2020-02-16T23:01:25+03:00
Происшествия

«У них был давний конфликт»: расстрел семьи в центре Калининграда могла спровоцировать месть

Что известно о трагедии возле Центрального рынка
Кирилл Алексеев
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Трагедия произошла на улице Профессора Баранова.Трагедия произошла на улице Профессора Баранова.Фото: Александр Подгорчук
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В последние годы Калининград стабильно входит в пятерку популярных туристических городов России. События, которые произошли накануне, способны здорово подпортить этот рейтинг – стрельба из огнестрельного оружия в самом центре города, трое убитых, лужи крови на брусчатке…

Трагедия случилась вечером в субботу на улице Профессора Баранова возле входа на Центральный рынок, на парковке. 63-летний предприниматель Фазиль Бахрамов, торгующий на рынке овощами и фруктами, открыл стрельбу из охотничьего карабина «Вепрь» по своим конкурентам – таким же торговцам. Вначале убил Вадима Янголенко, затем ранил в ногу его жену Дарью Ефимову. Женщина умоляла пощадить ее, говорила, что она беременна, но изверг добил жертву еще одним выстрелом. Сыну Вадима и Дарьи - шестикласснику Роману (имя изменено) - удалось убежать (сейчас он находится у родственников в Черняховске). Сделав свое черное дело, Бахрамов выстрелил себе в грудь и позже умер в больнице.

- Услышал хлопки, как петарды. Оглядываюсь и вижу - у белой машины женщина сидит на корточках, у нее было ранено колено, - рассказал журналистам очевидец, 17-летний студент Кирилл. - Она просила меня о помощи, умоляла. Я хотел подойти и оказать ей помощь, но вдруг услышал выстрел за спиной в воздух. И побежал назад. Потом еще один выстрел. Оглянулся - женщина возле машины уже не шевелится…

Что стало причиной кровавой разборки, сейчас выясняет следствие. Убийца оставил предсмертную записку, однако она многого не проясняет. Там всего пара фраз из серии «меня все достало» и еще что-то про месть. Известно лишь, что конфликт между предпринимателями длился не один год. Возможно, что изначально причиной раздора стало торговое место, которое занимали Янголенко с женой и которое якобы хотел получить Бахрамов. Как бы то ни было, но в 2016 году Янголенко и Бахрамов жестко подрались прямо между торговых рядов. Бахрамов получил несколько мощных ударов в лицо и подал на обидчика в суд. Возбудили уголовное дело, однако вскоре закрыли за примирением сторон. Бахрамов, как говорят наши источники, получил компенсацию. И вроде бы успокоился. Хотя с Янголенко и его женой никогда больше не общался, даже не здоровался.

Вадим Янголенко, Дарья Ефимова и их сын Ростислав. Фото: СОЦСЕТИ

Вадим Янголенко, Дарья Ефимова и их сын Ростислав.Фото: СОЦСЕТИ

- Он вообще какой-то странный, этот Фазиль, диковатый. Слова доброго не услышишь. Полгода назад смотрю - глаза звериные. «Я отомщу», - говорит, - рассказала одна из предпринимательниц с Центрального рынка. – Вот, отомстил, сволочь.

- Даже не знаю, что вам сказать, - пожимает плечами директор Центрального рынка Сергей Званок. – Да, были у них конфликты, даже судились несколько лет назад. Работали они рядом. Бахрамов на рынке тоже овощной продукцией и фруктами торгует давно… Будем разбираться, как такое могло случиться.

Следствие также разбирается. Возбуждено уголовное дело по статье «Убийство двух и более лиц». Версия убийства из мести сейчас, пожалуй, в числе приоритетных.

…Воскресенье. Центральный рынок Калининграда. Торговое место, где еще вчера бойко торговали Вадим Янгуленко со своей женой, устелено красными гвоздиками. Цветы несут и коллеги-торговцы, и обычные покупатели. Янгуленко и Ефимову знали хорошо, больше двадцати лет на рынке.

- Как жалко их! Хорошая семья была, дружная, - рассказывает соседка по торговому ряду Марина Тихонова. – Ребеночек у Дашки должен был появиться, ипотеку недавно взяли, а тут такое…

Через пару десятков метров - другое торговое место. Без цветов. Без овощей. Пустое, как склеп. Вчера здесь за прилавком стоял Фазиль Бахрамов…

Рабочее место убийцы. Фото: Иван МАРКОВ

Рабочее место убийцы.Фото: Иван МАРКОВ

Стрельба в Калининграде.Стрельба в Калининграде

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ИСТОЧНИК KP.RU

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