Банк «Открытие» аккредитовал в Калининградской области 47 объектов жилого строительства

«Калининградская область стала третьим регионом Северо-Запада по активности совместной работы банка «Открытие» с застройщиками, сразу после Санкт-Петербурга и Ленобласти. В результате, каждая десятая аккредитация на Северо-Западе пришлась на наш регион, – отмечает бизнес-лидер банка «Открытие» в Калининградской области Валерий Селиванов. – Следом расположилась Вологодская область с результатом в 37 аккредитованных объектов в 17 жилых комплексах. А замыкает пятерку лидеров Архангельская область, где за год наш банк аккредитовал 22 объекта в 18 жилых комплексах».

Во многом благодаря активному сотрудничеству с компаниями, работающими на строительном рынке Калининградской области, банк «Открытие» по итогам прошлого года выдал в регионе ипотечных кредитов на общую сумму свыше 700 млн руб., в 4 раза больше, чем по итогам 2018 года.

Налаженные взаимоотношения позволят банку «Открытие» и в 2020 году наращивать объемы выдачи и портфель ипотечных кредитов в Калининградской области, уверен Валерий Селиванов.

ПАО Банк «ФК Открытие»