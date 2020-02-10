2020-02-10T13:30:27+03:00
Новости компаний

Банк «Открытие» в 2019 году вдвое нарастил выдачи ипотеки

Банк «Открытие» в 2019 году нарастил выдачи ипотеки в 1,9 раза – до 92 млрд рублей - против 48,1 млрд в 2018-м, заняв рекордное 4-е место по объемам выдачи ипотечных кредитов
Поделиться:
Изменить размер текста:

Причем такой результат достигнут на фоне падения жилищного кредитования в 2019 году на 5% после двух лет подряд рекордных выдач и двузначных темпов роста.

Начиная с 2018 года, банк «Открытие» планомерно наращивал объемы ипотечного кредитования, что позволило кредитной организации за два года достичь исторического максимума и подняться с 15-го на 4-е место по выдачам по итогам 2019 года (итог 2018 года – 8-е место).

Абсолютным лидером по объему и количеству выданных ипотечных кредитов предсказуемо стала Москва, в тройку самых ипотечных городов России также вошли Санкт-Петербург и Новосибирск. Вслед за ними в первой десятке расположились Екатеринбург, Казань, Тюмень, Пермь, Краснодар, Ханты-Мансийск и Нижний Новгород.

За год доля банка «Открытие» на рынке ипотечного кредитования выросла более чем в 1,5 раза, ипотечный портфель за 2019 год увеличился в 1,9 раза до 161 млрд рублей. Опережающий ипотечный рынок рост ипотечного бизнеса (в 5 раз) позволил банку занять 6-е место по объему ипотечного портфеля. В 2020 году банк намерен нарастить ипотечный портфель еще более чем 1,4 раза.

По итогам года банк также существенно улучшил бизнес-процессы ипотечного кредитования. Был оптимизирован процесс приема и обработки ипотечных заявок, автоматизированы все этапы работы с ипотечными клиентами. Таким образом удалось значительно сократить сроки принятия решения по заявке, подготовки и проведения ипотечной сделки, а также снизить количество операционных ошибок.

Одной из заметных тенденций рынка продолжает оставаться активное развитие удаленных сервисов работы с ипотечными клиентами. Среди других трендов роста ипотеки также можно выделить рост популярности программы льготной ипотеки для семей с детьми («Семейная ипотека») после изменения условий предоставления субсидий банкам в апреле 2019 года. Банк «Открытие» намерен стартовать с этой программой уже весной 2020 года.

Важным фактором развития ипотечного рынка стало введение с 1 июля 2019 года финансирования строительства нового жилья через механизм эскроу-счетов. В том числе благодаря повышению привлекательности условий кредитования через эскроу, во второй половине 2019 года спрос на кредиты под залог прав требования в новостройках вырос. ПАО Банк «ФК Открытие» стал одним из лидеров среди российских банков по работе с застройщиками, активно развивая проектное финансирование через счета эскроу. В рамках такого сотрудничества с застройщиками банк разработал и внедрил продукт, позволяющий снизить ипотечную процентную ставку клиенту по объектам, находящимся на проектном финансировании.

По мнению Нины Крючковой, вице-президента, заместителя директора Департамента кредитного бизнеса банка «Открытие», текущий исторически низкий уровень ставок способен поддержать в 2020 году спрос на ипотеку на высоком уровне. Дополнительными факторами роста спроса могут стать тренд на новую волну рефинансирования действующих ипотечных кредитов, государственные программы субсидирования ипотечной ставки («Семейная ипотека», отдельные региональные программы). При этом любое возможное усиление регулирования ипотечного кредитования (ужесточение требований к кредитам без подтверждения дохода или к кредитам с пониженным первоначальным взносом, ПДН) может отрицательно сказаться на рынке.

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на еженедельную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Читайте также
Михаил Задорнов: «Население держит порядка 30 трлн рублей. Инвестиционные продукты становятся альтернативой дешевеющим депозитам»
Создание реальной альтернативы дешевеющим вкладам для частных инвесторов является важной задачей в рамках развития бизнеса банка и группы «Открытие»
Исследование: МСБ берет кредиты в основном на оборотные средства и рефинансирование
Пополнение оборотных средств, рефинансирование задолженности и инвестиции в развитие бизнеса по итогам прошлого года стали самыми популярными целями для обращения компаний малого и среднего бизнеса за кредитными средствами
Банк «Открытие» нарастил выдачи ипотеки в регионах
Благодаря опережающему развитию «Открытия» на ипотечных рынках Санкт-Петербурга, Новосибирска, Екатеринбурга, Казани, Тюмени и других мегаполисов, вошедших в десятку лидеров, выдачи в этих городах в 1,8 раза превысили выдачи в столице
Банк «Открытие» и Воронежская область подписали соглашение о стратегическом партнерстве
Президент-председатель правления банка «Открытие» Михаил Задорнов и губернатор Воронежской области Александр Гусев подписали соглашение о долгосрочном сотрудничестве Воронежской области и банка «Открытие»
Объем выданных кредитов банка «Открытие» в сегменте малого и среднего бизнеса достиг 200 млрд рублей
С момента старта новой стратегии и перезапуска кредитования МСБ банк «Открытие» выдал 200 млрд рублей кредитов малому и среднему бизнесу. Активная клиентская база достигла 218 тысяч.
Банк «Открытие» предоставил факторинговое финансирование на 5,5 млрд рублей «ИКС Холдинг»
Сотрудничество банка и холдинга предполагает пул сделок по финансированию входящих в «ИКС Холдинг» поставщиков крупнейших российских телекоммуникационных компаний под уступку прав денежного требования к дебиторам
Новости 24
В подтоплении Южного парка Калининграда виновата сломанная шиберная задвижка
В Калининграде объявлены торги на строительство школы на 1750 мест
Калининградский бизнесмен спрятал от налоговой 3,4 млн рублей и получил уголовное дело
Калининградский фотограф опубликовал документальный фильм о лебедях, убитых охотниками
В Калининграде будут судить банду фальшивомонетчиков
В Калининграде 74-летний пенсионер спровоцировал тройное ДТП с пострадавшими
На Куршской косе нашли бутылочку с посланием на немецком языке
Багратионовск в понедельник принял эстафету «Дорогами Победы»
Стали известны места размещения передвижных фоторадаров в Калининградской области
На выходных в Калининградской области задержали 27 пьяных водителей
В Калининградском зоопарке медведю на 20-летие подарили торт
В Гурьевске мужчине выстрелили в лицо из травматического пистолета
Инна Жиркова продает сережки из белого золота с бриллиантами для помощи больной девочке
Площадки «Балтийской угольной компании» теперь под видеонаблюдением «Ростелекома»
В Калининграде литературная акция «Я пишу сочинение»
Контрактников Балтфлота осудили за групповое изнасилование 16-летней девушки
Кондитер из Калининграда снялась в шоу «Рогов в городе»
На польской границе задержали калининградца с поддельной «зеленой картой»
Калининградца приговорили к 9,5 годам колонии за убийство пенсионера
Прокуратура требует снести незаконно построенный автоцентр в поселке под Зеленоградском
Мэрия предлагает калининградцам выбрать, какой парк благоустроить в 2022 году
Стартовала продажа билетов на матч чемпионата Европы по регби между Россией и Португалией
Калининградец пытался подкупить начальника отдела по противодействию коррупции