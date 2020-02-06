Проценты и накопления: как защитить сбережения от мисселинга?

Еще несколько лет назад иметь депозит в банке было финансово выгодно и считалось признаком рачительного отношения к деньгам. Но сегодня, на фоне снижения ключевой ставки Банка России, получить больших процентов не получится. А это означает, что ряд вкладчиков будут искать альтернативы депозитам, а банкиры предлагать «околоинвестиционные» продукты, в которых не все разбираются.

Случаи мисселинга, или недобросовестной продажи, при которой один финансовый продукт продается под видом другого, используя недостаточный уровень финансовой грамотности потребителя, нередки. По данным Банка России, еще за 2018 год свыше миллиона россиян вложили более 100 млрд рублей в рискованные инвестиционные продукты. При этом многие из них были уверены, что оформили привычный банковский вклад.

Что могут предложить вместо банковского вклада?

Чаще всего под видом «вклада с повышенной доходностью» потребителям предлагают оформить либо Индивидуальный инвестиционный счет (ИИС), либо инвестиционно-накопительные страховые продукты. Нередко вместо депозитов предлагают ценные бумаги, векселя или комбинированный договор, когда часть средств кладется на вклад, а другая – уходит на инвестиционную стратегию. При этом менеджер банка не раскрывает ключевых особенностей и рисков таких финансовых продуктов: негарантированная доходность, невозможность вернуть без потерь вложенные деньги до истечения полного срока договора, а это чаще всего 3-5 лет.

Статистика Московской биржи говорит об увеличении количества ИИС за 2019 год более чем в два раза. При этом доля активных счетов от общего числа зарегистрированных ИИС составляет лишь 18%. Калининградцы не самые активные пользователи ИИС среди россиян. На конец 2019 года лишь 1,17 % жителей региона имели инвестиционные счета, область занимает лишь 46 строчку в рейтинге регионов по количеству открытых ИИС (это 11 707 открытых ИИС). Хотя, если разобраться в этом инструменте и грамотно его применять, потребитель может получить неплохой доход.

Как не попасться на уловки недобросовестного менеджера?

Банком России совместно с участниками финансового рынка ведется работа по составлению паспортов финансовых продуктов в страховом сегменте, на рынке ценных бумаг и в банковском секторе. В планах в 2020 году внедрить такие ключевые информационные документы (или КИДы), в которых будет содержаться вся базовая информация о предоставляемом продукте или услуге. В документе будут четко описаны сведения о всех условиях и возможных рисках потребителя. В Центробанке ожидают, что точное и подробное информирование будет способствовать принятию более рационального, более взвешенного финансового решения. В зарубежных странах с развитой экономикой практика предоставления потребителям информации в виде КИДа очень распространена.

Однако самым надежным способом защиты от мисселинга являются внимательность и ответственность потребителей финансовых услуг. Невнимательность к деталям при подписании договора, нежелание досконально изучить документ перед его подписанием и вера «на слово» сотрудникам банка приводит зачастую к печальным последствиям.

На что нужно обращать внимание при подписании договора?

- Внимательно изучите, с кем вы подписываете договор. Например, при оформлении полиса ИСЖ договор заключается со страховой компанией, а банк выступает только как агент.

- Внимательно изучите официальное название приобретаемого продукта, условия получения прибыли, возможность досрочного расторжения договора и получения денег, а также срок действия договора.

- Не принимайте решение впопыхах. Если нет времени или вы можете разобраться в условиях финансового продукта – возьмите время на размышление.

- Помните о своих правах! У вас есть две недели - так называемый «период охлаждения» - для того чтобы расторгнуть навязанный договор страхования без финансовых потерь. Отказать могут только если за это время наступил страховой случай.

- Прежде чем оформить незнакомый финансовый продукт, лучше заранее изучить современные финансовые продукты. Сделать это можно совершенно бесплатно на курсах по финансовой грамотности, которые проводит региональное Министерство финансов.

Куда жаловаться?

Если же вы уже столкнулись с мисселенгом - менеджер банка ввел вас в заблуждение при оформлении финансового продукта, обращайтесь с жалобой в Единый коммуникационный центр Банка России по телефону: 8-800-300-3000, звонок по России бесплатный. Также жалобу всегда можно направить в интернет-приемную Банка России на его официальном сайте или по почте на адрес: 107016, г. Москва, ул. Неглинная, д. 12.

К заявлению обязательно необходимо приложить копии переписки с банком или страховой компанией, на которые вы жалуетесь (включая переписку по электронной почте), копии любых документов и материалов, подтверждающих изложенные сведения. Оставьте ваши контактные данные: фамилию, имя, отчество, почтовый адрес или адрес электронной почты, на который вы хотите получить ответ, номер телефона. Если планируете подавать жалобу на бумаге, ее необходимо заверить личной подписью).

Материал подготовлен в рамках программы Министерства финансов «Повышение уровня финансовой грамотности жителей Калининградской области» при содействии Отделения по Калининградской области Северо-Западного главного управления Центрального банка Российской Федерации. Дополнительная информация — по телефону «горячей линии» по вопросам финансовой грамотности (звонок бесплатный) 8-800-555-85-39 или на сайте fingram39.ru.