Спасать заброшенную школу в Гастеллово приехали больше сотни волонтеров

В начале октября мы писали о том, что в поселке Гастеллово Славского района постепенно уничтожается заброшенное здание школы. Окна на первом этаже давно побиты, и подростки, имеющие свободный доступ в помещения, начали жечь там учебники, разгромили парты и шкафы, а кто-то даже принялся разбивать батареи.

После нашей публикации в соцсетях начали кооперироваться общественники, решившие, что бывшую школу, если так дальше пойдет, могут просто спалить. Выехать в Гастеллово согласились сразу несколько десятков человек.

Калининградец Василий Плитин и бывшая жительница поселка Ирина Потапенко, окончившая гастелловскую школу, предложили провести субботник и работы по консервации. Идею поддержали также несколько блогеров, которые пригласили своих подписчиков присоединиться к акции. Глава Славского городского округа Эдуард Кондратов пообещал предоставить технику и помочь рабочими руками. В итоге весь необходимый инвентарь, начиная от мешков и перчаток и заканчивая досками для консервации окон, был привезен в назначенное время. Подключились и бывшие работники школы, и библиотекарь, и начальник территориального отдела. В результате перед зданием собрались больше сотни человек. Из Славска приехал глава администрации вместе с главой округа и его замом. Вместе с ними прибыли рядовые сотрудники, группа ветеранов, а также около двадцати волонтеров из Калининграда. Конечно, больше всего было жителей самого поселка Гастеллово.

- Еще до обеда вся школа была вычищена от мусора и выметена, окна заколочены, кроме того, накануне на здании были установлены камеры видеонаблюдения, - рассказал нам Василий Плитин. - Народ в конце субботника накормили, а мусор вывезли. От себя добавлю, что успех акции был обусловлен в первую очередь участием активных заинтересованных и небезразличных к жизни области людей.

Здание пустует и разрушается с 2012 года.Фото: Иван МАРКОВ

По словам Василия, субботник в Гастеллово показал, что ситуация с некоторыми историческими объектами в калининградской глубинке далеко не безнадежна.

- Власть идет навстречу, нужно только грамотно подать идею и доказать, настаивать на необходимости реализации таких важных в общественном, культурном плане мероприятий, - добавил активист.

Уже после уборки жители начали поднимать вопрос о том, что со школой будет дальше. У чиновников поинтересовались, почему они вынуждены поднимать своих детей и внуков ни свет ни заря, чтобы посадить их на школьный автобус. Но школа, по всей вероятности, в поселок не вернется.

- Мы сейчас ищем инвестора, потому что хотим, чтобы здание сохранилось, - прокомментировали ситуацию в администрации. – Мы намерены его либо продать, либо сдать в аренду, но с обязательным условием сохранения его целостности.

В администрации намекнули, что один потенциальный инвестор уже есть. Причем, он даже принимал участие в субботнике.

- Мы пока не хотим его называть, - добавили местные чиновники. – Если все пойдет хорошо, вы об этом узнаете.

НАША СПРАВКА

Здание школы, рассчитанной на 6 лет обучения, было заложено в 1930 году и строилось до 1933 года. В одном крыле размещалась сама школа, а в двух других жили учителя. Каждая квартира имела свое печное отопление на этаже.

Окончательно школу в Гастеллово закрыли в 2012 году, когда были ликвидированы начальные классы. Учителя решили спасти само здание. К 70-летию Победы, отмечавшемся в 2015 году, они приобрели памятные доски с фамилиями всех участников войны, проживавших в поселке, и разместили их на фасаде закрытой школы.

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О закрытии школы в поселке Заповедное Славского района «Комсомолка» уже писала в прошлом году. Тогда детям дали доучиться, но на первое сентября этого года их отправили на школьных автобусах за 16 километров в поселок Тимирязево. Конечно, это не первый и не последний случай так называемой оптимизации, активно внедренной национальной образовательной инициативой «Наша новая школа» (утверждена 4 февраля 2010 года – Ред.). Начиная с 2010 года в том же Славском районе усилиями министра образования Наталии Шерри было закрыто еще несколько школ в крупных населенных пунктах, что спровоцировало отток населения в не самый благополучный с точки зрения демографии Советск, а также в Калининград. Крепкие когда-то поселки Высокое и Гастеллово сегодня выглядят пустынными и как будто разграбленными. Впрочем, жители и считают, что их обокрали, отняв главные культурные центры, которыми были школы (ПОДРОБНЕЕ).