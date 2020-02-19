2020-02-19T16:34:36+03:00
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На Югорский лыжный марафон уже заявилось 750 лыжников

За первые две недели с момента начала регистрации на Югорский лыжный марафон, который в этом году состоится в Ханты-Мансийске 11 апреля, зарегистрировалось уже около 750 человек из 28 регионов России и ряда зарубежных стран
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Это почти вдвое больше, чем на ту же дату в прошлом году. Причем регистрация на прошлогодний марафон открывалась раньше.

Наибольшее количество зарегистрированных спортсменов – хозяева соревнований, представители Ханты-Мансийского автономного округа – 440 человек, затем следуют Ямало-Ненецкий автономный округ, Тюменская, Томская, Свердловские и Омская области. Замыкает топ-10 регионов – Московская область на Югорский марафон (6+) также уже заявились представители Казахстана и Германии.

Наибольшее количество лыжников зарегистрировалось на самую длинную дистанцию в 50 км, ее собираются пробежать уже более 300 лыжников. Напомним, в прошлом году эту классическую марафонскую дистанцию в лыжном спорте пробежали 718 человек. Организаторы надеются, что в 2020 году удастся побить рекорд прошлого года. Всего в 2019 году в Югорском лыжном марафоне приняло участие около 3 тысяч человек.

«Югорский лыжный марафон давно уже стал спортивным событием международного масштаба. Банк «Открытие» заинтересован в развитии такого рода социальных спортивных проектов на территории Югры и всей России. Для банка марафон стал уже своего рода визитной карточкой. Мы рады, что в нашем регионе постоянно растет интерес к активному отдыху и здоровому образу жизни», - отметил управляющий Западно-Сибирского филиала банка «Открытие» Виталий Мосунов.

Югорский лыжный марафон проводится с 2013 года правительством ХМАО-Югры, АУ «ЮграМегаСпорт», Федерацией лыжных гонок ХМАО-Югры и банком «Открытие». Ежегодно на это спортивное событие собирается около 4 000 российских и зарубежных гостей и участников. В 2019 году Югорский лыжный марафон побил рекорд одновременного массового старта участников забега на 50 км.

Информационные партнеры Югорского лыжного марафона-2020 - Sports.ru, федеральный медиахолдинг 1stMediaInvest, информационно-аналитический портал siapress.ru. Генеральный информационный партнер - ИД «Советский спорт».

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ИСТОЧНИК KP.RU

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