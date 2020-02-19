«Зимний мяч АВТОТОР-2020»: Праздник футбола, автографы звезд и яркие эмоции

«Зимний мяч АВТОТОР» (0+) - отличный пример того, как интересная идея может со временем легко воплотиться в популярный масштабный проект. Самый первый турнир по мини-футболу автопроизводитель провел в 2014 году, и тогда, кроме самих работников АВТОТОР, в нем приняли участие команды 16 школ нашей области. В минувшие выходные соревнования состоялись уже в пятый раз в истории, а число участников превысило 1000 человек - и взрослых, и детей. Приехали 44 команды школ региона, Польши и Литвы и 44 команды, представляющие предприятия Калининграда, Москвы, а также команда южнокорейского бренда Нуundai. Такого международного праздника футбола в нашем городе, пожалуй, еще не было со времен чемпионата мира-2018.

Свое приветствие участникам «Зимнего мяча АВТОТОР» направил губернатор Антон Алиханов. В своем обращении глава региона отметил, что турнир стал значимым событием в спортивной жизни нашего региона и «настоящим праздником массового спорта и активного отдыха». Всем участникам Антон Алиханов пожелал спортивных побед, ярких положительных эмоций и хорошего настроения. Слова поддержки футболистам передал и глава администрации Калининграда Алексей Силанов, который подчеркнул, что такое масштабное красочное и интересное спортивное событие «способствует пропаганде здорового образа жизни, укреплению спортивного авторитета столицы янтарного края».

ОЛЕ-ОЛЕ-ОЛЕ!..

В том, что «Зимний мяч АВТОТОР» приобрел известность и престижный статус за пределами нашей области, теперь не осталось ни капли сомнений. Так, Клайпеда не просто впервые присоединилась к калининградскому турниру, но и выставила сразу две школьные команды. Одна из них завоевала бронзовую медаль!

- У нас давние дружеские отношения с калининградскими спортивными школами, - отметил тренер клайпедских футболистов Тадас Каринаускас. - Калининградские ребята часто выступают на наших турнирах, и вот теперь мы впервые приехали, чтобы сыграть в Калининграде. Такие соревнования - это всегда прекрасная возможность наладить новые контакты. Погода отличная, музыка звучит, дети улыбаются! Нам все очень понравилось!

Гости из Польши тоже остались под сильным впечатлением от увиденного. Польская школьная команда уже участвовала в турнире год назад, и это так понравилось соседям, что теперь они привезли сразу три детские дружины и одну взрослую.

Менеджер Марек Шпаковски вновь не скупился на комплименты.

- Все супер - и организация, и уровень команд, и атмосфера, - заявил он. - Играть в футбол зимой это здорово. Я рад, что в Калининграде воплощают в жизнь такой замечательный проект!

По регламенту на каждую игру отводилось по 10 минут, поэтому времени на раскачку у команд не было. Сразу же после стартового свистка на поле начиналась бескомпромиссная борьба.

По накалу страстей и непредсказуемости игры школьников в этот раз даже превзошли встречи взрослых команд. Были и настоящие спортивные драмы: команда гимназии № 22 не сумела набрать полноценный состав на игру плей-офф, но все равно вышла биться в меньшинстве, за что организаторы отметили мальчишек призом «За волю к победе».

Украшением детского турнира стала команда девочек из школы № 14. Кажется, за них переживали вообще все, кто пришел на стадион. И пусть победить пока не удалось, зато девчонки получили в качестве поощрительного приза от компании АВТОТОР путевку на Всероссийский чемпионат школьных команд (6+) в Вологде, где они будут представлять Калининградскую область.

Особую семейную атмосферу создавали болельщики: пока ребята сражались на поле, у кромки за них болели самые-самые близкие. И если папы, как обычно, раздавали юным футболистам свои профессиональные подсказки (куда ж без этого?), то женская половина фан-сектора просто давала волю эмоциям. Красивые финты и пушечные удары публика встречала аплодисментами, ну а каждый гол ожидаемо вызывал взрыв ликования.

Несколько раз судьбу победы в матчах определяла серия пенальти - один из самых зрелищных и напряженных элементов футбола. Дважды за турнир успеха в серии 11-метровых ударов добивалась детская команда «АВТОТОР», которая сумела выйти в финал, но там уже сильнее оказались польские сверстники. Юные автоторовцы в дополнение к серебряным медалям получили мяч с подписью полузащитника Юрия Жиркова.

У взрослых до финала добрались команды Прибалтийского судостроительного завода «Янтарь» и прошлогодний чемпион турнира - Калининградская областная таможня, в составе которой выступал бывший защитник «Балтики» Егор Крыштафович. Однако защитить титул таможенникам не удалось, и победу отпраздновали судостроители.

- Мы уже несколько раз участвовали в «Зимнем мяче АВТОТОР», брали призовые места, но победили впервые, чему, конечно, очень рады, - признался капитан «Янтаря» Виталий Вишняков.

Гости из Эльблонга продемонстрировали красивый футбол и по праву выиграли титул.

НЕЗАБЫВАЕМЫЕ ВПЕЧАТЛЕНИЯ

Кроме спортивного зрелища, участникам и гостям праздника приготовили обширную программу. Можно было подкрепиться на фестивале стрит-фуда, потанцевать под заводную музыку, пострелять в тире, сделать селфи с маскотом «Балтики» и двумя Зайками - талисманами турнира «Зимний мяч АВТОТОР», а также попытать счастья в бесплатной лотерее. Разыгрывались сертификаты на посещение СПА-процедур, ужин в ресторан, возможность побывать с экскурсией на автозаводе и даже футболка нападающего питерского «Зенита» и сборной России Артема Дзюбы с его автографом. Суперпризами стали электросамокат и игровая приставка Sony PlayStation 4 Pro, которые тоже нашли своих счастливых обладателей. Завершением турнира-2020 стал концерт популярной певицы Клавы Кока.

- Мы благодарим всех, кто принял участие. Победа над собой - это тоже победа, поэтому я считаю, что у нас сегодня не было ни одного проигравшего, - подвел итоги президент - генеральный директор ООО «АВТОТОР Холдинг Менеджмент» Андрей Горбунов. - Отдельная благодарность - правительству Калининградской области и администрации Калининграда за всемерную поддержку нашему турниру. Нам приятно видеть, что турнир стал значимым событием не только для нашей компании. Мы с радость наблюдаем, как растет число участников, и теперь наши соревнования по праву носят статус международных, объединяя любителей футбола из разных стран. АВТОТОР сохраняет и будет сохранять социальную направленность своей работы. Мы делаем это совершенно искренне и с большим удовольствием. До встречи в следующем году!

Партнеры турнира

«Энерготрансбанк» (АО);

Компания «Илан Спорт»;

Отель «Кайзерхоф»;

Ресторан «Хофбург»;

Комплекс «Амбер СПА»;

Компания «АльфаСтрахование» (АО);

Журнал «Автодилер-Калининрад» (16+);

Турфирма «Септима»;

Компания «Extrim39»;

Фитнес-центр «World Class Калининград»;

Футбольный клуб «Балтика»;

Компания 2Гис;

Агентство «Клуб лояльности».

ИТОГИ ТУРНИРА

Детские команды

1-е место. «Олимпия» (Польша)

2-е место. «АВТОТОР» (Калининград)

3-е место. «Клайпеда-1» (Литва)

Взрослые команды

1-е место. Прибалтийский судостроительный завод «Янтарь»

2-е место. Калининградская областная таможня

3-е место. «Нефтегаз-Калининград»

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