2020-02-03T19:56:03+03:00
Добрые дела

За выходные на лечение Миланы Семеньковой в Калининграде собрали почти 2 миллиона рублей

К Калининграду с серьезной поддержкой присоединился крупнейший город востока региона - Гусев
Надежда Ржевская
Поделиться:
Родители маленькой Миланы не теряют надежды.Родители маленькой Миланы не теряют надежды.
Изменить размер текста:

Минувшие выходные побили рекорд сборов для лечения полуторогодовалой Миланы Семеньковой из Калининграда (диагноз - спинально-мышечная атрофия). По словам волонтеров, за первые выходные февраля собрано 1 миллион 900 тысяч рублей. Кто-то скажет, что это капля в море, но только не семья Миланы и десятки добровольцев.

На сегодня собрано порядка 13 с половиной миллионов (а всего нужно собрать более 150 миллионов рублей). Собранные средства пойдут на оплату спасительного укола, который блокирует развитие болезни. Лечение должно пройти в Америке.

Какие же события в Калининграде помогли осуществить рывок в сборах?

1 февраля во дворце спорта «Янтарный» прошло крупнейшее спортивное событие – боксерское шоу Лига ставок - Россия VS Польша (в рамках Всероссийского боксерского форума). Сбор средств поддержали участники шоу и многочисленные зрители. Среди почетных гостей – российский политик и в прошлом профессиональный боксер Николай Валуев. Во время шоу с Николаем Валуевым встретились родители Миланы.

2 февраля в Доме искусств Калининграда прошел благотворительный концерт «#Милана_Живи». Силами команды Дома искусств и других коллективов Калининграда подготовлена большая программа. В одном из номером приняла участие депутат горсовета Калининграда и актриса Александра Яковлева. В течение двух часов она вела концерт, а в конце исполнила песню из легендарного фильма «Чародеи» «Представь себе весь этот мир», сорвав аплодисменты зала. Вечер, благодаря звезде советского кино, получился ярким и запоминающим.

В этот же день Милану Семенькову поддержали на востоке области - в Гусеве. В местном доме культуры состоялся благотворительный концерт образцового вокально-хореографического ансамбля «Бубенцы».

Стоит отметить, что на странице Миланы Семеньковой в Инстаграме все чаще появляются трогательные сюжеты с различными формами поддержки малышки. Так, житель Мурманска решил, что все средства от продажи именно сырников, которые подаются в его заведении, будут перечисляться Милане. Другой мужчина в видеосюжете бьет в рынду, называет себя «сталкером» и просит бизнесменов найти форму и способы для поддержки малышки из Калининграда.

Чтобы Милана получила долгожданное лечение и победила болезнь!

О Милане Семеньковой и о том, как ей помочь - читайте ЗДЕСЬ.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Что нужно знать о сборе 2 миллионов долларов для Миланы Семеньковой из Калининграда

Сбор 2 миллионов долларов для лечения полуторогодовалой Миланы Семеньковой в Калининграде набирает обороты. У малышки – спинально-мышечная атрофия (СМА) второй степени. Заболевание – генетическое, редкое. Как говорят эксперты, с виду ребенок рождается здоровым. Довольно быстро болезнь проявляет свой ужасный нрав: сначала у крохи отнимаются ручки, потом – все тяжелее и тяжелее становиться дышать, и в итоге состояние атрофии переходит на сердечную мышцу. Так, медленно и страшно на глазах у мамы и папы угасает маленькая жизнь (ПОДРОБНЕЕ).

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на еженедельную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Читайте также
Огненное шоу и вальс парусников: как прошла «Другая музейная ночь» на Куршской косе
1 июня в Международный день защиты детей в национальном парке состоялся грандиозный праздник для особенных ребят и их родителей, организованный участниками проекта "Страна других. Дети" медиагруппы "Западная пресса"
Куршская коса зовет: звезда сериала "По законам военного времени" Евгений Воловенко примет участие в проекте «Страна других. Дети»
Благотворительный проект медиагруппы «Западная пресса» проводит «Другую музейную ночь» и соединяет музей под открытым небом с театром
Новости 24
В Калининграде на рынке обнаружили склад контрафактных сигарет на 3 млн рублей
В Калининграде на карантин по ОРВИ закрыли школу №11
В Гвардейске двое сотрудников колонии получили условные сроки за избиение осужденного
Калининградец избил сожительницу, мешавшую ему смотреть телевизор
Под Балтийским шоссе в Калининграде обнаружили нелегальную канализацию
Полиция объявила в розыск водителя «Мерседеса», сбившего женщину на Моспроспекте
Получивший травму при строительстве Приморской ТЭС монтажник отсудил 350 тысяч
Какие-то сумасшедшие: Евгений Гришковец раскритиковал церемонию вручения премии «Золотой орел»
Вооруженный удочкой калининградец напал на АЗС и похитил свыше 20 тысяч рублей
Калининградец жестоко избил собутыльника, предложившего ему сходить в магазин
Пьяный калининградец разбил окна и помял кузов чужой машины
Калининградское Минприроды купит лесопожарную и лесопатрульную технику на 18 млн рублей
В Светлом построят спортивный центр
В 2019 году в Калининграде снесли свыше 300 незаконных построек
Под Калининградом упавшее дерево раздавило «Тойоту»
В Калининграде объявлены повторные торги на строительство школы на ул. Артиллерийской
В мэрии Калининграда сообщили, на каких улицах в понедельник нет воды и электричества
На выходных в Калининградской области задержали более 20 пьяных водителей
В Калининграде уничтожат партию контрафактных игрушек из Китая
В Калининградской начал курсировать пятый электропоезд «Ласточка»
В Светлом горел легковой автомобиль «Мерседес»
За сутки в Калининградской области ветром повалило свыше 30 деревьев
Под Калининградом без вести пропали сразу три школьницы
На ул. Емельянова в Калининграде в ДТП пострадала пьяная 22-летняя водитель БМВ