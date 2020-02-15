Появилось видео с места расстрела семьи на улице Баранова в Калининграде

В субботу вечером на улице Профессора Баранова в самом центре Калининграда расстреляли семейную пару. Вадим Янголенко и Дарья Ефимова погибли на месте, их ребенок получил ранение и сейчас находится в больнице.

Стрельба в Калининграде.Стрельба в Калининграде

Стрелял из карабина "Сайга", по предварительной версии, Фазиль Бахрамов. Он выстрелил в себя и умер от ранения в больнице.

Улица Баранова до сих пор оцеплена.Фото: предоставлено очевидцем

Как сообщил "КП" директор Центрального рынка Сергей Званок, все участники конфликта являются индивидуальными предпринимателями, занимаются овощами. Возможно, конфликт произошел из-за торгового места на рынке.

Тем в временем в распоряжении "КП" появилось видео с места происшествия. На нем хорошо видны последствия стрельбы.

Улица Баранова до сих пор оцеплена.Фото: предоставлено очевидцем

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