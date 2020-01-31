2020-01-31T19:40:02+03:00
Новости компаний

Банк «Открытие» и Воронежская область подписали соглашение о стратегическом партнерстве

Президент-председатель правления банка «Открытие» Михаил Задорнов и губернатор Воронежской области Александр Гусев подписали соглашение о долгосрочном сотрудничестве Воронежской области и банка «Открытие»
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Документ предусматривает совместную работу по реализации стратегических планов социально-экономического развития региона и решение общественно значимых задач на взаимовыгодных условиях.

«Мы договорились о долгосрочном взаимодействии с целью реализации стратегических планов развития Воронежской области, а также совместных проектов, направленных на повышение доступности современных банковских услуг для населения и бизнеса. Уверен, что данное соглашение будет способствовать росту уровня финансовых возможностей жителей области, крупного бизнеса и предпринимательства. Реализация сотрудничества с Воронежской областью будет развиваться по двум основным направлениям: финансовая поддержка регионального и муниципальных бюджетов и финансирование строительства новых объектов в рамках нацпроектов с использованием схемы государственно-частного партнерства», - заявил после завершения торжественной церемонии подписания соглашения президент- председатель правления банка «Открытие» Михаил Задорнов.

"Государственно-частное партнерство - достаточно новая форма финансирования социальных и инфраструктурных объектов. Пока мы ей редко пользовались, однако сейчас, в условиях невысокой инфляции, она становится интересной. Когда удорожание объекта было около 40% за счет высокой инфляции, казалось странным столько переплачивать. Сейчас переплата незначительна. Нам это позволяет более эффективно оперировать имеющимися ресурсами и в конечном итоге получать больше объектов в более короткие сроки. Объекты для совместной реализации этой схемы пока не определены. Одно из основных направлений – здравоохранение, а именно в части дооснащения квартальной застройки объектами", - прокомментировал итоги встречи Александр Гусев.

Кроме того, ПАО Банк «ФК Открытие» предоставит индивидуальные условия для зарплатных клиентов – бюджетных организаций Воронежской области. Кредитная организация намерена предлагать особые привлекательные условия по обслуживанию государственных и муниципальных унитарных предприятий, выступать партнером при реализации госпрограмм поддержки предпринимательства, а также оценивать и финансировать строительство объектов социальной и транспортной инфраструктуры.

Михаил Задорнов отметил, что за счет сильных конкурентных позиций «Открытие» планирует обеспечить высокую динамику развития в розничном и корпоративном бизнесе, более чем в три раза увеличить свою долю на региональном рынке до конца 2021 года и стать одним из самых быстрорастущих игроков.

ИСТОЧНИК KP.RU

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