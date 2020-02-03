За выходные на лечение Миланы Семеньковой в Калининграде собрали почти 2 миллиона рублей

Минувшие выходные побили рекорд сборов для лечения полуторогодовалой Миланы Семеньковой из Калининграда (диагноз - спинально-мышечная атрофия). По словам волонтеров, за первые выходные февраля собрано 1 миллион 900 тысяч рублей. Кто-то скажет, что это капля в море, но только не семья Миланы и десятки добровольцев.

На сегодня собрано порядка 13 с половиной миллионов (а всего нужно собрать более 150 миллионов рублей). Собранные средства пойдут на оплату спасительного укола, который блокирует развитие болезни. Лечение должно пройти в Америке.

Какие же события в Калининграде помогли осуществить рывок в сборах?

1 февраля во дворце спорта «Янтарный» прошло крупнейшее спортивное событие – боксерское шоу Лига ставок - Россия VS Польша (в рамках Всероссийского боксерского форума). Сбор средств поддержали участники шоу и многочисленные зрители. Среди почетных гостей – российский политик и в прошлом профессиональный боксер Николай Валуев. Во время шоу с Николаем Валуевым встретились родители Миланы.

2 февраля в Доме искусств Калининграда прошел благотворительный концерт «#Милана_Живи». Силами команды Дома искусств и других коллективов Калининграда подготовлена большая программа. В одном из номером приняла участие депутат горсовета Калининграда и актриса Александра Яковлева. В течение двух часов она вела концерт, а в конце исполнила песню из легендарного фильма «Чародеи» «Представь себе весь этот мир», сорвав аплодисменты зала. Вечер, благодаря звезде советского кино, получился ярким и запоминающим.

В этот же день Милану Семенькову поддержали на востоке области - в Гусеве. В местном доме культуры состоялся благотворительный концерт образцового вокально-хореографического ансамбля «Бубенцы».

Стоит отметить, что на странице Миланы Семеньковой в Инстаграме все чаще появляются трогательные сюжеты с различными формами поддержки малышки. Так, житель Мурманска решил, что все средства от продажи именно сырников, которые подаются в его заведении, будут перечисляться Милане. Другой мужчина в видеосюжете бьет в рынду, называет себя «сталкером» и просит бизнесменов найти форму и способы для поддержки малышки из Калининграда.

Чтобы Милана получила долгожданное лечение и победила болезнь!

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Сбор 2 миллионов долларов для лечения полуторогодовалой Миланы Семеньковой в Калининграде набирает обороты. У малышки – спинально-мышечная атрофия (СМА) второй степени. Заболевание – генетическое, редкое. Как говорят эксперты, с виду ребенок рождается здоровым. Довольно быстро болезнь проявляет свой ужасный нрав: сначала у крохи отнимаются ручки, потом – все тяжелее и тяжелее становиться дышать, и в итоге состояние атрофии переходит на сердечную мышцу. Так, медленно и страшно на глазах у мамы и папы угасает маленькая жизнь (ПОДРОБНЕЕ).