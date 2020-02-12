Как оформить ОСАГО в Калининграде за один день и избежать подделки

Если вы решили оформить договор ОСАГО на свой автомобиль, у вас есть право обратиться в офис лицензированной страховой компании или купить полис онлайн. Список компаний, у которых можно приобрести полис онлайн, размещен на сайте Российского союза автостраховщиков (РСА). При личном представлении всех необходимых документов и правильно оформленном заявлении либо при заполнении электронной формы на сайте страховщик обязан в тот же день приступить к оформлению полиса, а после получения оплаты незамедлительно выдать полис и договор. Однако не все страховые компании соблюдают данное обязательство, об этом свидетельствуют поступающие в Банк России обращения граждан.

Какие нужны документы

В соответствии с Федеральным законом от 25.04.2002 № 40-ФЗ «Об обязательном страховании гражданской ответственности владельцев транспортных средств» для того, чтобы не возникло проблем с заключением договора ОСАГО, автовладелец должен представить страховщику следующие документы:

- заявление о заключении договора обязательного страхования;

- паспорт или иной удостоверяющий личность документ – для физического лица;

- свидетельство о государственной регистрации юридического лица – для юридического лица;

- документ о регистрации транспортного средства – паспорт транспортного средства (ПТС), свидетельство о регистрации транспортного средства (СТС), технический паспорт или технический талон;

- водительское удостоверение или его копию – для всех, кто будет допущен управлять транспортным средством;

- диагностическую карту транспортного средства, подтверждающую его соответствие обязательным требованиям безопасности;

- документ, подтверждающий право собственности на транспортное средство – если договор заключается в отношении незарегистрированного автомобиля;

- документ, подтверждающий право владения транспортным средством – если договор заключается в отношении арендованного автомобиля.

- Страховая компания не вправе отказать в полисе ОСАГО, если представлен полный комплект документов, - отмечает управляющий Отделением по Калининградской области Северо-Западного ГУ Банка России Евгений Малый. - Если автовладелец неверно оформил заявление или не хватает документов, страховщик в день обращения должен сообщить ему о допущенных ошибках и о недостающих документах. Страховщик не вправе продавать полисы, если его лицензия отозвана, приостановлена или ограничена. Жители Калининградской области могут проверить наличие лицензии на ОСАГО в Cправочнике участников финансового рынка или в Едином государственном реестре субъектов страхового дела на сайте Банка России. Приобретайте полис только в офисе продаж или на официальном сайте лицензированной компании.

Полис ОСАГО в бумажном виде можно приобрести у страхового агента, уполномоченного на заключение таких договоров. Но в этом случае у страхового агента должен быть официальный договор с лицензированным страховщиком.

Как распознать мошенников

Мошенники могут создавать сайты-клоны известных страховщиков. Поэтому обязательно проверяйте адресную строку в браузере, в том числе при переходе на другие страницы сайта. Если возникли сомнения, прежде чем оплатить полис, позвоните на горячую линию страховой организации и уточните все вопросы. При оформлении электронного полиса страховщик получает требуемые сведения через систему информационного обмена и после оплаты страховой премии незамедлительно высылает страхователю полис, подписанный усиленной электронной подписью и с присвоенным уникальным номером.

В правом верхнем углу полиса должен быть QR-код, по которому можно сверить название страховой компании, номер полиса, дату выдачи и срок его действия, а также проверить марку, модель, VIN-код и гос. номер машины. Также полис ОСАГО можно проверить по номеру и серии на сайте РСА. Полис не защитит от убытков в случае аварии по вашей вине, если в нем обнаружится ошибка.

Куда жаловаться

В случае необоснованного отказа страховой организации в заключении договора ОСАГО к ней могут быть применены административные меры, предусмотренные статьей 15.34.1 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях.

Если вам отказывают в заключении договора ОСАГО, затягивают его оформление либо навязывают дополнительные услуги, обращайтесь в Банк России по телефону: 8-800-300-3000, звонок по России бесплатный. Также можно направить обращение через Интернет-приемную на сайте регулятора или по почте на адрес: 107016, г. Москва, ул. Неглинная, д. 12.

Материал подготовлен в рамках программы Министерства финансов «Повышение уровня финансовой грамотности жителей Калининградской области» при содействии Отделения по Калининградской области Северо-Западного главного управления Центрального Банка Российской Федерации. Дополнительная информация - по телефону «горячей линии» по вопросам финансовой грамотности (звонок бесплатный) 8-800-555-85-39 или на сайте fingram39.ru.