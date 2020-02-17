«В последнее время Вадим и Дарья жаловались на угрозы»: работники Центрального рынка рассказали о конфликте погибших предпринимателей

После стрельбы

В понедельник Центральный рынок в Калининграде продолжает гудеть после субботней стрельбы на улице Баранова. К рабочему месту жертв стрелка Фазиля Бахрамова все еще несут цветы, однако прилавок уже занят лотками с огурцами и помидорами. А вот место убийцы по-прежнему пустует - на прилавке Бахрамова лишь одиноко стоят весы. Соседи предпринимателя либо отмалчиваются, либо говорят, что торгуют второй-третий день, и Фазиля практически не знают. Один из продавцов восточной внешности, обычно веселый и приветливый, услышав вопрос про своего коллегу, тут же потупил взгляд: «Я ничего не знаю, не общался с ним никогда!»

Чем дальше от центральных торговых рядов, тем продавцы более разговорчивы. В рыбных рядах, как оказалось, Фазиля хорошо знали, так как он любил после удачной выручки купить красной рыбы. Чаще других он приходил к Людмиле (имя по ее просьбе изменено – Ред.).

- Не могу сказать, что это был мой любимый покупатель, так как Фазиль – человек настроения, - говорит Людмила. – Чаще всего, он был чем-то недоволен. Когда я ему показывала ту рыбу, которую он просил, то иногда он начинал вдруг высказывать массу претензий. Выкрикивал, что такой товар ему не подходит, ругался, а потом убегал. Через некоторое время, правда, возвращался и покупал. Другой раз придет веселый и купит сразу без лишних разговоров. В общем, какой-то подход к нему выбрать было невозможно – непредсказуемый товарищ.

Людмила также рассказала, что Фазиль иногда выплескивал ей все, что накипело: о семейных проблемах говорил, рассказывал, что с женой разводится.

- Но я никогда не слышала, чтобы он на коллег жаловался. О конфликте с Вадимом Янголенко слышала я, конечно, но он его, видимо, в себе переваривал, - добавляет продавщица. – Может, он знал, что мы с ними вместе начинали работать, и потому мне не докладывал. Я с Дашей и Вадимом еще давным-давно пересекалась, когда еще на семечках работала.

Сломал нос из-за парковочного места

Дарью и Вадима знала хорошо и Елена (имя также изменено – Ред.), работавшая буквально за спиной Фазиля.

- Конечно, я слышала о конфликте, и что Вадим даже нос ему сломал из-за того, что тот не так машину свою поставил, но это было несколько лет назад. И странно, что сейчас какое-то обострение вдруг случилось, - говорит Елена. – Все почему-то говорят, что Фазиль был неуравновешенным, но я такого сказать не могу. Да, странный, может быть, но не психопат. Он тихий всегда был, и с женщиной своей практически полушепотом разговаривал. В общем, история мутная.

Работник платной парковки, недалеко от которой произошел конфликт с последующей стрельбой, рассказал, что в тот вечер на его месте работал сменщик.

- Мой сменщик выпивши был, еще кто-то из друзей к нему пришел, - начал охранник. – Он мне сказал, что услышал хлопки какие-то. Так как Новый год недавно был, и петарды тут часто взрывали, он подумал, что это снова мальчишки дуркуют, выглянул из двери и обратно выпивать сел. Сейчас от него подробностей не добьешься – не выходит на работу, в запое, вроде как.

- А машины свои Вадим и Фазиль тут ставили?

- Нет, конечно, - даже рассмеялся от такого вопроса мой собеседник. - Раньше – бывало, но сейчас никто из работников рынка тут не паркуется. У нас такса – 50 рублей за час, поэтому они либо вдоль улицы, либо на Пролетарской бросают. Там бесплатно. Эти люди деньги считать умеют. Вадима я хорошо помню – хороший мужик, а вот этот – псих.

- Пересекались с ним уже?

- Редко очень, неприятный он был, хоть и здоровался, - заканчивает разговор охранник.

На сайте Ленинградского районного суда Калининграда есть постановление от 15 сентября 2016 года, документально подтверждающее давнюю вражду предпринимателей. Если верить сотрудникам рынка, драка тогда случилась из-за парковочного места.

Конфликт произошел 3 июля 2015 года примерно в 20:00 на улице Черняховского. Вадим Янголенко после короткой словесной перепалки нанес Фазилю Бахрамову несколько ударов в лицо, после чего продолжил избивать его. Бахрамов не поленился снять побои. Врачи зафиксировали закрытый перелом костей носа, кровоподтеки на лице слева и на правом предплечье, а также кровоподтек и ссадины на левом локте. 21 день после этого Фазиль не показывался на работе.

Здесь торговал экзотичными фруктами Фазиль Бахрамов.Фото: Иван МАРКОВ

«Примирились только на бумаге»

Тяжба тянулась целый год, но уголовное дело рассыпалось из-за примирения сторон.

- Я думаю, что примирение случилось только на бумаге, - предполагает продавщица овощей, место которой буквально через три-четыре прилавка от Бахрамова. – Вероятно, Фазиль затаил обиду, потому что с Вадимом и Дашей он никогда после того случая не здоровался. Да и вообще он стал более угрюмым и нервным.

Сразу несколько продавцов, тесно общавшихся с Вадимом Янголенко и Дарьей Ефимовой, говорят, что в последнее время супруги жаловались на угрозы от Бахрамова и даже обратились в полицию, но возбуждать дело там отказались.

- Дашку больше всего жалко, - говорит бывшая работница рынка Ирина, пришедшая за покупками. – Мы с ней 10 лет бок о бок проработали, а ушла я недавно совсем. Девчонки сказали, что целый месяц она на работе не появлялась. Потом рассказали, что беременная она.

- Да, вышла она буквально несколько дней назад, сказала, что на четвертом месяце, - встревает в разговор продавщица. – Сказала, что сколько сможет проработать, – поработает. Зима ведь теплая, и клиенты у нее всегда были, лично к ней приходили.

Все продавцы буквально в один голос утверждают, что конфликта из-за места на рынке быть не могло, так как прилавки у них находились хоть и в одном ряду, но на приличном расстоянии друг от друга. Несостоятельной назвали и версию о том, что предпринимателям пытались сдать в аренду одно и то же торговое место.

- У нас тут пустующих мест много, так что это вряд ли, - такой ответ дали сразу несколько продавцов.

Есть вероятность, что в понедельник всем сотрудникам Центрального рынка дали общую инструкцию по общению с журналистами, так как многие из них отправляют за комментариями в администрацию (администрация рынка в свою очередь общаться отказывается и отправляет к директору Сергею Званку). Сами продавцы, конечно, отрицают, что получили какие-то инструкции.

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Трагедия случилась вечером в субботу на улице Профессора Баранова возле входа на Центральный рынок, на парковке. 63-летний предприниматель Фазиль Бахрамов, торгующий на рынке овощами и фруктами, открыл стрельбу из охотничьего карабина «Вепрь» по своим конкурентам – таким же торговцам. Вначале убил Вадима Янголенко, затем ранил в ногу его жену Дарью Ефимову. Женщина умоляла пощадить ее, говорила, что она беременна, но изверг добил жертву еще одним выстрелом. Сыну Вадима и Дарьи - шестикласснику Роману (имя изменено) - удалось убежать (сейчас он находится у родственников в Черняховске). Сделав свое черное дело, Бахрамов выстрелил себе в грудь и позже умер в больнице (ПОДРОБНЕЕ).