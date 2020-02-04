2020-02-04T12:03:26+03:00
Новости компаний

Банк «Открытие» нарастил выдачи ипотеки в регионах

Благодаря опережающему развитию «Открытия» на ипотечных рынках Санкт-Петербурга, Новосибирска, Екатеринбурга, Казани, Тюмени и других мегаполисов, вошедших в десятку лидеров, выдачи в этих городах в 1,8 раза превысили выдачи в столице
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Активная региональная экспансия позволила увеличить ипотечный портфель банка почти в два раза – до 161 млрд рублей.

По словам территориального менеджера по работе с партнерами по ипотеке Северо-Западного филиала банка «Открытие» Татьяны Хоботовой, по итогам прошлого года банки выдали меньше ипотечных кредитов как в России, так и на Северо-Западе по сравнению с рекордным 2018 годом. Так, на петербургском рынке снижение составило 2,8%.

«Банк «Открытие» вопреки общей тенденции, особенно ярко проявившейся в конце года, последовательно наращивал выдачи ипотеки, как в Санкт-Петербурге, так и в других регионах СЗФО, – пояснила Татьяна Хоботова. – В целом по России банк выдал ипотечных кредитов на 92 млрд. рублей, что в 1,9 раза больше чем в позапрошлом году, и вошел в топ-5 крупнейших ипотечных банков страны, сумев занять 4-е место. В Санкт-Петербурге банк «Открытие» наращивал объемы выдачи ипотеки в геометрической прогрессии от квартала к кварталу, увеличивая их в 2 раза, а в 4 квартале в 2,5 раза. В целом по итогам года, 5 ипотечных центров банка в Северной столице выдали 16,4 млрд. руб., в 2,4 раза больше по сравнению с 2018 годом».

По словам Татьяны Хоботовой, основным драйвером ипотечного рынка в 2020 году останется спрос на кредиты под залог прав требования в новостройках – ведь этот год завершающий по дорожной карте перехода на новые условия финансирования строительного рынка. Дополнительными факторами роста спроса могут стать государственные программы субсидирования ипотечной ставки. Снижение процентных ставок во второй половине года вновь активизировало спрос на рефинансирование действующих кредитов. Большой объем сдачи строящегося жилья выведет на рынок новые готовые квартиры, тем самым увеличив долю вторичного жилья в структуре ипотечного кредитования. Текущие низкие процентные ставки способны поддержать в 2020 году спрос на ипотеку на высоком уровне. А в случае продолжения снижения ключевой ставки до уровня в 6% годовых и отсутствия внешних негативных факторов, способных повлиять на рынок недвижимости, банки продолжат корректировать свои ставки по ипотеке и окончательно закрепятся на уровне 8% годовых.

ПАО Банк «ФК Открытие» на 2020 год поставил перед собой амбициозные задачи по продолжению серьезного роста на рынке ипотечного кредитования и увеличению объемов выдачи ипотечных кредитов в 1,3 раза.

ИСТОЧНИК KP.RU

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