современной жизни, - комментирует чиновница. - Но в результате можно вернуться к обычному обучению.

А что с учителями?

В Калининграде сейчас закрыты все вакансии учителей, но многим приходится тянуть дополнительную нагрузку. По прежнему в городе не хватает преподавателей математики и русского языка в начальной школе. При этом, русский язык и математика — предметы, в которых выпускники набирают наибольшее количество баллов при сдаче ЕГЭ (по русскому языку высокие баллы набирают 20% одиннадцатиклассников). А вот больше всего сложностей по статистике возникает с обществознанием: этот предмет, считая простым, чаще всего выбирают для сдачи по выбору.

Есть и экзотика. В прошлом году в Калининграде один выпускник сдавал ЕГЭ по китайскому языку. В этом году такого не будет, но отдельную аудиторию ради единственного экзаменуемого все-таки предоставить придется - один школьник решил сдавать французский. Кстати, выпускники уже определились, какие экзамены будут сдавать, а в девятиклассников еще есть время до первого марта.

Полную беседу с Татьяной Петуховой слушайте ЗДЕСЬ.