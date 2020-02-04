2020-02-04T14:15:11+03:00
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Банк «Открытие» поможет зарегистрироваться на Югорский лыжный марафон

Открыта регистрация участников на VIII Югорский лыжный марафон, генеральным партнером которого выступает банк «Открытие»
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Традиционно участники лыжной гонки, которая в этом году пройдет 11 апреля в Ханты-Мансийске в пойме реки Горная, будут соревноваться на трех дистанциях - 50 км, 25 км или 5 км свободным стилем. Для участия в марафоне участникам необходимо пройти регистрацию и внести регистрационный сбор.

Оплатить участие в марафоне можно в любом банкомате, в мобильном приложении (3+) или интернет-банке «Открытия» по заранее сформированным шаблонам. При ранней оплате стартового взноса действует система скидок: при оплате до 19 марта 2020 года взнос за участие на дистанции 50 км – 1 600 рублей, 25 км – 900 рублей, 5 км – 500 рублей; до 10 апреля - 50 км – 2 400 рублей, 25 км – 1 300 рублей, 5 км – 600 рублей. В день марафона стартовый взнос для участия на самой длинной дистанции, 50 км, составит 3100 рублей, 25 км – 1900 рублей, 5 км – 1300 рублей. От уплаты стартового взноса освобождаются дети до 12 лет включительно (родившиеся после 1 января 2008 года), сурдлимпийцы, паралимпийцы, а также ветераны войн, боевых действий и ветераны труда (при наличии удостоверения). Зарегистрироваться на марафон можно на сайте http://o-sport.org/index.php?page=event&eventId=83

«Мы видим, что интерес к марафону растет каждый год, появляются участники из других регионов и стран. Очевидно, что для них удобнее всего пройти все процедуры и оплатить сбор в режиме online», - отметил управляющий Западно-Сибирским филиалом банка «Открытие» Виталий Мосунов.

Югорский лыжный марафон (6+) с 2013 года проводится правительством ХМАО-Югры, АУ «ЮграМегаСпорт», Федерацией лыжных гонок ХМАО-Югры в партнерстве с ПАО Банк «ФК Открытие». Ежегодно на это яркое спортивное событие собираются несколько тысяч спортсменов и болельщиков со всей России и зарубежных стран. В 2019 году в Югорском лыжном марафоне приняли участие более 2,5 тысячи человек. По прогнозам организаторов, в этом году участие в забеге примут 3 тысячи лыжников.

ИСТОЧНИК KP.RU

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