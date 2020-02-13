Испытано на себе: как в Калининграде происходит раздельный сбор мусора

22 января этого года Единая служба обращения с отходами подписала договор на вывоз раздельно собранного мусора с калининградской компанией «Зеленое дело». Старт раздельного сбора в Калининграде при помощи 60 трехсекционных контейнеров, установленных по городским дворам, был объявлен 1 февраля. Однако многие калининградцы, судя по комментариям в соцсетях, до сих пор сомневаются, что рассортированные отходы будут переработаны. По их мнению, весь мусор по-прежнему вывозится не на свалку, а про переработку «все врут».

Накануне корреспондент «Комсомолки» выехал в рейс с руководителем «Зеленого дела» Олегом Пауковым, чтобы понять, как происходит сбор, куда вывозятся отходы, и что с ними происходит дальше. Кроме того, Пауков рассказал, с какими проблемами ему и его сотрудникам уже пришлось столкнуться за двухнедельный срок.

В Калининграде оборудовано 60 площадок для раздельного сбора мусора.Фото: Иван МАРКОВ

Уже две недели в деле

По графику на среду у «Зеленого дела» запланировано 10 адресов с контейнерами. Сначала мы приехали во двор дома № 105 на Советском проспекте. Из трех секций под потолок забиты две: с ПЭТ-бутылками и макулатурой, стальных и алюминиевых банок заметно меньше. Со стороны подъездов в нашу сторону шлепал по грязи один из жителей, энергично размахивая мусорным пакетом.

- А вы что это? – кричу я ему. – Не сортируете что ли?

- Так висели же объявления, что пользоваться нельзя пока что, - поднял глаза из-под кожаной кепки мужчина. – Если можно уже, то мы это, перевоспитаемся.

Правда, как именно собрался перевоспитываться мужчина, он уточнять не стал. А вопросы в процессе у него явно появятся.

- Это, кстати, первая проблема, - говорит Пауков, провожая жителя взглядом. – По идее, Единая служба обращения с отходами должна была сделать памятки для жителей, чтобы те понимали, что будет переработано, а что нет.

Сказав это, Олег вытаскивает из мешка с ПЭТ-бутылками пластиковую упаковку из-под печенья, несколько невымытых бутылок из-под молока и три емкости из-под шампуня.

- Все это отправится в общий мусор, - говорит Пауков, выкидывая бутылки и упаковку в кеску. – На контейнере написано «пластиковые бутылки», однако в переработку идет только прозрачная и чистая ПЭТ-бутылка (этот код переработки обычно нанесен на дно бутылки и представляет собой либо единицу, либо буквы PET в треугольнике из стрелок – Ред.). Другие виды пластика мы не берем. Так как многие горожане столкнулись с сортировкой впервые, они, конечно, этого не знают.

Олег Пауков сортирует мусор.Фото: Иван МАРКОВ

Факты вредительства жителей и коммунальщиков

Тем не менее, это далеко не главная проблема. Находятся граждане, которые, несмотря на стоящую рядом кеску, швыряют пакет с мусором в раздельный сбор. Либо они думают, что кто-то будет ковыряться в этом «богатстве», выделяя полезные фракции, либо просто делают назло.

- Это еще хорошо, когда пакет остается целым, - говорит Пауков, - а ведь иногда он рвется, и все содержимое высыпается на отсортированные отходы. Люди, которые так делают, все просто портят.

И действительно, в контейнере для металлических банок и ПЭТ-бутылок Олег находит несколько пакетов с пищевыми отходами. Правда, на этот раз повезло – они хотя бы завязаны.

- Вообще такого стало намного меньше. Люди увидели, что мы начали работать, и хулиганят меньше, - продолжает Олег. – Правда, неблагополучные адреса у нас уже есть. На Минской, например, мы уже дважды чистили контейнеры, и оба раза они были завалены нерассортированными отходами. Не знаю, с чем это связано. Также есть проблема с улицей Кронштадтской. Но там, скорее всего, есть вредитель. Из контейнера для металла я в прошлый раз восемь мешков вытащил, которые, по всей вероятности, из какого-то кафе вынесли. Хотелось бы этого человека поймать и сделать ему внушение.

Кроме того, есть, по словам Паукова, адреса, на которых контейнеры поставлены с нарушениями. С примером такой ошибки коммунальщиков можно ознакомиться на улице Согласия (недалеко от «Бауцентра»). Ящики для сортировки там стоят на автомобильной парковке, а рядом с ними нет кески для общего мусора. Здесь жители, не задумываясь, забили их под потолок пищевыми отходами, так как альтернативу им не предоставили.

- Еще контейнеры поставили во многих парках, - заметил Пауков. – И я, конечно, не ожидал, что там такое свинство начнется. Пока мы ездили по сигналу только в Макс-Ашманн парк. Оказалось, что мусор там, в основном, от любителей пожечь костры: мешки из-под угля, стеклянные бутылки, одноразовые тарелки и стаканчики и даже шашлык. В общем, где нет выбора, там начинается хаос.

Склад у Паукова находится в Московском районе.Фото: Иван МАРКОВ

Куда отправляется мусор

Когда мы объехали еще несколько адресов, Олег Пауков в очередной раз перечислил виды вторсырья, которые сортирует его компания.

- Всего фракций семь: три вида макулатуры (газеты, писчая белая бумага и картон), два вида банок (жестяные из-под консервов и пивные алюминиевые) и два вида пластика (полиэтилен и ПЭТ-бутылки). Три года назад я принимал 32 вида отходов, но снижение цены на вторсырье где-то на 70%, которое произошло в 2017 году, вынудило сбавить обороты. Добавились также проблемы с таможней. Если бы всего этого не случилось, мы бы не дали отправить на свалки тонны мусора.

Финишем рейса стал склад «Зеленого дела» в Московском районе Калининграда. Микроавтобус въехать в ворота смог, но мою дверь открыть было невозможно – снаружи ее подпирала гора мешков с плотно упакованной в них бумагой, бутылками и жестяными банками.

- Да, одного склада-сортировки мне уже мало, и виной всему пластик, который я еще два года назад собрал, а сдать его своим контрагентам уже не смог, потому что они перестали его принимать, - разводит руками Олег. - Отвезти на свалку тоже не могу, потому что обещал своим клиентам сдать все это на переработку.

- Самый популярный вопрос читателей – действительно ли ты отправляешь мусор на переработку. Расскажи, что происходит с теми семью фракциями, которые ты забираешь.

- Я работаю с компанией-посредником, которая напрямую взаимодействует со многими калининградскими предприятиями и ритейлерами. Картон эта компания отправляет в Советск, где его перерабатывает ООО «Атлас Маркет» (бывший советский ЦБЗ). Газеты и писчая бумага отправляется либо в Литву, либо в большую Россию. ПЭТ-бутылки также отправляются на экспорт. В Калининградской области из них только сырье подготавливается – бутылки измельчают и превращают в гранулы. С алюминиевыми и стальными банками проблем нет – их переработкой в Калининграде занимается масса компаний. До появления контейнеров я сдавал эти банки примерно раз в два месяца (все это время они копились у меня на складе), а теперь буду вывозить раз в месяц – объемы выросли. Есть проблема с микс-макулатурой (бумага, которую нельзя отнести к упомянутым выше трем фракциям – Ред.): пока она просто копится, так как это слишком дешевое сырье, и его никто не берет. Но в министерстве природных ресурсов и экологии меня уверили, что решение этой проблемы вскоре будет найдено.

К лету, по словам Паукова, у калининградцев появится возможность избавить мусорные полигоны еще от нескольких видов пластика.

- Один мой знакомый, имя которого я пока раскрывать не хочу, планирует приобретать оборудование для переработки полиэтилена высокой и низкой плотности, а также полипропилена (из него обычно делают флаконы для бытовой химии). Конечно, у него будет не полный цикл. Точно так же из этих видов пластика будут изготовлены гранулы-полуфабрикаты, которые потом уйдут на экспорт.

Звонок в министерство

Олег Пауков уже упомянул, что количество фракций, которые он забирал у населения, уменьшилось за последние годы с 32 до 7. Мы связались с министром экологии и природных ресурсов региона Олегом Ступиным, чтобы выяснить, есть ли в планах ведомства расширение возможностей раздельного сбора. И если да, то каким образом это будет сделано.

- Да. Такие планы есть, - ответил Ступин. - Наша цель - направлять напрямую на переработку максимальное количество отходов, образующихся у населения. Задача этого года - выяснить, какие виды отходов можно забрать из баков и сдать в переработку калининградским предприятиям. По фракциям, которые сейчас не перерабатываются (например, журналы или иной микс макулатуры, отдельные виды ПЭТ, стекло), министерство совместно с бизнесом будет разрабатывать специализированные меры поддержки. Например, по компенсации затрат на закупку оборудования. Это позволит перерабатывать новые виды отходов и обеспечит стабильный объем поставок данного сырья, загрузит и быстро окупит данные линии.

По словам Ступина, министерство также планирует сделать запросы в торпредставительства Польши, Литвы и Латвии о сбыте продукции первичной переработки и вторичных ресурсов для возможности расширения сбыта собираемых в рамках данного проекта отходов.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

В Калининграде бизнесмен зарабатывает, покупая у горожан мусор

Олег Пауков – обычный калининградец, взявшийся за необычное дело. Каждый день он носится по городу на своем зеленом «каблучке» и покупает у жителей… мусор. Конечно, деньги платит небольшие – всего рубль за килограмм пластика или макулатуры, но народ его активно поддерживает: в числе постоянных клиентов Олега уже больше 170 человек. Только за последний месяц активист насобирал по Калининграду и отправил на переработку почти семь тонн отходов, а за неполный год на его счету уже почти 50 тонн (ПОДРОБНЕЕ).