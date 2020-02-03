Продолжение истории героя-артиллериста: После войны был советником в Египте и дослужился до генерал-лейтенанта

В феврале нашей рубрике «О них не писали в газетах» исполняется ровно год. За это время мы собрали десятки историй об участниках Восточно-Прусской операции как самостоятельно, так и с помощью калининградских поисковиков, и, конечно, читателей «Комсомолки». Связывались мы и с родственниками фронтовиков, но бывало, что они выходили на нас уже после публикации. Так произошло и неделю назад, когда в редакцию дозвонилась москвичка Елена Андреева. На нашем сайте kp.ru она увидела материал о своем дедушке Алексее Ванькове - публикацию от 25 ноября «Бил по немцам прямой наводкой: Алексей Ваньков чудом не получил ни одного ранения за всю войну!».

- Наша семья очень благодарна вам за такую подробную статью о нашем дедушке, которого мы помним и любим! - рассказала внучка фронтовика. - К сожалению, не всю информацию о его боевом пути мы знали, так как он был очень скромным человеком и мало рассказывал о своем вкладе в Победу.

Елена прислала нам несколько снимков из фотоархива Алексея Ванькова и сообщила детали биографии артиллериста, которые мы, конечно, узнать без помощи родственников никак не могли.

Войну встретил в Одессе

При помощи вдовы героя Елены Александровны Ваньковой нам удалось исправить одну небольшую неточность в тексте. Выяснилось, что в городе Глазов семья Ваньковых жила не до войны, а оказалась там во время эвакуации. Родился Алексей действительно в Пятигорске, однако глава семейства, будучи строителем, через некоторое время решил перевезти семейство в Москву. В столице Алеша пошел в 1-й класс, там же, начиная с 9 класса, учился в артиллерийской спецшколе.

- В 1940 году Алексей Константинович поступил в Одесское артиллерийское училище, - пишет Елена Ванькова. - Курсантом училища он встретил и Великую Отечественную войну. Во время первых бомбежек Одессы здание училища было разрушено. Даже личные документы, включая свидетельство о рождении, сгорели. Сначала училище передислоцировали в город Николаев, а потом в город Сухой Дол Коми АССР. После выпуска из училища в феврале 1942 года был направлен под Ржев.

Алексей Ваньков.Фото: из семейного архива

Служил в КНР и Египте

О дальнейшем боевом пути офицера, сначала в рядах 537-го армейского артиллерийского полка, а потом на посту начальника штаба 3-го дивизиона 149-й армейской пушечной артиллерийской бригады, мы уже писали. Однако было не ясно, что стало с майором Ваньковым после войны.

- В 1945-м году Алексей Константинович поступил в Артиллерийскую академию имени Дзержинского, - рассказывает вдова фронтовика. - После ее окончания в 1950 году был оставлен в академии на должности преподавателя, затем назначен на должность старшего преподавателя. Через некоторое время в связи с реорганизацией академии был переведен в Артиллерийскую академию имени Калинина в город Ленинград.

В конце того же 1950 года Ванькова отправили за границу, в Китай. Алексей Константинович проработал там три года в должности советника Военной артиллерийской академии Народно-освободительной армии КНР. Эти воспоминания Елена Александровна подкрепила фотографиями из музея войск ПВО, расположенного в Балашихе Московской области. Оказывается, там выделен отдельный стенд под фотографии и награды полковника Алексея Ванькова. За время службы в Китае его наградили награжден медалью «Советско-китайская дружба» и медалью признательности и народной благодарности «За военные заслуги».

По возвращении из КНР Алексей Ваньков был назначен командиром артиллерийского полка, однако спокойная служба ему оказалась не очень интересна, поэтому полковник взялся за освоение нового военного дела – в тех же 50-х годах принял активное участие в создании зенитно-ракетных войск ПВО.

- Алексей Константинович был одним из первых командиров зенитно-ракетных полков, и в дальнейшем дошел до должности заместителя командира корпуса ПВО, - продолжает Елена Ванькова. - В 1962 году он был назначен заместителем командующего отдельной армией ПВО особого назначения и получил воинское звание генерал-майор артиллерии.

В 60-70-е годы Алексей Ваньков был советником по войскам ПВО Вооруженных сил Египта, в том числе- во время арабо-израильского конфликта. Тогда же он был награжден орденами Красного знамени и Красной звезды.

В Стране пирамид Ваньков оказался в разгар арабо-израильского конфликта.Фото: из семейного архива

Участвовал в разработке С-200

С 1967 по 1979 год Алексей Константинович занимал ключевую должность в зенитно-ракетных войсках – он был начальником штаба Управления командующего ЗРВ, первым заместителем командующего. На этой должности в апреле 1970 года ему было присвоено звание генерал-лейтенанта артиллерии.

При личном участии Алексея Константиновича были разработаны, приняты на вооружение и развернуты на территории страны зенитная ракетная система С-200, автоматизированные системы управления зенитно-ракетных бригад и полков, а также другие образцы вооружения. В составе коллектива разработчиков Ваньков стал лауреатом Государственной премии СССР.

После увольнения в запас Алексей Ваньков защитил диссертацию на соискание ученой степени кандидата военных наук, в течение 20 лет трудился в НИИ автоматической аппаратуры начальником сектора и советником руководителя предприятия, и внес большой вклад в дело разработки автоматизированных систем управления войсками.

Также многие годы Алексей Константинович был председателем Совета ветеранов предприятия, оказывал помощь многим сотрудникам предприятия.

Алексей Ваньков умер 25 декабря 2006 года в возрасте 85 лет и похоронен он в Москве на Троекуровском кладбище. Память о генерале хранят дочь и сын, пятеро внуков и двое правнуков.

Высокое звание Алексей Константинович получил в 1970 году.Фото: из семейного архива

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