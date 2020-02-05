Банк «Открытие» провел первую сделку дистанционной ипотеки

Сервис дистанционной ипотеки позволяет заемщикам сэкономить время и избежать целого ряда технических сложностей при заключении сделки. Для того, чтобы воспользоваться новой услугой банка «Открытие», необходимо заполнить заявку в офисе продаж застройщика, предоставив стандартный пакет документов для получения ипотеки. В отделение банка при этом обращаться не нужно. Кроме того, ряд застройщиков предлагает специальные условия по процентной ставке для клиентов, оформивших кредит на приобретение жилья в ПАО Банк «ФК Открытие».

Первой сделкой банка «Открытие» с дистанционным ипотечным договором стала покупка однокомнатной квартира в ЖК «Лучи» (застройщик – «Группа ЛСР»).

«Дистанционная ипотека будет пользоваться спросом в первую очередь среди заемщиков из крупных городов. Для жителей мегаполиса особенно актуален вопрос экономии времени и сил, поэтому они хотят свести свои очные визиты в банк к минимуму. Удобство нового сервиса, а также конкурентные ставки позволят нам значительно нарастить продажи ипотеки через партнерский канал», - отметила Нина Крючкова, заместитель директора департамента кредитного бизнеса банка «Открытие».