«Жаль Дарью и ее неродившегося малыша»: Стали известны личности расстрелянных в Калининграде
Стали известны личности погибших при расстреле в Калининграде на улице Баранова. Это семейная пара Вадим Янголенко и Дарья Ефимова. Они работали ИП-шниками на Центральном рынке.
Вадим Янголенко с сыном.Фото: Соцсети
Во время нападения был ранен их сын 6-классник, но ранение, к счастью, оказалось не тяжелым. Ребенок находится в больнице, с ним рядом тетя.
Нападавший – Фазиль Бахрамов, также предприниматель. Непосредственно после произошедшего подозреваемый пытался свести счеты с жизнью. С огнестрельным ранением грудной клетки он был госпитализирован и скончался в больнице.
По предварительной информации конфликт между работниками Центрального рынка случился из-за дележки места на рынке. Об этом на страничке погибшей Дарьи написала ее подруга.
Стрельба в Калининграде.Стрельба в Калининграде
«Очень жаль Дарью и ее неродившегося малыша и ее мужа. Пусть земля будет пухом...», - написала знакомая погибшей.
По факту смерти двух человек в результате стрельбы на улице Профессора Баранова в Калининграде следственное управление Следственного комитета по Калининградской области возбудило уголовное дело. В настоящее время на месте продолжают работать эксперты и криминалисты.
По предварительным данным СК называет мотивом совершенного преступления личную неприязнь.
ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ
В Калининграде у Центрального рынка расстреляли автомобиль, погибли два человека
На фото, которые сделали очевидцы, видно лежащего на земле человека и неподалеку - карабин «Сайга». При нападении пострадал 13-летний ребенок… (ЧИТАТЬ ДАЛЕЕ и смотрите ВИДЕО С МЕСТА ЧП)
ИСТОЧНИК KP.RU