Новая онлайн-версия «КонсультантПлюс: Студент» - все нужное для учебы

Не секрет, что чаще всего они это делают в интернете. Но несмотря на обилие информации, нет никакой уверенности в том, что она достоверна и ей можно руководствоваться при принятии решений. Поэтому лучшее решение – это использование справочно-правовых систем.

Компания «КонсультантПлюс», развивая свою политику поддержки российской науки и образования, выпустила онлайн-версию - «КонсультантПлюс: Студент». Онлайн-версия «КонсультантПлюс: Студент» - логичное продолжение проекта «КонсультантПлюс: Высшая школа» (диски для студентов к каждому семестру), ведь технологии не стоят на месте и на смену устаревающим способам доступа приходят новые.

«КонсультантПлюс: Студент» содержит огромное количество нормативно-правовых документов, российских и международных правовых актов. В онлайн-версии собраны комментарии к законодательству и разъясняющие письма органов власти, около 200 учебников и книг по праву и экономике, подборка судебной практики, а также популярные «Путеводители КонсультантПлюс». Такое разнообразие материалов помогает в учебе, при подготовке к сессии и в решении повседневных правовых вопросов.

«КонсультантПлюс: Студент» помогает в учебе, при подготовке к сессии и в решении повседневных правовых вопросов

В решении неоднозначных ситуаций часто бывают полезны материалы юридической и бухгалтерской прессы и советы из электронного журнала «Азбука права». Существенно экономят время на подготовку к занятиям вопросы-ответы по налогам, кадрам, бухучету.

Онлайн-версия «КонсультантПлюс: Студент» доступна после регистрации на странице student.consultant.ru. Для регистрации необходимо получить карточку с кодом доступа, которые распространяются бесплатно и пользуются большой популярностью, особенно среди студентов заочной формы обучения. Незаменимы они и для учащихся из городов области, а также для иностранных студентов.

Валерия, студент 3-го курса БФУ им. Канта:

- Я постоянно работаю с «КонсультантПлюс». Очень удобен Быстрый поиск документа. Часто я пользуюсь и функцией сохранения документа, переношу его на флешку, чтобы продолжить работу в удобное время.

Денис, студент 4-го курса БФУ им. Канта:

- Я изучаю международное право, поэтому для меня огромный плюс – это наличие в системе оригиналов текста международных документов и договоров. Комментарии к законодательству тоже невероятно полезны. Пользуюсь я и мобильным приложением. Удобно то, что все нужные документы могут быть доступны в офлайне.

Анна, студент 4-го курса БФУ им. Канта:

- По работе я чаще пользуюсь приложением или коммерческой версией системы. Но не все могут позволить себе покупать «КонсультантПлюс» для учебы - это дорого. Так что онлайн-версия – это отличный способ познакомиться с системой и научиться с ней работать. Заметно, что в компании постоянно работают над усовершенствованием, с каждым годом появляются новые полезные функции.

Лучший помощник в учебе ждет вас!

Получите карточку доступа к онлайн-версии «КонсультантПлюс: Студент» в своем вузе или в региональном информационном центре Сети КонсультантПлюс – компании «ИНОК»:

г. Калининград, ул. Горького, 55. Тел. 777-155, доб. 122.

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