Появилось видео с места расстрела семьи на улице Баранова в Калининграде
В субботу вечером на улице Профессора Баранова в самом центре Калининграда расстреляли семейную пару. Вадим Янголенко и Дарья Ефимова погибли на месте, их ребенок получил ранение и сейчас находится в больнице.
Стрельба в Калининграде.Стрельба в Калининграде
Стрелял из карабина "Сайга", по предварительной версии, Фазиль Бахрамов. Он выстрелил в себя и умер от ранения в больнице.
Улица Баранова до сих пор оцеплена.Фото: предоставлено очевидцем
Как сообщил "КП" директор Центрального рынка Сергей Званок, все участники конфликта являются индивидуальными предпринимателями, занимаются овощами. Возможно, конфликт произошел из-за торгового места на рынке.
Тем в временем в распоряжении "КП" появилось видео с места происшествия. На нем хорошо видны последствия стрельбы.
Улица Баранова до сих пор оцеплена.Фото: предоставлено очевидцем
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В Калининграде у Центрального рынка расстреляли автомобиль, погибли два человека.
ИСТОЧНИК KP.RU