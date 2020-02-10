Новшество в Калининграде: «В контейнеры для раздельного сбора даже землю бросают»

С 1 февраля руководитель проекта «Зелёное дело» Олег Пауков официально отвечает за обслуживание 60 калининградских площадок для раздельного сбора мусора. В эфире радио «Комсомольская правда» он рассказал, что можно и что нельзя выбрасывать в эти контейнеры, а также о том, как калининградцы уже сейчас справляются с сортировкой.

Пауков: Мы не заставляем сортировать. У всех есть выбор 00:00 00:00

- Самые ужасные контейнеры получились на улице Согласия, - делится впечатлениями Олег. - Там в двух местах не поставили рядом "кески" для остального мусора. А у человека должен быть выбор. Естественно, там в контейнерах для раздельного был весь мусор. Самые аккуратные площадки - на улицах Кронштадтской и Красной. Удивительная метаморфоза произошла на Захарова, 1. Первое время там был ужас из-за рынка. А вчера забирали, и все было уже хорошо.

Из контейнеров для раздельного сбора мусор вывозят пока раз в неделю, но это предварительное расписание. Из пяти городских парков, в которых тоже поставили контейнеры, договорились вывозить по звонку (то есть по заполнению).

- Я думал, что в парках будет самое чистое сырье. Нет — самое грязное! - жалуется предприниматель. - Люди все портят «домашним» мусором: выбрасывают остатки еды, которые загрязняют полностью сырье. Иногда ничего невозможно выбрать. А на Куйбышева в контейнеры земли набросали зачем-то.

По словам Паукова, в этом году к шестидесяти существующим площадкам добавят новые. Три уже рабочие площадки он просит переставить: с ул. Согласия (дом 6 и 12) убрать нужно потому, что рядом есть такие же контейнеры, а на Озерной, 24 стоит шлагбаум и управляющая компания не хочет никого пускать.

На сайте ЕСОО во вкладке справа есть карта со списком всех контейнеров. Просто найдите свою улицу. В будущем глава «Зеленого дела» инициирует опрос среди горожан, где они хотят видеть площадки.

Но главное - правильно пользоваться контейнерами для раздельного сбора. Пока же сборщикам приходится отбраковывать от четверти до половины сырья.

Что касается вездесущих пакетов, то Олег Пауков утверждает: в наших торговых сетях они самые обыкновенные и любые намеки на перерабатываемость — уловка.

- Есть два видов биоразлагаемых пакетов. Первые — одноразовые, на основе кукурузного крахмала. Тут не перепутаешь: на пакете написано, из чего он. Вторые — из маленьких фрагментов пластика, соединенных между собой тем же крахмалом или его заменителем. Это биоразлагаемый пакет в кавычках, ведь пластик там все равно присутствует и он вообще не разлагается, - говорит глава «Зеленого дела».

Возможно, перерабатывать такие пакеты мы сможем, когда в пос. Корнево построят обещанный полигон с заводом по глубокой сортировке мусора. По планам правительства, новый комплекс по сортировке отходов должен заработать в 2022 году.

КОНКРЕТНО

Правила сортировки

1. В контейнер для пэт-бутылок можно класть только прозрачные пэт-бутылки. Пластиковые пакеты вместе с пэт-бутылками сдавать нельзя. Как и любую непрозрачную тару (из-под кефира, молока, машинного масла).

2. Всю тару нужно мыть перед сдачей. Это не прихоть сборщиков. Просто тары для переплавки нужно очень много, соответственно, своей очереди жестяная банка может ждать несколько месяцев. Если на ней органика, хранить ее будет невозможно. Это же касается бутылок из-под молока или масла.

3. Не вся бумага — макулатура. Сдавать нужно только картон, белую офисную бумагу и газеты. Обои, книги, рекламные буклеты и глянцевые журналы в переработку не пойдут, как и упаковки из-под сока.