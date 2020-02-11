Раздевайтесь - вас снимают! Жительница Калининграда пожаловалась в СК на видеокамеры в кабинете гинеколога

Роддом № 4 Калининграда снова в эпицентре скандала. Еще не завершены следственные действия по делу врачей, которых обвиняют в умышленном убийстве новорожденного и превышении служебных полномочий, как началась новая проверка. На этот раз пациентка не согласилась проходить осмотры у гинеколога под бдительным «оком» видеокамеры.

Что говорит пациентка

- В октябре прошлого года я ходила на УЗИ в женскую консультацию Калининграда на улице Пионерской (она входит в состав роддома № 4 Калининграда. – Ред.), - Екатерина Серебренникова не стала таиться, описала все как есть на своей странице в Инстаграме. - Чтобы вы понимали, кабинет 2 на 2 метра, вмещает в себя кушетку и УЗИ-аппарат. Гинекологическое УЗИ проводят в обнаженном виде. Раздевшись я заметила камеру, которая висит прямо над кушеткой. Никаких ширм в кабинете нет. Фактически ты лежишь обнаженная напротив камеры... Очень неприятно, когда такие интимные моменты снимают на видео! Я пришла домой, посоветовалась с юристами и они единогласно сказали, что это незаконно!

Возмущение девушки легко объяснимо: непонятно, кто смотрит эти ролики на "той" стороне и куда выкладывает. Екатерина написала жалобу в калининградское правительство, затем обращение перенаправили в министерство здравоохранения.

- И вот пришел ответ! Внимание! - продолжает девушка. - По мнению министерства здравоохранения, кабинет гинеколога это ПУБЛИЧНОЕ МЕСТО!!! И там имеют право записывать на камеру.

Но на этом Екатерина Серебренникова не остановилась и направила еще одну жалобу - на этот раз в прокуратуру, посчитав, что видеосъемка нарушает 137-ю статью Уголовного кодекса - о неприкосновенности частной жизни.

- Прокуратура не ответила, а просто перенаправила мою жалобу на женскую консультацию! – вспоминает Екатерина. - И оттуда вскоре пришел ответ, что, согласно закону, они имеют право нас записывать. Это они таким образом с коррупцией борются. Нормально, да?

Дело на контроле Москвы

В защиту Екатерины Серебренниковой выступили юристы, журналисты и обычные калининградцы. И вот – реакция. Как сообщили "КП" в следственном управлении Следственного комитета по Калининградской области, уже проводится доследственная проверка.

- Сегодня, 11 февраля, на одном из федеральных телеканалов вышел сюжет, в котором озвучена информация о том, что по указанию главного врача одной из больниц Калининграда кабинеты гинекологов в женской консультации были оборудованы камерами видеонаблюдения, якобы для предотвращения коррупционных и других преступлений, - сообщили в пресс-службе следственного управления. - Узнавшие об этом пациентки возмущены нарушением неприкосновенности их частной жизни.

О сроках окончания проверки не сообщается, однако есть предположение, что дело Серебренниковой в долгий ящик не отложат - его взял на личный контроль глава Следственного комитета Александр Бастрыкин.

А Екатерина, между тем, признается, что теперь ходит исключительно к частному гинекологу.

ЗВОНОК АДВОКАТУ

Президент Адвокатской палаты Калининградской области Евгений ГАЛАКТИОНОВ прокомментировал ситуацию:

- Это незаконно. Если женщина обратится в следственные органы, то возможно возбуждение уголовного дела по поводу вмешательства в личную жизнь, если на видео велась запись осмотра пациентки на кушетке либо в гинекологическом кресле. Но в случае, если в обзор камеры видеонаблюдения попадал лишь прием гинеколога, фиксировалось рабочее место врача и присутствие-отсутствие пациента, в этом факте по сути ничего страшного нет, а если за ширмой, то нарушение закона. Однако, при том или ином варианте, пациента должны обязательно предупредить о том, что ведется видеонаблюдение в данном помещении, однозначно.