Продолжение громкого дела: водитель, сбивший женщину с ребенком у Пионерского, мог предотвратить аварию

Вадим Кулик, виновник смертельного ДТП 3 ноября 2019 года, сбивший на своем автомобиле на дороге у Пионерского 36-летнюю Наталью Птицыну и покалечивший ее двухлетнего сынишку, остается в СИЗО до 4 апреля.

- Практически расследование уже закончилась, осталась одна судебно-медицинская экспертиза о том, какие травмы получил ребенок в результате аварии. Копии других экспертиз мы получили на руки. Они свидетельствуют о том, что Вадим Кулик мог предотвратить аварию. Эксперты считают, если бы Кулик не нарушил требования ПДД и дорожной разметки, трагедии не произошло бы. Невыполнение водителем этих правил находится в следственно причинной связи с рассматриваемым ДТП, - говорит адвокат семьи погибшей женщины Виктор Дорохин.

В частности в составе нарушений, по словам защитника, запрет на движение автомобилей по разделительным полосам и обочинам (п.9.9), требование о соблюдении дистанции и бокового интервала (п. 9.10), ограничение скорости в населенном пункте и обязанность учитывать дорожные и метеорологические условия (п.п. 10.1 и 10.2 ПДД).

- Экспертиза подтвердила нашу позицию о том, что ни действия пешеходов, ни дождливая погода, ни какие-то другие факторы не могли привести к этой аварии. Целиком и полностью вина в случившемся лежит на водителе и его неадекватном поведении на дороге. Он нарушил шесть пунктов ПДД, именно это привело к гибели человека и травмам ребенка, - продолжает адвокат Виктор Дорохин. – Уголовное дело будет передаваться в суд за месяц до окончания ареста, а стражу продлили на 2 месяца. По плану в феврале следствие должно быть завершено. Нам, конечно, неизвестно в какие сроки обвиняемый будет знакомиться с материалами дела, будет ли этот процесс затягиваться.

Адвокат Вадима Кулика подал жалобу на продление меры пресечения – содержание под стражей. На этой неделе ее рассмотрят в областном суде.

- Меня об этом уведомили из Светлогорского городского суда, куда поступила жалоба, - уточнил Виктор Дорохин.

Сочувствующие Вадиму Кулику лица, как уже сообщалось в СМИ, якобы пытались загладить вину перед семьей Натальи Птицыной подарками для детей и деньгами.

- Дословно, 31 декабря, перед Новым годом в дом родственников погибшей Натальи, пришла группа людей и пыталась передать подарки ребенку. Сказали, что они представители Кулика. Им было отказано – не надо подарков. Что касается денег, якобы они поступают на счет. Когда произошло несчастье, друзья Наташи открыли счет для помощи ее родителям пенсионерам. Туда поступали и перечисляются денежные средства от жителей нашего региона. Но на счет потерпевшего – мужа погибшей Сергея Буравлева ни копейки со стороны родственников или друзей Кулика и его самого ни копейки не поступало. А потерпевшим признан пока только супруг, будем настаивать на том, чтобы этот статус получила мама погибшей женщины. Кстати, перечисление средств должно происходить по определенной законом процедуре. С нами должны связаться и уведомить, что будет перечислена сумма в счет компенсации ущерба, должны представить документы о его возмещении. Таких денег мы не получали.

По словам защитника, искренних извинений от Кулика, родственники Натальи Птицыной так и не дождались:

- На всех судебных заседаниях формально звучало: «Я приношу извинения», но не было настоящего раскаяния в содеянном. Это видели, слышали и чувствовали все.

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- Вы не знаете, какая была Наташа! Этот человек буквально излучал свет, добро, радость и любовь. Она всецело отдавала себя людям, всегда была готова помочь. Умница, красавица. Два высших образования. И ее сил, участия хватало на всех. С моими детьми занималась английским языком лучше репетитора. И вот, малые детки – сироты. За что такая участь?! – говорит ее подруга Вика сквозь слезы (ПОДРОБНЕЕ).