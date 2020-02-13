2020-02-13T14:44:21+03:00
Звезды

Писатель Борис Бартфельд: Россия должна подать заявление в ЮНЕСКО, чтобы 2024 объявили годом Канта

Член Союза российских писателей стал гостем радио "Комсомольская правда"
Светлана БАРОН
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Памятник Иммануилу Канту возле университета.Памятник Иммануилу Канту возле университета.Фото: Александр КАТЕРУША
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Каждый турист, посещая Калининград, знает: здесь родился Иммануил Кант. Но по мнению члена Союза российских писателей Бориса Бартфельда, в нашем городе плохо используют имя философа. В эфире программы «Говорит Калининград» Бартфельд рассказал о примерах других стран, про общество «Друзей Бобового Короля» и о переиздании биографии «Иммануил Кант в последние годы жизни».

Калининградец должен говорить: Наш философ Кант

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- Я видел, как поляки использовали дату 500-летия Коперника, - вспоминает Бартфельд. - Даже сегодняшний Фромборг поражает, а все это было сделано к юбилею. В Ольштыне был построен прекрасный планетарий — подарок Советского союза. А имя Канта не менее великое, чем Коперника или Шекспира. В городке, где родился Шекспир, ничего нет, но туда ежегодно приезжают более 600 тысяч человек. Ни один город не может стать городом Канта, кроме нас. Здесь он родился, учился, жил и работал. А у нас не отмечено ни одно место, где Кант жил!

По словам писателя, место, где Кант родился, известно: сейчас там находится магазин «Рубин» на Ленинском проспекте. Известно и где стоял последний дом Канта (и единственный по-настоящему его дом, который он купил при помощи своего ученика-обербургомистра) - это район здания банка ВТБ возле ТЦ «Плаза».

- Там есть местечко, где вполне можно сделать отметку. Мы когда-то с Андреем Кропоткиным говорили об этом, депутаты вроде даже поддерживают эту идею. Достаточно же щита, как на острове Канта. Можно показать это, выложив какой-то кусочек брусчаткой, - говорит Бартфельд.

В этом году в Калининграде переиздали одну из биографий философа. Книгу «Иммануил Кант в последние годы жизни» в 1804 году написал бывший студент Канта, теолог и пастор Васянский, который провел с Иммануилом последние годы его жизни. В книге есть даже путевые записки русского путешественника Карамзина, написанные по дороге в Кенигсберг на встречу в Кантом. Пока переизданную биографию не найти в продаже, но в день рождения философа (22 апреля) ее обещают представить в Кафедральном соборе.

Борис Бартфельд. Фото: Александр КАТЕРУША

Борис Бартфельд.Фото: Александр КАТЕРУША

- Я не знаю, будет ли подписан указ президента о праздновании 300-летия юбилея философа, но я думаю, что надо вместе с Германией подать заявление в ЮНЕСКО, чтобы 2024-й объявили годом Канта. Он и так будет объявлен! Но Россия не должна упускать инициативу здесь. Когда какой-нибудь европеец или москвич говорит, что Кант — немецкий философ, я отношусь к этому спокойно. Но когда калининградец так говорит, я возмущен! Калининградец должен говорить «наш философ Кант», - заявляет Бартфельд.

Кстати, в Калининграде с 2005 года существует общество «Друзей Бобового Короля». В него входят художники, ученые, писатели, историки и все интересующиеся. История такова: у Канта была традиция обедов, на которые он приглашал друзей. Когда философ умер, его друзья собрались и решили устраивать такие обеды и дальше. Через пару лет выдающийся астроном Бессель предложил перед обедом запекать в пирог серебрянный боб. Кто находил его, становился Бобовым Королем, и на следующее 22 апреля угощал друзей обедом и читал «тронную лекцию». У калининградских «друзей» серебряный боб тоже имеется, и в этом году 22 апреля запланировано международное заседание.

- Один товарищ мне заявил: ну что там ваш Кант! Вот чемпионат мира по футболу был, вот это хорошо! Я ответил: представьте, что в нашем городе родился и всю жизнь играл величайший футболист мира Пеле. Вот, что такое юбилей Канта! Нельзя просто сидеть и ждать. Кант - величайший философ христианской эпохи, самый цитируемый после Аристотеля и Платона. Поразительно, но самый известный человек в мире, родившийся на территории нашей страны - это Кант. Дальше - Толстой и Достоевский, - говорит Бартфельд.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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