2020-02-15T23:18:17+03:00
Происшествия

«Жаль Дарью и ее неродившегося малыша»: Стали известны личности расстрелянных в Калининграде

Это семейная пара, которая работала на Центральном рынке
Сергей Богров
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Вадим Янголенко, Дарья Ефимова и их 13-летний сын.Вадим Янголенко, Дарья Ефимова и их 13-летний сын.Фото: Соцсети
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Стали известны личности погибших при расстреле в Калининграде на улице Баранова. Это семейная пара Вадим Янголенко и Дарья Ефимова. Они работали ИП-шниками на Центральном рынке.

Вадим Янголенко с сыном. Фото: Соцсети

Вадим Янголенко с сыном.Фото: Соцсети

Во время нападения был ранен их сын 6-классник, но ранение, к счастью, оказалось не тяжелым. Ребенок находится в больнице, с ним рядом тетя.

Нападавший – Фазиль Бахрамов, также предприниматель. Непосредственно после произошедшего подозреваемый пытался свести счеты с жизнью. С огнестрельным ранением грудной клетки он был госпитализирован и скончался в больнице.

По предварительной информации конфликт между работниками Центрального рынка случился из-за дележки места на рынке. Об этом на страничке погибшей Дарьи написала ее подруга.

Стрельба в Калининграде.Стрельба в Калининграде

«Очень жаль Дарью и ее неродившегося малыша и ее мужа. Пусть земля будет пухом...», - написала знакомая погибшей.

По факту смерти двух человек в результате стрельбы на улице Профессора Баранова в Калининграде следственное управление Следственного комитета по Калининградской области возбудило уголовное дело. В настоящее время на месте продолжают работать эксперты и криминалисты.

По предварительным данным СК называет мотивом совершенного преступления личную неприязнь.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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